Unglückliches Unentschieden gegen Tabellenführer

Nach dem hohen Sieg beim DSV 97 II folgte für den SV Fortschritt Garitz im Kreisoberliga-Heimspiel ein Unentschieden gegen den aktuellen Tabellenführer aus Kochstedt. Ein etwas unglückliches Ergebnis, aber am Ende eine doch gerechte Punkteteilung.

Waren in der ersten Halbzeit die Garitzer spielbestimmend, änderte sich das Geschehen in Hälfte zwei zu Gunsten der Gäste. Etwas unverständlich die sehr defensive Einstellung der Heimelf, die damit dem Gegner sehr viel Raum für die eigenen Angriffsaktionen bot und sich immer wieder in sehr problematische Situationen verstrickte. Am Ende konnte man noch froh über das 1:1-Endergebnis sein. Bis auf die Situation beim Ausgleichstreffer war die Abwehr mit einem herausragenden Florian Aderholz, der alles abräumte, voll auf der Höhe.

Die Jungs begannen sehr konzentriert. Bei dem starken und böigen Wind war es nicht so einfach, gezielte Angriffsaktionen zu setzen. Mit dem Wind im Rücken kamen viele Steilpässe zu unplatziert und waren für den Sturmpartner nicht zu erreichen. Trotzdem lieferten die Jungs gute Momente, die auch einige Chancen boten. So in der 34. Minute, als sich Hannes Mielchen im Strafraum durchtankte und zu Boden gerissen wurde. Eigentlich eine klare rote Karte, da es der letzte Mann und damit die Verhinderung einer klaren Torgelegenheit war. Der sehr gut amtierende Schiedsrichter entschied nur auf Strafstoß und war sehr kulant mit dem Gästespieler, was ihm im Verlauf des Spieles auf die Füße fiel. Max Schulze verwandelte sicher zum 1:0.

Das gab allen Selbstvertrauen und Bewusstsein, hier geht heute etwas, denn die folgenden Aktionen wurden sicherer. Der Gegner kam nur gelegentlich in die Nähe des Strafraumes und dann nur mit harmlosen Abschlüssen.

Mit Beginn der zweiten Hälfte änderte sich das Geschehen plötzlich. Die Heimelf ließ sich unerklärlicherweise in der eigenen Hälfte festnageln, ohne zwingende Aktionen nach vorn zu schaffen. Es gab kaum Entlastungsangriffe, die mehr Ruhe hätten bringen können. So wurde es eine regelrechte Abwehrschlacht. Die Kochstedter nutzten besser die Windunterstützung aus, setzten mehrere Fernschüsse, die zwar teilweise sehr ungenau waren, aber trotzdem für Überraschungsmomente und damit für Gefahr sorgten.

So auch in der 78. Minute, als ein Gästespieler von der Strafraumgrenze abzog, der Ball durch die vielbeinige Abwehr schwirrte und für Torhüter Stefan Beelitz schwer zu erkennen war. Er konnte den Ball nicht festhalten, klatschte ihn genau vor die Füße des Schützen Buschmann, der den Ball zum 1:1-Ausgleich ins Tor beförderte.

Im folgenden wurde es noch eine Abwehrschlacht, wo die Heimelf ihrem „Flynn“, Flori Aderholz, zu verdanken hat, dass er ein solch tolles Abwehrspiel geliefert und im Verbund mit seinen Nebenleuten das Ergebnis über die Runden gebracht hat.

Trotz diesem nicht zufriedenstellenden Ergebnis hat der SVG wieder gezeigt, dass er stabiler geworden ist und auch mal eine solche Rumpelpartie übersteht. Hut ab vor der Leistung des Schiedsrichters, der allein das brisante Spiel leiten musste und dabei sich viele Anfeindungen der Gäste gefallen lassen musste, was die Grenzen des Erlaubten mehrmals überschritt.

Auch die 2. Mannschaft setzte ihren Aufwärtstrend fort. Sie gewann ihr Heimspiel gegen Kochstedt II mit 7:0. Bemerkenswert, mit welcher Spielfreude und Unbekümmertheit sie das Spiel absolvierte. „Hut ab und weiter so“, sagte SVG-Chef Helmut Rudolf.