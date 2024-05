Brand in Magdeburg Gartenlaube in Stadtfeld West in Flammen - Drei weitere Lauben durch Hitze beschädigt

In einer Kleingartenanlage am Harsdorfer Bierweg in Magdeburg ist am frühen Mittwochmorgen eine Gartenlaube in Flammen aufgegangen. Drei weitere Gartenlauben wurden durch die Hitze beschädigt.