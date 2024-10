TTC II erkämpft die nächsten Punkte

Tischtennis-Landesliga Dessau: „Anhalt“ Zerbst II besiegt TSV Griebo mit 6:4 und verteidigt zweiten Tabellenplatz. Am Wochenende stehen am Doppelspieltag schwere Partien gegen Bernburg und in Schönebeck an.

zerbst. - Der Aufsteiger TTC „Anhalt“ Zerbst II konnte erneut etwas überraschen, den TSV Griebo mit 6:4 bezwingen und Tabellenplatz zwei in der Landesliga Dessau verteidigen.

Die Gäste reisten ersatzgeschwächt an, wodurch die Zerbster, die in Bestbesetzung antraten, auf einmal die Favoritenrolle inne hatten. „Mit dem 6:4 haben wir uns noch gut aus der Affäre gezogen“, fand TTC-Kapitän Eric Wollschläger.

Das Spitzendoppel des TTC mit Markus Kleinecke und Lucas Albercht kämpfte Löwe/Zemann nach vier Sätzen, davon waren drei ganz eng, nieder und punktete. Dies gelang auch Dennis Puls/Eric Wollschläger, die beim 3:0 gegen Missal/Kuhnt keine Probleme hatten. Die 2:0-Führung gab Sicherheit und „war wichtig“.

In der ersten Einzelrunde fegte die Nummer 1 der Zerbster, Klei-necke, Kuhnt 3:0 vom Tisch und stellte auf 3:0. Der Spitzenspieler der Gäste, Missal, konnte dann auf 1:3 verkürzen, nachdem er Albercht in fünf engen Durchgängen 3:2 besiegte. Da Puls und Wollschläger mit Zemann und Löwe keine großen Probleme hatten, bauten sie den Vorsprung auf 5:1 aus.

In Runde zwei zeigte Kleinecke „ein ganz starkes Spiel gegen Missal, der der einzige Stammspieler der Gäste war“, erzählte Eric Wollschläger. Der Zerbster musste sich aber Missal nach fünf Sätzen 2:3 beugen. So erging es auch Albercht, der ebenso über die volle Distanz gehen musste, aber an Kuhnt mit 2:3 knapp scheiterte. Somit verkürzten die Grieboer auf 3:5. Dennis Puls konnte dann aber auch sein zweites Einzel gewinnen. Er bezwang Löwe mit 3:0 und der Sieg war bereits sicher. Da war es nicht dramatisch, dass Wollschläger Zemann nach drei engen Sätzen unterlegen blieb. „Dennis war mit seinen 2,5 Punkten unser Anker, den wir auch gebraucht haben“, sagte sein Kapitän anerkennend. „Dass das Spiel so knapp wird, hätten wir nicht gedacht. Wir hätten mit einem deutlicheren Ergebnis gerechnet. Aber Sieg ist Sieg und wir freuen uns darüber.“

Am Wochenende steht für den TTC II gleich ein Doppelspieltag an. Am morgigen Freitag ab 18.30 Uhr kommt es zum Liga-Spitzenspiel zwischen dem TTC als Zweitem und dem TTV Bernburg als Drittem der Tabelle. Und am Samstag wartet ab 14 Uhr der SV Union Schönebeck II (Platz 6).

„Personell sollten wir, wenn sich keiner mehr verletzt, an beiden Tagen in Bestbesetzung antreten können. Bernburg gehört zu den Favoriten und hat noch kein Spiel verloren. Wir versuchen, zu Hause bestmöglich gegenzuhalten und wenn wir einen Punkt holen, wäre das gut“, hofft Eric Wollschläger, der auch in Schönebeck „ein schweres Spiel erwartet“.