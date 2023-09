Zerbster erringen Podestplätze

Bernburg - pah/sza

Bei schönem Wetter starteten sechs Athleten des TSV Rot-Weiß Zerbst beim 9. Stadtwerke-Cup in Bernburg. Sie traten in einem starken Starterfeld in den unterschiedlichsten Disziplinen an.

Persönlichen Bestleistung

Franz Elmenthaler gewann die 60 m Hürden nach einem Kopf-an-Kopf Rennen in einer Zeit von 11,5 sec. Im Kugelstoßen erreichte er den dritten Platz mit seiner persönlichen Bestleistung von 8,29 m. Auch im Diskus lief es für ihn sehr gut und er erkämpfte sich auch hier den dritten Platz.

In der Altersklasse W12 erreichte Clara Krug im Kugelstoßen mit einer Weite von 7,24 m einen dritten Platz und konnte sich über eine Medaille freuen.

Paula Heine konnte im Hochsprung mit einer persönlichen Bestleistung von 1,25 m den ersten Rang belegen.

Im größten Feld starteten gleich drei Athletinnen des TSV Rot-Weiß Zerbst in der Altersklasse W10. Hier konnte sich Lorelai Bergt gegen die starke Konkurrenz durchsetzen und erreichte einen guten zweiten Platz im Dreikampf und einen Bronzeplatz über die Strecke von 800 m. Auch Laura Heine und Luise Elmenthaler, ebenfalls Altersklasse W10, konnten sich über ihre guten Ergebnisse freuen.