Was geht in Sachsen-Anhalt?

jetzt wird es also immer realer, dachte ich mir, als wir die Tür zum Geburtsvorbereitungskurs vor kurzem zum ersten Mal öffneten. Was bisher nur am wachsenden Bauch meiner Frau erkennbar war, wird jetzt greifbarer. Doch nach wenigen Minuten war klar: Auch hier macht die Diskriminierung von nicht-heteronormativen Paaren keinen Halt.

Neben den Inhalten der Geburtstasche stand auf dem Zettel auch eine kleine Handreiche „für Papa“. Die Hebamme merkte den Fauxpas schnell und entschuldigte sich bei mir. Geschenkt, dachte ich mir. Mikro-Diskriminierung – irgendwann stumpft man eben ab. Wirklich in Rage bringt uns die Tatsache, dass Väter zur Geburt einfach nur eine Vaterschaftsanerkennung abgeben müssen. Das reicht dem Staat schon. Nachweise, Stellungnahmen, Besuche vom Jugendamt – das erwartet nur uns „dank“ einer langwierigen Stiefkindadoption.

Wer also immer noch fragt, warum CSD-Demos nötig sind, um für die Rechte queerer Menschen zu kämpfen, sollte noch einmal in sich gehen.

Ich bin Maria Kurth und erwarte mit meiner Frau mein erstes Kind.

In unserem Familiennewsletter finden Sie:

Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt,

Ausflugstipps in unserer Region und ein

Gewinnspiel

Dieses Mal verlosen wir eine schokoladige Erfahrung und

5x2 Tickets für die Halloren-Erlebniswelt und die Schokofabrik. Also, los geht's!

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Erkältungswelle: In Sachsen-Anhalt gehen mehr Menschen mit Atemwegserkrankungen zum Arzt. Auffällig ist eine Vielzahl an Mykoplasmen-Fällen. Vor allem die Jüngsten sind betroffen.

Eine Logopädin übt mit einem kleinen Mädchen. (Foto: Imago/Felix Jason))

Streik am Weltkindertag in Magdeburg: In etlichen Kitas und Horten in Magdeburg bleiben die Türen an diesem Freitag geschlossen. Erzieher, Eltern und Kinder demonstrieren am 20. September, am Weltkindertag, für mehr Personal in den Einrichtungen.

Sprach-, Sprech- und Stimmstörungen: Immer mehr Kinder in Sachsen-Anhalt haben ärztlich dokumentierte Sprachdefizite. Wie Eltern ihren Kindern helfen können.

Regeln auf dem Schulweg: Für viele Schülerinnen und Schüler geht es morgens mit dem Bus zur Schule und später wieder zurück nach Hause. Damit das sicher geschieht, sollten Kinder ein paar Regeln kennen und beherzigen.

Mecker- und Aggro-Eltern: In der Erziehung dreht es sich immer wieder um die Frage, was Eltern ihren Kindern vorleben. Doch was lernen sie, wenn Eltern sowohl im Sport als auch in der Schule lautstark für sie kämpfen?

Häusliche Gewalt gegen Männer: Psychische und körperliche Gewalt in der Partnerschaft kann sich auch gegen Männer richten. Hilfsangebote gibt es aber nur wenige.

Tipps für den Kinderschuh-Kauf: Wie viel Platz ist vorn im Schuh? Mit dem Daumentest ist das bei der Schuhanprobe schnell ertastet. Ein Experte erklärt, warum dieser Test fehleranfällig ist – und wie Eltern es besser machen.

Promi-Show mit Phil aus Halle: Mit zehn Jahren hat es Phil aus Halle neben Wigald Boning auf die TV-Bühne der "Superduper Show" geschafft.

Die Stadt Quedlinburg will in ihren Kindereinrichtungen einige Änderungen bei der Zahl der Betreuungsplätze vornehmen. (Foto: picture alliance/dpa)

Steigende Kita-Kosten in Quedlinburg: Die Beiträge, die Eltern für eine Betreuung in Krippe oder Kindergarten in Quedlinburg (Landkreis Harz) zahlen, sollen ab Januar 2025 steigen. Was die Gründe sind und was es dann kosten soll.



Das könnte Sie auch interessieren: Die Stadt Quedlinburg schreibt ihre Bedarfsplanung für Kindertagesstätten fort. Welche Änderungen vorgesehen sind.

Lehrermangel im Harz: Die Grundschule in Hasselfelde arbeitet derzeit mit nur vier Lehrkräften. Was die Eltern fordern und welche Lösungen sich aufzeigen.

Fusion der Gymnasien in Wittenberg: Seit einigen Wochen hat Wittenberg nur noch ein Gymnasium. Die schwierige und umstrittene Fusion ist vollzogen. Wie ist die Lage? Schulleiterin, Schulträger und Mediator äußern sich.

