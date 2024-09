Die Grundschule in Hasselfelde arbeitet derzeit mit nur vier Lehrkräften. Für Kindern und Lehrer schon jetzt eine Zumutung. Was die Eltern fordern und welche Lösungen sich aufzeigen.

Eltern schlagen Alarm: Akuter Lehrermangel an Schule im Harz

Ausfälle an Grundschule

Die Grundschule in Hasselfelde. Volle Klassen und wenig Lehrer bereiten den Eltern der Schüler Sorgen.

Hasselfelde. - Die Schule beginnt, die Kinder sitzen auf ihren Stühlen im Klassenraum, der Lehrer kommt herein, und der Unterricht kann beginnen. Doch was, wenn es mal anders kommt – wenn keine Lehrkraft erscheint, weil es zu wenige Lehrer für die Schüler gibt? Diese Angst treibt momentan Eltern der Grundschule Dr. Hermann Blumenau in Hasselfelde um.