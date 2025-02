Was geht in Sachsen-Anhalt?

im Haushalt der beiden Enkel gibt es Zuwachs. Nein, kein drittes Enkelkind, sondern ein vierbeiniger Mitbewohner ist eingezogen. Erst vor wenigen Tagen wurde der orange-weiß gemusterte Kater aus dem Tierheim in Sachsen abgeholt. Zuvor machte im Familienchat ein Foto die Runde: ein voll beladener Einkaufswagen mit Katzenklo, Streu, Futter.

Alle wussten nun Bescheid, dass ein Vierbeiner einziehen würde. Nur: Wie er aussehen und heißen würde, war uns Großeltern da noch unbekannt. Zumindest was den Namen angeht, gab ein Gespräch zwischen mir und dem sechsjährigen Enkel im Vorfeld des Katzeneinzugs etwas Aufschluss. „Wie heißt denn euer neuer Kater?“, wollte ich wissen. „Ich werde ihm selber einen Namen geben, der mir gefällt“, so die Antwort.

„Und wie nennst du ihn?“ Das wolle er mir nur ins Ohr flüstern, ohne dass es die anderen hören. Sonst würden alle sagen: Oh, wie süß! (Genau das hätte ich auch gesagt). Und das, so mein Enkel, sei „voll peinlich“.

Ich bin Katja Pausch und habe zwei Enkel, 6 und 13 Jahre alt.

Noch bis zum 9. März verlängert: Bis dahin gibt es noch die Möglichkeit, die "Magischen Lichterwelten" im Hallenser Bergzoo zu bestaunen: Wir verlosen wieder Ticktes!

Im Film "Ein Mädchen namens Willow" kann die Junghexe Willow (gespielt von Ava Petsch) mit dem Wald sprechen. (Foto: 2024 SamFilm GmbH / Constantin Film Verleih GmbH / Stefanie Leo)

Es gibt noch mehr zu gewinnen: Pünktlich zum Kinostart am

27. Februar verlosen wir Karten für den Film "Ein Mädchen namens Willow". Dann kann es ja losgehen!

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Care-Arbeit: Papa-Zeit statt Überstunden: Wie Unternehmen Vätern den Weg zu mehr Familienzeit ebnen

Handy-Sicherheit: Macht neuer "Schulmodus" bei Android das Handyverbot an Schulen obsolet?

Kinderwunschbehandlung: Fördergelder bleiben ungenutzt – Warum in Sachsen-Anhalt trotzdem viele leer ausgehen.

Kinderkliniken in Sachsen-Anhalt kommen ans Limit: Kinderkliniken und niedergelassene Kinderärzte in Sachsen-Anhalt spüren die Auswirkungen der Grippewelle aktuell deutlich.

Arbeitsrecht: Flexibel arbeiten trotz Elternzeit? Das sind die Rechte und Möglichkeiten, Familienleben und Beruf zu vereinbaren. Viele frischgebackene Eltern wollen beides. Und sind zudem auf das Geld aus ihrem Job angewiesen. Da kann es eine gute Option sein, während der Elternzeit in Teilzeit zu arbeiten.

So finden Jugendliche Freunde: Wie finde ich gute Freunde? Wenig beschäftigt die junge Generation so sehr wie diese Frage. Der TikToker Felix Wunnike sagt, was er Jugendlichen rät und wie Eltern helfen können.

Die Mutter kämpft weiter ... Bei einer Trennung der Eltern ist es schwer, die beste Lösung für das Kind zu finden. Foto: dpa

Prozess ums Umgangsrecht: Nach fast 20 Jahren Beziehung trennte sich eine Mutter von ihrem gewalttätigen Partner und flüchtete mit ihrer Tochter von Sachsen-Anhalt nach Schleswig-Holstein. Jetzt befindet sie sich in einem zermürbenden Prozess um das Umgangsrecht und Wohl ihrer Tochter.

Bildung im Landkreis Wittenberg: Stunden der Wahrheit: Mit drei Vorprüfungen beginnt für die Sekundarschüler aus Annaburg, Elster und Jessen eine sehr arbeitsintensive Zeit. Was auf dem Programm steht und wie es danach weitergeht.

Mehr Kino für Kinder: Was die neue Chefin im Central-Kino in Wittenberg mit dem Lichtspielhaus vorhat.