Magdeburger Familienhilfe vor dem Aus: Das Angebot Wellcome bietet Familien in Magdeburg niedrigschwellig Unterstützung nach der Geburt an. Seit Anfang des Jahres wird es nicht mehr von der Stadt gefördert und Spenden werden knapp.

Streit um Schulgebühren an Privatschule in Halle: Eine Familie sollte Schulgebühren an die private Saaleschule Halle zahlen, obwohl sie vor Vertragsbeginn kündigte. Ein Urteil zwingt die Schule jetzt, ihre Verträge zu ändern.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Eleonor (4 Jahre alt) beschwert sich:

„Mama, bei dem ganzen Regen habe ich mich ganz verkältet.“ Eleonor (4)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausflugtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Am Samstag wird der Himmel über Magdeburg voller bunter Tupfer sein. (Foto: Izabela Mittwollen/dpa)

Drachenfest der Volksstimme: An diesem Samstag können Drachenfreunde ihre bunten Fluggefährte gen Himmel steigen lassen. Dann heißt es wieder: Flieg, Drache, flieg! Von 13 bis 17 Uhr steigt das große Drachenfest der Volksstimme im Flora-Park Garten Magdeburg.



Neben den Drachen gibt es Hüpfburgen, Kinderschminken und viele Aktionen vor Ort zu entdecken. Auch auf der Bühne wird einiges geboten. Kostenfreier Eintritt!

Datum: 21. September 2024, 13-17 Uhr, Flora-Park Garten Magdeburg

Weltkindertag in der Arche Nebra

In der Arche Nebra werden an diesem Freitag, zum Weltkindertag, die kleinen und nicht mehr ganz so kleinen Besucher gefeiert. Alle Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Außerdem gibt's ein offenes Mitmachangebot für alle, die kreativ werden wollen.

Datum: 20. September 2024, 10-16 Uhr, Arche Nebra

Knüppelkuchen mit den Kids: Ein simpler Teig wird um einen Stock gewickelt und über offenem Feuer am Lagerfeuer oder Grill gebacken – in Halle geht das sogar an öffentlichen Grillplätzen.

Familienfest wird auf der Laga in Bad Dürrenberg gefeiert

Nachdem der große Stadtwerke-Familientag am ersten Juniwochenende wegen Unwettergefahr kurzerhand abgesagt werden musste, gibt es jetzt einen Nachfolgetermin. Am 29. September laden die Stadtwerke Halle zusammen mit ihren Tochterunternehmen EVH und dem mexikanischen Badeparadies Maya mare sowie dem Stadtmarketing Halle von 10 bis 18 Uhr zur großen Familiensause auf das Gelände der Landesgartenschau nach Bad Dürrenberg ein. Für Groß und Klein gibt es ein unterhaltsames Familienprogramm mit Aktionsständen, musikalischer Unterhaltung und einem Gewinnspiel.

Die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg ist bei Besuchern ein Hit: Die Laga bietet noch bis zum 13. Oktober viel Unterhaltung für Klein und Groß – kann aber auch ins Geld gehen. Die MZ zeigt, wie teuer ein Tag auf der Laga für eine vierköpfige Familie ist.

Magdeburg: Zähneputzen bei den Sauriern

Dinofreunde kommen in Magdeburg auf ihre Kosten. Am Jerichower Platz startet eine mobile Dinosaurier-Ausstellung. Zu sehen sind zahlreiche Exponate der großen Erdbewohner aus Urzeiten.

Die Schau öffnet bis 29. September montags bis freitags von 14 Uhr bis 18 Uhr und am Wochenende von 11 bis 18 Uhr.

Schoki-Tipp für Naschkatzen: Die Halloren-Erlebniswelt in Halle hüllt Gäste in einen schokoladigen Duft und jede Menge Wissen rund um die Kakaobohne. Das sind die fünf Highlights unserer elfjährigen Testerinnen (mit Video).

Familienfest zum „Tag der Schiene“ in Halle

Das Wochenende 20. bis 22. September steht ganz im Zeichen der Eisenbahn: Bereits zum dritten Mal lädt die Allianz pro Schiene zusammen mit der gesamten Branche in Halle zum „Tag der Schiene“ ein. Auch die Deutsche Bahn öffnet zu diesem Anlass wieder viele ihrer Türen. Beim Familienfest in der Zugbildungsanlage Halle am Samstag schnuppern die Besucher von 10 bis 16 Uhr echte Bahner-Luft. Sie dürfen auf einer Lok mitfahren, das Stellwerk besuchen oder die Instandhaltung besichtigen.

Klettern, rutschen, balancieren: In Mitteldeutschland locken verschiedene Kletterparks zum sportlichen Abenteuer. Acht Tipps, wohin sich ein Ausflug mit der Familie lohnt.

