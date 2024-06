In der kommenden Woche steigt in Magdeburg die zweite Ausgabe des Rock- und Metalfestivals "Fête de la Schwermetall". Doch wo findet sie statt und welche Bands treten bei der Party auf?

Magdeburg/DUR. In der kommenden Woche findet am 21. Juni in Magdeburg einmal mehr die "Fête de la Musique" statt. Dann gibt es wieder etliche kostenlose Konzerte in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt zu sehen und zu hören. Doch bereits einige Tage zuvor findet die "Fête de la Schwermetall" statt. Im Folgenden sind die wichtigsten Infos zu der Magdeburger Metal-Party zusammengefasst.

Was ist die "Fête de la Schwermetall"?

Im Rahmen der "Fête de la Musique" hat das Technikmuseum im vergangenen Jahr die "Fête de la Schwermetall" ins Leben gerufen. Die Veranstaltung soll die Genres Rock und Metal in den Vordergrund rücken und ihnen in Magdeburg eine Bühne geben.

Das Konzept ging auf und mehr als 300 Gäste besuchten im Vorjahr die Veranstaltung. "Die gute Resonanz der Gäste hat uns motiviert, das Format fortzusetzen", begründet Dr. Hajo Neumann, Direktor des Technikmuseums und Metalfan, die Neuauflage. "Immerhin braucht diese Musikszene in Magdeburg mehr Raum, und den können wir bieten." Die "Fête de la Schwermetall" wird in Kooperation mit dem Kabarett „… nach Hengstmanns“ realisiert.

Lesen Sie auch: Kabarett in Magdeburg: Die Hengstmanns mischen das Fernsehen auf

Wo und wann findet "Fête de la Schwermetall" statt?

Am kommenden Mittwoch, dem 19. Juni, findet die zweite Auflage der "Fête de la Schwermetall" statt. Wie auch im vergangenen Jahr steigt die Rock- und Metalparty im Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 in Magdeburg. Der Einlass findet ab 16.30 Uhr am Außeneingang des Technikmuseums statt. Der Eintritt ist kostenlos.

Welche Bands treten bei "Fête de la Schwermetall" auf?

Um 17 Uhr eröffnet die Rockband „Kompass B“ das Fest, um 18 Uhr geht es weiter mit Rock'n'´Roll von „Roar Machine“. „Voltage 101“ liefern ab 19.30 Uhr Heavy Metal, und die Black Metal-Band „Faces of Fear“ lässt es ab 20.30 Uhr noch einmal richtig krachen.

Alle Bands stammen aus Magdeburg und der näheren Umgebung, sodass lokale Künstlerinnen und Künstler unterstützt werden. Das Konzert findet im Übrigen im überdachten Außenbereich statt. Für Speisen und Getränke wird gesorgt.