Bundestagswahl in Salzwedel: Im aktuellen Wahlkampf geht es viel um Migration und Wirtschaft. Junge Menschen in Salzwedel machen sich auch um andere Themen wie Mieten, Rente und Frauenrechte Gedanken.

Eine Nachricht, die alles verändert hat: Wie Jamil aus Wittenberg zur Castingshow „The Voice Kids“ auf Sat1 gekommen ist. Foto: Joyn/Claudius Pflug

The Voice Kids-Kandidat aus Wittenberg: Eine unerwartete Nachricht bringt den Gymnasiasten Jamil aus Wittenberg in das Casting für die 13. Staffel der TV-Castingshow „The Voice Kids“ auf Sat1. Wer der Elfjährige ist.

Lehrermangel auch im Salzlandkreis: Schon seit Monaten herrscht an der Grundschule in Alsleben akuter Lehrermangel. Momentan besteht kaum Hoffnung auf Besserung. Klagen die Eltern jetzt das Recht auf Bildung ein?

Gute Neuigkeiten für Halle: Neue und sanierte Spielplätze in Halle: Die Stadt investiert Hunderttausende in Aus- und Neubau von Anlagen. Auf der Silberhöhe geht es um ein seit Jahren schmerzlich vermisstes Freizeit-Areal.

Freizeitattraktion in Bernburg: Bernburgs traditionsreicher Märchengarten steht nach dem Betreiberwechsel kurz vor der Wiedereröffnung. Was die Besucher dort künftig erwartet.

Schlechte Lern-Ergebnisse in der Börde: Die Kita „Fuchsbau“ in Samswegen ist als einzige in der Niederen Börde als Forscher-Einrichtung zertifiziert. Hier werden zukünftig die Jungen und Mädchen in den MINT-Fächern schon frühzeitig geschult. Warum das besonders wichtig ist.

Vertrauen und Respekt sind Morris Schnur und seinen Kolleginnen und Kollegen in der Mehringer Kita besonders wichtig. (Foto: Kerstin Beier)

Kinderbetreuung in Aschersleben: Männer erobern ehemalige Frauen-Domänen. In der Kita Mehringen arbeiten gleich vier männliche Erzieher. Ihr Wirken tut gut – den Kindern und dem Team.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Amalia (12) kuschelt mit ihrem Meerschwein, das leise gluckst.

"Mama, gibt es eigentlich eine App, die mir das übersetzen kann?" Amalia (12)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausflugtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Wintersport im Harz: Egal ob als Kind oder Erwachsener, es ist nie zu spät, das Schneevergnügen zu erlernen, findet Skilehrer Toni Anger aus Goslar. Was einen guten Skilehrer ausmacht und worauf Anfänger achten sollten, erklärt der erfahrene Wintersportler.

Februar 2021: Normalerweise paddeln die Mitglieder der Biber-Kanutouristik auf der Elbe. Das schöne Winterwetter mit dem vielen Schnee nutzten sie aber für einen Spaß aus. Mit ihren Kajaks fuhren sie den Scherbelsberg im Magdeburger Stadtpark herunter. Foto: Ronny Hartmann

Schlittenfahren in Magdeburg: Rodeln in der Stadt? Das geht, und wie! Auch in Magdeburg holen Familien bei Schnee ihre Schlitten heraus. Wir stellen die schönsten „Rodelberge“ vor. Wo es die schönsten Hügel zum Rodeln gibt.

Lust auf Wandern? Im Winter sind gemütliche Ausflüge und Spaziergänge besonders schön. Wir haben fünf Tipps für Ausflüge in Sachsen-Anhalt zusammengestellt.

Cornelia Poenicke, Leiterin der Stadtbibliothek Magdeburg, blättert in einem alten Zettelkatalog. Die Einrichtung feiert 2025 ihr 500-jähriges Bestehen. Foto: Stefan Harter

500 Jahre Magdeburger Bibliothek: Die Stadtbibliothek Magdeburg feiert ihr 500-jähriges Bestehen mit vielen Veranstaltungen. Zum Beispiel mit Lesungen für Familien an ungewöhnlichen Orten.

Ausstellung "Tagebuch der Gefühle" in Halle: Bis zum 9. März ist das Jugendprojekt „Tagebuch der Gefühle“ im halleschen Stadtmuseum in der Dauerausstellung „Entdecke Halle!“ zu sehen.