Ab aufs Rad! Geiseltalsee, Goitzsche oder Süßer See: Die Mitteldeutsche Zeitung stellt die vier beliebtesten Fahrten vor.

Wie haben Ritter im Mittelalter gekämpft? Das können Besucher am Wochenende im Kloster Jerichow hautnah erleben. (Foto: Carnica Veranstaltungen)

Ritterfest im Kloster Jerichow

Handwerker, Händler, Musiker und Gaukler versetzen die Besucher an diesem Wochenende eine Zeit lang ins gar nicht so finstere Mittelalter. Im Ritterlager von „Midgards Feuerbund“ des Kloster Jerichows können Mittelalter-Fans echten Rittern begegnen und sie zu Lagerleben und Waffenarsenal befragen. Natürlich gibt es echte Ritterkämpfe zu bestaunen, Bogen- und Armbrustschießen zum Ausprobieren. Für Deftiges und Süßes ist gesorgt. Zum Ende eines jeden Markttages findet ein großes Abschluss-Spektakel mit feuriger Show statt.

Datum: 21./22. September 2024, ab 10 Uhr, Kloster Jerichow

Abenteuer mit Bibi & Tina in der Arche Nebra

An diesem Samstag findet auf dem Außengelände der Arche Nebra „Die Große Kakmann-Wette mit Bibi & Tina“ statt. Anlass ist das zehnjährige Jubiläum des ersten Bibi & Tina Films, der teilweise in der Arche Nebra gedreht wurde. Außerdem erwartet die Besucher unter anderem eine App-Challenge mit der neuen "Bibi & Tina Mission" von SetCaching. Schauspieler und Musiker Louis Held ("Alexander von Falkenstein") freut sich zudem auf die Autogrammstunde und Selfies mit seinen Fans.

Datum: 21. September 2024, 13-17 Uhr, Arche Nebra

Weltkindertag im Erlebnistierpark Memleben

Clownshow, Hüpfburg, Zirkusshow, XXL-Trampolin, Kindereisenbahn uvm. - das alles präsentiert der Erlebnistierpark im Burgenlandkreis zum Weltkindertag. Der Park ist eine einzigartige Mischung aus Tier- und Freizeitpark mit verrückten Shows, spannenden Abenteuern und exotischen Tierwelten.

Datum: 20-22. September 2024, 10-17 Uhr, Einlass bis 15 Uhr, Erlebnistierpark Memleben

Vorlesung der KinderHochschule mit Sommerfest

Wie entsteht Krebs? Und was kann dagegen getan werden? Diese und weitere Fragen werden in der nächsten Vorlesung der KinderHochschule an diesem Samstag beantwortet. In Kooperation mit dem Harzklinikum erklären vier Ärztinnen und Ärzte den Junior-Studenten ihr Fachgebiet. Ein kleines Spätsommerfest bietet schließlich bis 15 Uhr Gelegenheit zum Toben und kreativ sein.



Die Teilnahme ist kostenfrei. Bitte im Vorfeld hier anmelden.

Datum: 21. September, 10-12 Uhr, für alle 8- bis 12-Jährigen, Wernigeröder AudiMax

Mitmachen beim musikalischen Spielplatz in Magdeburg

Gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern der Magdeburgischen Philharmonie und der künstlerischen Vermittlerin Anja Engelhardt erkunden junge Zuhörer im Opernhaus Magdeburg und spielerisch die Welt der Musikinstrumente und ihrer Klänge. An diesem Sonntag steht der Gesang im Mittelpunkt.

Datum: 22. September 2024, 16 Uhr, ab 1+, Theater Magdeburg

Premiere von "Die Schildkröte hat Geburtstag" in Dessau-Roßlau

An diesem Sonntag um 15 Uhr lädt das Anhaltische Theater mit „Die Schildkröte hat Geburtstag“ alle ab 3 Jahren zur ersten Premiere des Puppentheaters ein. Die Inszenierung nach einem Kinderbuch von Elizabeth Shaw liegt in den Händen der Leiterin des Puppentheaters Kerstin Dathe und erzählt eine Geschichte, die wohl viele Kinder selbst schon einmal erlebt haben: Zum Geburtstag gibt es eine Menge Geschenke, aber was ist mit dem einen Geschenk, das den größten Wunsch erfüllt und die Kinderaugen am allermeisten leuchten lässt?

Datum: 22. September 2024, 15 Uhr, ab 3+, Anhaltisches Theater (Altes Theater/ Puppenbühne)

"Harry Potter" im Kinosaal in Halle und Magdeburg

Zauberstäbe rausgeholt! Im CinemaxX in Halle und Magdeburg geht's magisch zu! Die Kino-Kette zeigt jedes Wochenende einen Harry-Potter-Film auf großer Leinwand.



