Sport, Spaß und Gemütlichkeit

zerbst. - 19 Sportfreunde der Abteilung Badminton des TV Gut Heil Zerbst zwischen zwölf und 69 Jahren nahmen am Samstag am traditionellen Weihnachts-Schleifchen-Turnier teil. Nach dem Sponsorentraining, dem Bowlingabend und der gemütlichen Weihnachtsfeier war dies der letzte Höhepunkt des Jahres.

Eingeladen waren alle Senioren im Freizeit- und Turnierbereich sowie die Turnierkinder. Vier Nachwuchsspieler nahmen die Herausforderung an und hielten die Senioren in Schach. Der neue Teilnehmerrekord wurde aufgrund etlicher Krankmeldungen knapp verfehlt.

Gespielt wurde in fünf Vorrunden mit jeweils 15 Minuten nach dem Zufallsprinzip des Auslosens. Partner und Gegner setzen sich in jeder Runde neu zusammen. Da das Spielniveau im Freizeitbereich sehr ausgeglichen ist, wurden nicht nur ausgewogene Spiele erwartet, sondern auch gespielt.

Knappe, spannende Spiele

Nach langer Verletzungspause zeigte sich Steven Hauler wieder zurück in alter Stärke. Mit seinem beharrlichen Kampfgeist und seiner Beweglichkeit dominierte er in den Vorrunden und gewann alle Spiele. Ähnliche Leistungen zeigte der Sportfreund Tom Machnitzke, der ebenfalls ohne Niederlage in den Vorrunden blieb.

Im Nachwuchsbereich trumpfte Olaf Früchtel auf. Sicher, mit sehr guter Spielübersicht und Taktik gelang ihm ebenfalls der Einzug ins Halbfinale.

Neue Herausforderungen

In den Halbfinalen kämpften Nicole Herrmann/Tom Machnitzke gegen Romy Herrmann/Steven Hauler: ein knappes Rennen, in dem Romy und Steven am Ende mit großem Kampfgeist siegten.

Im anderen Halbfinale spielten Caro Glang/Olaf Früchtel gegen die „Oldies“ Petra Herthum/Andreas Schmohl. Trotz großer Gegenwehr von Olaf zogen die „Oldies“ von dannen.

Auch im Finale setzen sich die „Oldies“ durch, obwohl Romy und Steven gut harmonierten. Abwechslungsreiche Ballwechsel prägten das Spiel auch um Platz 3, bei dem Nicole Herrmann und Tom Machnitzke klar gewannen.

Ohne die fleißigen Netzaufbauer, Urkundenschreiber, Kuchenbäcker, Turnierleiter und anderer Wichtel wäre das Turnier nicht das traditionelle Abschlussturnier. Danke.

Das Jahr klingt nun mit abschließendem Training aus. Nach der Sportruhe warten zu Beginn des Jahres 2024 schon wieder die nächsten Herausforderungen. Zerbst ist im Januar zum ersten Mal Gastgeber eines Landesturniers im Nachwuchsbereich und die zweite Auflage des „Golden Age Badminton Zerbst“ folgt.