Brand in Magdeburg Gartenpächter helfen Feuerwehr beim Löschen mit Eimerkette

Infolge eines Stromschlags und eines dadurch in Brand geratenen Vogels ist es in Magdeburg an der Bahnstrecke Richtung Berlin zum Brand von Ödland gekommen. Gartenpächter halfen der Feuerwehr beim Löschen mit Eimerkette.