Übrigens: Der beste Weg, den Film zu genießen, ist im Outfit des jeweiligen Hogwarts-Hauses zu erscheinen. Egal, ob als Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin – im CinemaxX sind alle willkommen.

Datum: Am 22. September 2024 läuft Teil 4 "Harry Potter und der Feuerkelch". Weitere Teilen folgen am 29.9. sowie 6./13./20.10., CinemaxX

Stadt Halle lädt zu digitalem Elternabend

Zu einem digitalen Elternabend mit Informationen über den Zusammenhang von Lootboxen und Glücksspielsucht bei Computerspielen laden die Stadt Halle und Partner am

25. September, 18 Uhr, ein.



„Lootboxen“ sind ein Teil vieler moderner Computer- und Handyspiele. Sie sind kaufbar und mit zufälligen Gegenständen gefüllt. Durch diese Zufälligkeit schaffen sie Anreize, immer mehr Geld auszugeben. Die Suchtkoordination der Stadt Halle möchte in dieser Online-Veranstaltung auf der Plattform „BigBlueButton“ Eltern Hinweise geben, wie mit Kindern über das Thema gesprochen werden kann und wie Kinder geschützt werden können. Gleichzeitig bietet der Abend Eltern die Möglichkeiten, miteinander ins Gespräch zu kommen.



Interessierte erhalten die Zugangsdaten nach Anmeldung bis zum 23. September, per Mail an kathrin.jaeger@halle.de oder Janine.Teubner@stadtmission-halle.de.

Datum: 25. September, 18 Uhr, digitaler Elternabend

Achtung: "Gruselzoo“ fällt in diesem Jahr aus

Der Bergzoo Halle hat vermeldet, dass der „Gruselzoo“ in diesem Jahr ausfällt. „Auch wenn es uns sehr schwerfällt“, wie der Zoo mitteilt. Der Grund für die Absage in diesem Jahr sei der sehr frühe Start der Herbstferien in Sachsen-Anhalt (30. September), der bedeute, dass der Gruselzoo nur außerhalb der schulfreien Zeit liegen würde. Die mehrtägige Veranstaltung rund um Halloween war im vergangenen Jahr ein Besuchermagnet gewesen. Der komplette Zoo war gruselig geschmückt und es hatte besondere Attraktionen gegeben.

Playmobil-Wissenschaftler im Jahrtausendturm

Viele Promis haben ihre eigene Barbiepuppe, Wissenschaftler dagegen ihre Playmobilfigur – Otto von Guericke etwa mit seinen Magdeburger Halbkugeln. 25 sind es insgesamt, die derzeit im wohl klügsten Turm der Welt im Magdeburger Elbauenpark gezeigt werden. Dabei geht es um Entdeckungen aus 6.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Playmobil-Experte Oliver Schaffer hat diese in zwölf Vitrinen im Jahrtausendturm nachgestellt. Die „Staun’-Dich-schlau-Schau“ ist noch bis zum 3. Oktober geöffnet.

Datum: Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr

Und hier gibt's was zugewinnen: 5x2 Tickets für die Halloren Erlebniswelt.

Die Halloren-Erlebniswelt in Halle hüllt Gäste in einen schokoladigen Duft und jede Menge Wissen rund um die Kakaobohne. Wer hat die Kakaobohne nach Europa gebracht? Welcher Zufall verhalf dem Apotheker Rodolphe Lindt 1879, die bis dahin grobkörnige Schokolade weich zu machen? Und wieso war Halle in Sachen Schokolade ganz vorn dabei?

In der Halloren-Erlebniswelt tauchen Gäste in die Geschichte der Schokolade ein, erleben wie aus der Kakaobohne die süße Nascherei entsteht und können an allen Ecken kosten und testen.

Das Wichtigste: Zum Besuch gehört auch die Schokoladenfabrik von Halloren. Dort kann sich jeder eine eigene Schokotafel oder Pralinen kreieren.

Kosten, spielen, selbermachen: Lieselotte und Martha haben für die Mitteldeutsche Zeitung die Erlebniswelt der Halloren-Schokoladenfabrik in Halle getestet. (Foto: Jessica Quick)

Wir verlosen 5x2 Tickets für die Halloren Erlebniswelt und die Schokofabrik. Wollen Sie gewinnen? Dann schreiben Sie uns bis zum 25. September eine E-Mail mit dem Betreff „Halloren“ und vergessen Sie Ihre Adresse nicht. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

Herzliche Grüße aus der Eltern-Ecke!

Hat Ihnen der Newsletter gefallen? Dann empfehlen Sie uns gern weiter. Hier geht es zur Anmeldung: Newsletter "Eltern-Ecke: Was geht in Sachsen-Anhalt" abonnieren