Fans des Films "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" aufgepasst! Auf Schloss Moritzburg bei Dresden in Sachsen ist noch immer eine Ausstellung mit Kostümen und Requisiten des Kult-Films zu sehen. Hier gibt es alle wichtigen und aktuellen Informationen dazu.

Die Seilbahn zum Hexentanzplatz in Thale soll weitere Kabinen aufnehmen können. Foto: picture alliance/dpa

Hoch hinaus im Harz: Die Seilbahnen Thale Erlebniswelt vergrößert ihre Kabinenbahn zum Hexentanzplatz. Was es dort alles zu erleben gibt.

Besucherlieblinge im Wernigeröder Wildpark: Ein Silberfuchs-Paar zieht gerade alle Blicke im Wernigeröder Wildpark Christianental auf sich. Wie die beiden Neuzugänge in den Harz gelangt sind und warum sie Park-Chef René Lindemann schon jetzt ans Herz gewachsen sind.

Winterzauber bei Karls: Karls Erlebnisdörfer laden zum „Wilden Winter“ ein. Gäste der Erdbeerhöfe können sich bis zum 2. März 2025 auf Eisdiscos, deftiges Essen, Budenzauber und Lichtshows freuen.

Großeltern-Kurs an der Uni-Klinik in Halle

Das Baby ist da – und plötzlich werden aus Kindern Eltern und aus Eltern Großeltern. Unterstützung beim Finden der neuen Familienrollen bekommen nun auch die älteren Familienmitglieder vom Team der Geburtshilfe der Universitätsmedizin Halle. Jeden dritten Donnerstag im Monat (also heute!) von 18 bis 20 Uhr, findet der „Großelternkurs“ statt und vervollständigt die Informationsangebote für Familien, die ein Kind erwarten.



Datum: 20. Februar, 18-20 Uhr, Bettenhaus I, 3. OG im Universitätsklinikum Halle (Saale)

Kinderstars lesen in Landsberg

An diesem Samstag lesen der Löwenzahn-Moderator Guido Hammesfahr alias Fritz Fuchs und KiKa-Star Clari im Goldenen Löwen in Landsberg (Saalekreis) aus ihren Büchern vor. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr (Einlass 14.30 Uhr).

Hier gibt es was zu feiern: Einen Abend ausgelassen tanzen - ohne Kids - das geht bei der Reihe "Mama Geht Tanzen" - hier 2024 im Open-Air-Sky-Club in Leipzig. (Foto: E.S-Photographie)

"Mama geht tanzen" in Halle

Es ist wieder so weit: An diesem Samstag, am 22. Februar, startet ein weiteres Mal die Veranstaltungsreihe "Mama geht tanzen", diesmal in Halle (Saale) in der Tanzbar Palette. Getanzt wird zu Charts, 90ern und Hip Hop. Also, let's dance! Und das sind die neuen Termine für die Partys speziell für die Mamas in Mitteldeutschland 2025.



Datum: 22. Februar, 20-23 Uhr, Tanzbar Palette

Bildungs- und Jobmesse "Chance" in Halle

Unter dem Motto "Zukunft selbst gestalten" findet seit 2004 jährlich die Chance, die Bildungs-, Job- und Gründermesse, statt. Sachsen-Anhalts größte Veranstaltung dieser Art ist die zentrale Anlaufstelle für Schüler, Umschüler, Studierende, Absolventen und potentielle Existenzgründer. Zwei Tage zeigt die Chance eine Vielfalt an Ausbildungsberufen und Jobperspektiven.



Datum: 21. Februar, 9 bis 16 Uhr und 22. Februar, 10 bis 17 Uhr, Halle Messe

An diesem Sonntag auf der Bühne des Anhaltischen Theaters Dessau zu sehen: der „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ nach Michael Ende. (Foto: Claudia Heysel)

"Wunschpunsch" letztmalig auf Dessauer Bühne

An diesem Sonntag ist Michael Endes abenteuerliches Märchen-Vergnügen „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ für alle ab 6 Jahren zum letzten Mal im Großen Haus des Anhaltischen Theaters Dessau zu erleben. Die Geschichte nach dem gleichnamigen Kinderbuch-Kult-Klassiker von Michael Ende mischt Humor und Skurrilität erfolgreich mit Spannung und Dramatik und hält durchaus auch Momente berührender Tiefe bereit.



