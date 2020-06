Berlin (dpa) - Die vollelektrische Formel E wird mit einem Mammutprogramm binnen acht Tagen in Berlin den Rennbetrieb wieder aufnehmen.

Auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof sollen zwischen dem 5. und 13. August insgesamt sechs Rennen stattfinden und damit die Entscheidung über den Titel fallen, teilten der Internationale Automobilverband FIA und die Rennserie mit. Die Saison ruht seit dem 13. März durch die Coronavirus-Pandemie.

Nun soll es am 5. und 6. August mit zwei Rennen in Berlin wieder losgehen, am 8. und 9. August steht der nächste Renn-Doppelpack an, ehe die beiden letzten Rennen der Saison ebenfalls in Berlin am 12. und 13. August stattfinden sollen. Damit wird die Saison der Formel E insgesamt elf Rennen umfasst haben, die Serie war im November in Saudi-Arabien in die Meisterschaft gestartet.

Für die Zweierpack-Rennen in Berlin soll die Streckenkonfiguration jeweils geändert werden. Nach Übereinkunft mit den deutschen Gesundheitsbehörden werden die sechs Rennen hinter verschlossenen Toren gefahren. Zudem wurden weitere Maßnahmen getroffen, um die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewährleisten. Es dürfen beispielsweise nicht mehr als 1000 Menschen gleichzeitig vor Ort sein. "Der Showdown dieser Saison ist ein beispielloses Sportereignis", schrieben FIA und Formel E.

Im Klassement führt der Portugiese António Félix da Costa. Bester Deutscher ist der 22 Jahre alte Maximilian Günther aus Bayern auf dem vierten Platz.

