SVG gewinnt erneut, Punkt für TSV II

Linus Rudolf (am Ball) brachte die Garitzer auf dem Sportplatz in Walternienburg gegen den SV Mildensee gleich in der ersten Minute mit 1:0 in Führung. Der SVG besiegte den Tabellenvorletzten mit 5:1 und bleibt Zweiter.

dessau/zerbst. - Am 16. Spieltag der Kreisoberliga und Kreisliga Anhalt zeigten sich die Mannschaften aus der Region bei bestem Fußballwetter sehr torhungrig. In der Kreisoberliga fielen in den fünf Partien 17 Tore, was einem Schnitt von 3,4 pro Spiel entspricht. In der Kreisliga waren es sogar 30 Treffer, also im Durchschnitt 7,5 pro Begegnung.

Kreisoberliga Anhalt

Die meisten Treffer fielen hier auf dem Sportplatz in Walternienburg zwischen dem Tabellenzweiten, SV Fortschritt Garitz und dem Vorletzten der Tabelle, SV Mildensee 1915. Schiedsrichter Maik Weimer (SG Union Sandersdorf) hatte die Partie gerade angepfiffen, da klingelte es schon im Kasten der Mildenseer. Linus Rudolf erzielte die frühe 1:0-Führung. Auch das 2:0 durch Marvin Lüderitz ließ nicht lange auf sich warten (11.). Bis zur Halbzeit stellte Hannes Mielchen auf 3:0 (28.).

Nach der Pause konnte der SV durch Schlee auf 1:3 verkürzen (47.), doch Lüderitz stellte in der 70. Minute den alten Abstand wieder her und markierte dann mit seinem dritten Treffer den 5:1-Endstand (86.).

Die Garitzer bleiben auf Rang zwei der Tabelle. Vor ihnen steht weiterhin TuS Kochstedt, der seine Pflichtaufgabe ebenfalls souverän, mit 3:0, gegen den Dessauer SV 97 II lösen konnte.

Im Duell der Tabellennachbarn konnte sich die FSG ESV LOK/BW Dessau daheim gegen den SV Germania 08 Roßlau II deutlich mit 4:0 durchsetzen. Somit bleibt die FSG mit einem Punkt Rückstand an den Garitzern dran.

Im zweiten Duell der Tabellennachbarn trennten sich die SG Jeber-Bergfrieden/Serno und die Landesliga-Reserve des TSV Rot-Weiß Zerbst 1:1-unentschieden.

Hier konnten die Gastgeber durch Becker nach 31 Minuten mit 1:0 in Führung gehen. Diese glich Krzysztof Ciupek nach Vorlage von Catalin Tanasi mit seinem ersten Saisontor in der 90. Minute zum 1:1 aus und wurde zum „Helden des Tages“ bei den Rot-Weißen. „Die Mannschaft hat das zuvor Besprochene sehr gut umgesetzt. Jeder Einzelne hat sich reingehängt und gekämpft und sich somit mit dem Punkt für eine starke kämpferische Leistung belohnt“, war TSV-Trainer Jens Schulze froh über den erkämpften Punktgewinn.

Schlusslicht SG Blau-Weiß Klieken ergatterte beim TSV 1894 Mosigkau nach dem 1:1-Unentschieden einen Punkt, konnte dadurch an den Vorgänger SV Mildensee auf einen Zähler herankommen und nochmals Spannung in den Abstiegskampf bringen.

Kreisliga Anhalt

Tabellenführer SG Grün Weiß Dessau gewann im Sonntagsspiel bei der FSG Elbe-Fläming mit 3:1 und hat somit acht Punkte Vorsprung vor der ASG Vorwärts Dessau. Die Grün-Weißen sind damit zwei Spieltage vor Ultimo nicht mehr einzuholen. Der Staffelsieg und der Aufstieg zur Kreisoberliga sind perfekt. Den 1:3-Anschlusstreffer für die FSG erzielte Philip Riehl in der 62. Minute.

Der Zweite, die ASG Vorwärts Dessau, erledigte ihre Heimaufgabe im Spitzenspiel gegen den Dritten, die SG ABUS Dessau, überraschend souverän mit 6:2. ABUS musste ab der 40. Minute nach gelb-roter Karte in Unterzahl spielen. Die Partie war dann zahlenmäßig ab der 76. Minute wieder ausgeglichen, denn da musste ein ASG-Akteur mit Gelb-Rot vom Feld. Doch da stand es bereits 5:2 für die Vorwärts-Elf, die dann noch den 6:2-Endstand drauflegte.

Schlusslicht TuS Kochstedt II konnte auch gegen die SG Empor Waldersee II nichts ausrichten und unterlag mit 0:6 Toren deutlich.

Die meisten Treffer in den Sonntagsspielen gab es in Jeber-Bergfrieden im Kellerduell zwischen der SG Jeber-Bergfrieden/Serno II und der FSG LOK/BW/GW II zu sehen. Dabei besiegte der Tabellensiebte aus Jeber-Bergfrieden seinen direkten Verfolger mit 12:0 Toren. Bis zur Halbzeit stand es schon 5:0. Tino Wernicke erzielte sechs und Benny Salomon vier Tore.