Datum: 23. Februar, 16 Uhr, 6+, Großes Haus/Anhaltisches Theater Dessau

Eiszeit in der Festung Mark in Magdeburg

Wer Lust auf Schlittschuhlaufen und Tanzen hat, kann dies noch bis zu diesem Sonntag in der Festung Mark in Magdeburg auf der großen Eisbahn tun. Samstags ist die Eisbahn von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag sogar bis 22 Uhr.



Datum: bis 23. Februar, Festung Mark in Magdeburg

Das Theater Liberi präsentiert ein tierisches Familienmusical im cCe Kulturhaus. Foto: Theater Liberi/Nilz Böhme

"Dschungelbuch"-Musical im Kulturhaus Leuna

Turbulente Dschungel-Action über Freundschaften, die Grenzen überwinden: Im energiegeladenen Musical „Dschungelbuch“ erwacht der Urwald zum Leben. Mogli und seine tierischen Freunde nehmen Klein und Groß mit auf eine abenteuerliche Reise. Eigens komponierte Musicalhits, viel Spannung und Humor sorgen für ein unterhaltsames Live-Erlebnis für die ganze Familie!



Mit großem Herz und viel Temperament setzt das Theater Liberi den zeitlosen Bestseller von Rudyard Kipling über das mutige Findelkind und den Dschungelbuch-Liebling Balu neu in Szene. Ein beeindruckendes Bühnenbild, farbenfrohe Kostüme und bestens ausgebildete Musicaldarsteller hauchen dem Dschungel Leben ein. Musikalisch wird dem Publikum einiges geboten: eine groovende Affenbande, Shir Khan als König des Rock 'n' Roll und ein funkiges Finale – abgerundet durch rasante Choreografien.



Datum: 22. Februar, 15 Uhr, cCe Kulturhaus Leuna

Kinofilm "Mufasa" in der ukrainischen Fassung in Halle

Nicht nur Disney-Fans dürfen sich freuen, denn eines der ikonischsten Märchen erhält eine aufregende Fortsetzung: „Mufasa: Der König der Löwen“. Diese aufwändige Geschichte nimmt uns mit auf eine Reise in die Kindheit und Jugend des zukünftigen Herrschers der Savanne, Mufasa.



Datum: 22. Februar, 13.30 Uhr und 23. Februar, 12.45 Uhr, LuchsKino am Zoo in Halle

Kinderdisco-Fasching in Halle

Am Sonntag startet der Kinderdisco-Fasching von Mallikids. Mit dabei ist DJ Mario Pe mit der Theo-Kinderpartyshow. Außerdem gibt es ein tolles Rahmenprogramm mit Kinderschminken, Bastelstraße, Ballontieren und vielem mehr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Tickets gibt es im Kinderparadies in der Händelgalerie oder an der Tageskasse.



Datum: 23. Februar, 14 Uhr, Event Atelier, Fährstraße 2

"In einem tiefen, dunklen Wald" letztmalig im Theater Magdeburg

Am Samstag gibt es für alle ab 6 das Theaterstück "In einem tiefen, dunklen Wald" über eine Prinzessin, die keine Lust hat zu heiraten und sich deswegen von einem gefährlichen Untier entführen lassen will ... das natürlich Vegetarier sein soll.



Datum: 22. Februar, 10 Uhr, Theater Magdeburg (Opernhaus Bühne)

"Lullaby" - Oper für Kleinkinder in Halle

Ohren auf und hinein in das Vergnügen! An vier Wochenenden sind (Groß-)Eltern und kleine Kinder bis 3 Jahre zu den "Lullabies" eingeladen. Eine Sängerin, eine Pianistin, der Opernkater Mo, die Musikvermittlerin und Gäste laden ein zum Zuhören, Mitsingen, Mitspielen und auch manchmal zum Tanzen. Die Kinder können sich während des kleinen Konzertes auf einem gemütlichen Teppich mit bunten Sitzkissen frei bewegen, für die Erwachsenen gibt es Sitzplätze. Kuscheln ist ausdrücklich erlaubt!



Datum: 21. und 22. Februar, jeweils 10 Uhr, Oper Halle (Operncafé)

Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe im Theater Magdeburg (Foto: Katrin Ribbe)

Puppenschauspiel "Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" im Theater Magdeburg

Weit, weit draußen auf hoher See, wo die Wellen rauschen und eine steife Brise weht, ist weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Außer Käpt’n Karton natürlich, mit seinem Boot. Und dem Holzwurm, der darin wohnt und ab und zu über die Reling lugt. Bis plötzlich eine kleine Möwe genau vor seinen Füßen landet und nicht mehr weiterfliegen kann. Da ist es vorbei mit der Ruhe an Bord.



