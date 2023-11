Tabellenführer Lindau auch in Burg nicht zu stoppen

burg. - Am Sonntag mussten die Spieler des ersten Lindauer Volleyball-Sechsers nach Burg reisen. Als Tabellenführer galten die Burgstädter gegen den Burger VC II und gegen Schlusslicht Reform Magdeburg als Favorit. Mit klaren Siegen wurden die Männer um Kapitän Fabian Seeger ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen gegen Burg mit 3:1 und gegen Reform mit 3:0 ziemlich deutlich. Damit festigten die Lindauer ihre führende Tabellenposition.

Die Lindauer traten in dieser Saison das erste Mal auswärts an. In Burg trafen sie auf die spielstarke zweite Mannschaft des Burger VC und auf die WSG Reform Magdeburg. Ohne Giese, Grosche, Puls und Erb standen den Lindauern nur acht Spieler zur Verfügung. Wobei der in den ersten Spielen überzeugende Tony Polaczek geschont werden musste. Dafür stand wieder Libero Moritz Brüning zur Verfügung, der immer besser in seine neue Position findet und ein spielverständiger Libero geworden ist. Dazu kommt, dass der Zerbster Florian Schrödter nach seinem Fehlen zu Saisonbeginn immer stabiler in seinen Leistungen wird und im Angriff sehr wirkungsvoll agiert.

„Ich muss Florian Schrödter herausheben. Er hatte am Netz eine gefühlt 100-prozentige Durchschlagskraft. Dazu kam sein sehr wirkungsvoller Blockeinsatz. Er hatte großen Anteil daran, dass wir Tony Polaczek schonen konnten“, lobte Kapitän Seeger den Zerbsters.

Als im ersten Spiel des Tages die Burger recht deutlich die WSG Reform bezwingen konnten und dabei sehr selbstbewusst auftraten, waren die Lindauer doch ein wenig skeptisch ob ihrer Favoritenrolle. Doch mit den ersten Ballpassagen im ersten Satz kamen sie recht gut ins Spiel. Die Zuspiele klappen und die eigenen Angriffe waren recht erfolgreich.

Doch dann folgte eine schlechte Phase. Der Druck am Netz war nicht mehr vorhanden. Dazu kamen schlechte Ballannahmen sowie unsichere Zuspiele. Die Lindauer fanden nicht wieder zu ihrem Spiel und gingen geschlagen vom Feld (24:26).

Auf Seiten des Tabellenführers sah man lange Gesichte. Er war unzufrieden. Der zweite Satz lief viel besser. Die SG kam gut rein, führte recht schnell und brachte den Satz so sicher über die Runden (25:16). Doch wer nun meinte, die Lindauer hatten Spiel und Gegner im Griff, der irrte. „Der dritte Satz war wieder sehr verkrampft. Nur unsere gezielten Angriffe und unsere gute Blockarbeit brachten uns in Front und letztendlich den 25:22-Satzsieg.

Im letzten Satz schien den Burgern „die Luft auszugehen“. Die Gastgeber hatten nichts mehr zum zusetzen. Die individuelle Klasse brachte dann den 22:14- Satzsieg und den Sieg über die Hausherren.

Die sehr jungen WSG-Spieler hatten gegen die klar bessere Spielanlage der Lindauer und die individuellen Vorteile der Männer um die Klassespieler Werner und Bauer nichts entgegenzusetzen. Trotz „eines nicht berauschenden Spiels und etlicher Fehler im Spielaufbau“ (Seeger) war es ein verdienter Sieg gegen die Magdeburger.

„Im Fußball würde man von einem Arbeitssieg sprechen“, so Seeger, der vor kurzem zum dritten Mal Papa geworden ist. Die Lindauer konnten in Burg ihre Tabellenposition ausbauen und stehen nun mit 18:1 Sätzen und 18 Pluszählern überlegen an der Spitze.

Am 9. Dezember geht es gegen Staßfurt und den USC IV bereits um eine Vorentscheidung im Kampf um Rang eins.

Lindau I: Seeger (Kapitän), Werner, Bauer, Polaczek, Sandmann, Bombach, Schrödter, Brüning (Libero).

Ergebnisse 3. Spieltag

Burg II – WSG Reform 3:0 (25:16, 30:28, 25:16), Burg II – Lindau 1:3 (26:24, 16:25, 22:25, 14:25), WSG Reform – Lindau 0:3 (14:25, 16:256, 18:25).