Datum: 23. Februar, 11 Uhr und 24. Februar, 9 Uhr, Theater Magdeburg (Kasino)

Familienspielzeit im Krokoseum in Halle

Toben, spielen, schmökern, werkeln, Musik machen – die vielfältigen Angebote des Krokoseums können von allen Trampolinakrobaten, Stapelkünstlern und Budenbaumeistern nach Herzenslust ausprobiert werden.Zahlreiche Spielsachen gilt es zu entdecken.

Zur Spielezeit am Freitag sind auch Kleinkinder mit ihren Eltern herzlich willkommen!



Datum: 21. Februar, 15 Uhr, Franckesche Stiftungen (Krokoseum)

Klassische Musik für Kinder bei "Spielplatz Musik in Magdeburg

Die Angebote Spielplatz Musik und Musiklabor ermöglichen Kindern einen spielerischen Zugang zur Welt der klassischen Musik. Ob sie sich entspannt krabbelnd, fröhlich lachend oder träumend zur Musik bewegen, erste Begegnungen mit verschiedenen Instrumenten erleben oder selbstständig Klänge erforschen.



Datum: 23. Februar, 16 Uhr, Theater Magdeburg (Opernhaus Podium)

Disney-Channel Mitmachkino in Halle

Kino bedeutet Licht aus, Ruhe und Stillsitzen?Nicht beim Disney Channel Mitmach-Kino! Hier dürfen Kinder eine Stunde lang lautstark mitsingen, tanzen, klatschen und rätseln – eben alles, nur nicht leise sein! Auf der großen Leinwand führt Micky Maus als animierter Gastgeber die Kinobesucher durch das kunterbunte Programm, das auf die kleinsten Zuschauer im Vorschulalter ausgerichtet ist und ca. 60 Minuten kindgerechtes Mitmach-Kino bietet.

Mitfiebern: Für Spannung sorgen noch nie im Fernsehen gezeigte Geschichten von Spidey und seine Super-Freunde, Micky Maus Spielhaus, Welpen Freunde und Bluey. Mittanzen: Musikvideos laden zum Mittanzen und Mitsingen ein und sorgen für Bewegung zwischen den Episoden. Mitraten: Bei kleinen Ratespielen rund um die Disney Channel Vorschul-Serien können die kleinen Besucher ihr Rätseltalent unter Beweis stellen.



Datum: 22. und 23. Februar, jeweils 12.30 und 15 Uhr, Prisma Cinema in Halle-Neustadt

Närrische Familienführung im Kloster Michaelstein

Die Welt steht Kopf, die Narren sind los. Die fünfte Jahreszeit ist angebrochen, die graue Welt des Winters wird zu einem bunten Treiben. Auf den Straßen begegnen einem Kasper, Prinzessin, Prinz, Hexe und Teufel, alles traditionelle Kostüme im modernen Design. Doch was steckt hinter diesem Brauch sich zu verkleiden und Schabernack oder Firlefanz zu treiben? Diesem Geheimnis wird bei einer Familienführung im Kloster Michaelstein am 1. März 2025 nachgegangen. Im Anschluss wird für die richtige Verkleidung in Form einer selbst gebastelten Maske gesorgt.



Datum: 1. März, ab 11 Uhr, Kloster Michaelstein

Im Ernstfall sicher und kompetent zu handeln, lernen Interessierte in den Erste-Hilfe-am-Kind Kursen der Helios Klinik Köthen Foto: Helios Klinik Köthen/canva

Neue Termine für die Erste-Hilfe-am-Kind Kurse in der Helios Klinik Köthen

In zwei praxisorientierten Themenblöcken bereiten die Kurse in der Helios Klinik Köthen darauf vor, auch in kritischen Situationen Ruhe zu bewahren und richtig zu reagieren. Da Kinder in Notfällen anders als Erwachsene versorgt werden müssen, erlernen die Teilnehmenden im ersten Block, wie sie bei Fieberkrämpfen, Atemnot, Vergiftungen, Blutungen, Verletzungen oder Stromunfällen richtig vorgehen. Im zweiten Block steht die Anwendung lebensrettender Maßnahmen im Mittelpunkt – etwa die stabile Seitenlage, die Schocklage und die richtige Durchführung der Wiederbelebung bei Bewusstlosigkeit.



Die Teilnehmerzahl ist pro Kurs auf 10 Personen begrenzt. Die Anmeldung erfolgt hier im Netz oder bei der Ansprechpartnerin des DRK unter 03496-405031.



Datum: 19. und 26. März jeweils um 17 Uhr, Helios Klinik Köthen

Ein Einblick in eine Puppenstube Foto: Dana Bach

Puppenstuben- und Kaufmannsladen-Schau

in Oschatz

In der Sonderausstellung des Stadt- und Waagenmuseums Oschatz in Sachsen sind zahlreiche Puppenstuben und Kaufmannsläden aus der Zeit um 1900 bis heute zu sehen. Eine Sammlerin aus dem Lossatal gibt einen Einblick in die wundervolle Miniaturwelt.



Datum: bis 30. März 2025, Stadt- und Waagenmuseum Oschatz

Und hier gibt's wieder einiges zu gewinnen: 3 x 2 Kinotickets für den Film "Ein Mädchen namens Willow"

Ein magisches Abenteuer bricht an: Als Willow sich eines Tages tief in den geheimnisvollen Wald hineinwagt, den sie von ihrer Großtante Alwina geerbt hat, ahnt sie nicht, was sie dort erfährt. Willow ist eine Hexe! Um jedoch ihre ganze Hexenkraft des Feuers zu entfachen, muss sie zunächst drei weitere Junghexen ausfindig machen. Gelingt es Willow, die Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde zu vereinen?

Die berühmte Kinderbuchreihe um die junge Hexe Willow wurde verfilmt und ist ab dem

27. Februar in den Kinos zu sehen. Foto: 2024 SamFilm GmbH / Constantin Film Verleih GmbH

Nächste Woche, am 27. Februar, startet "Ein Mädchen namens Willow" in den Kinos. Der Film beruht auf der erfolgreichen Kinderbuchreihe von Sabine Bohlmann. Sie ist sogar in einer Gastrolle zu sehen.



Unter der Regie von Mike Marzuk (u.a. „Fünf Freunde“-Reihe) gehen die vier Hexenfreundinnen Willow, Valentina, Gretchen und Lotti, gespielt von Ava Petsch („Oskars Kleid“, „Was man von hier aus sehen kann“), Cora Trube („Die Liebeskümmerer“), Anna von Seld und Mary Tölle („Vierwändeplus“) auf ein magisches Abenteuer.



"Ein Mädchen namens Willow" von Mike Marzuk, 90 Minuten,

ab 27. Februar im Kino

Möchtest du zum Kinostart Tickets gewinnen? Dann schick uns bis zum 26. Februar 2025 eine E-Mail mit dem Betreff "Willow" und vergiss deine Adresse nicht. Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Nun noch mal schnell hin: zu den Lichterwelten im Hallenser Bergzoo. Foto: Steffen Schellhorn

Außerdem verlosen wir zum krönenden Finale noch einmal 3 x 4 Weekend-Tickets und

5 x 2 Tagestickets für die "Magischen Lichterwelten" in Halle

Noch bis 9. März verwandeln die "Magischen Lichterwelten" den Bergzoo Halle (Saale) in eine zauberhafte Urzeit-Landschaft aus Licht und Farben. Die kunstvollen Installationen begeistern nicht nur Tierfreunde, sondern auch Familien, Paare und Fotografie-Liebhaber.

Dieses Mal stehen die Lichterwelten unter dem Motto „Die Rückkehr der Giganten“. Die Ausstellung entführt die Besucher in die Welt der Nachkommen der Dinosaurier. Urmenschen, Säbelzahntiger, Bären, Krebse und Mammuts zieren den Bergzoo in Halle. Manche Tiere bewegen sich sogar selbst.



Die mehr als 1.000 Einzelfiguren wurden nach einer langen Reise aus China von den mitgereisten Arbeitern aufgestellt. Das Deko-Team des Bergzoos in Halle hat über 30.000 LED-Leuchten so platziert, dass die Kabel für die Besucher unsichtbar sind.

Möchtest du Tickets gewinnen? Dann schick uns bis zum

26. Februar 2025 eine E-Mail mit dem Betreff "Lichterwelten" und vergiss deine Adresse nicht. Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Winterliche Grüße aus der Eltern-Ecke!

