mich berührt ja oft sehr, was Kinder in schwierigen Situationen denken. Herausfordernd sind zum Beispiel Krankheiten. Vor meinem Sohn wusste ich nicht, dass Kinder wochenlang Schnupfen haben können. Oder was und wie schlimm Mundfäule ist. Nun gibt es eine neue Stufe der bisher ungekannten Krankheiten: Hüftschnupfen. Das heißt wirklich so.

Vorausgegangen ist meist ein anderer Infekt und das Hüftgelenk entzündet sich. Um drei Uhr nachts begann Simon bitterlich zu weinen, er hatte Schmerzen und konnte nicht mehr laufen. Die Befürchtung: „Und was ist, wenn ich nie mehr laufen kann?“ Du wirst laufen, sage ich und trage ihn ins Auto, um zum Arzt zu fahren. Als der seine Diagnose stellt, hat Simon erstmal einen Lachanfall.

Und als der Arzt dann noch sagt, das sei harmlos und ihm Gummibärchen anbietet, ist alles wieder in Ordnung. Auf dem Rückweg sagt Simon: „Weißt du Mama, das ist gar nicht schlimm. Ich kann ja noch auf einem Bein zum Spielzeug hüpfen.“ Gottchen, wie niedlich.

Ich bin Lisa Garn und habe ein fünfjähriges Kind.

In unserem Familiennewsletter findest du:

Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt,

Ausflugstipps in unserer Region und ein

Gewinnspiel

"Uns hat's auch nicht geschadet!" Die Ratgeber-Lektüre "Selbstbewusst bedürfnisorientiert" von der Psychologin und Familienbegleiterin Michèle Liussi hat genau diesem Satz einiges entgegenzusetzen. Du auch? Für alle, denen Bedürfnisse (die eigenen und die der Kinder) am Herzen liegen: Wir verlosen das Buch!

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Kostenschock zur Einschulung: In Sachsen-Anhalt stehen in wenigen Monaten die Einschulungen an. Der Schulranzen kann dann richtig teuer werden. Wie Eltern trotzdem sparen können.



Und worauf müssen Eltern genau beim Tragen des Schulranzens achten? Ein Experte aus Halle gibt Tipps zum Kauf.

Patchwork, Ehe, alleinerziehend: Familien in Sachsen-Anhalt sind vielfältig. Doch eine Gruppe wird kleiner – unverheiratete Elternpaare mit Kindern. Was die aktuellen Zahlen zeigen und welche Entwicklung sich dahinter abzeichnet.

Hilfe für Frühchen: Frühgeborene brauchen besondere Fürsorge – und manchmal auch Milch von anderen Müttern. In Halle betreibt die Uniklinik als einzige im südlichen Sachsen-Anhalt eine eigene Frauenmilchbank. Doch es gibt noch eine zweite in Sachsen-Anhalt.

Kita, Kochen, womöglich noch Kollegen-Stress: Wenn alles zu viel wird, können Mütter die Notbremse ziehen. (Foto: Westend61)

Gleichstellung: Frauen übernehmen den Großteil der unbezahlten Sorgearbeit, Väter bleiben oft außen vor. DGB-Chefin Yasmin Fahimi will das ändern – mit mehr Vätermonaten, steuerlichen Anreizen und neuen Freistellungen nach der Geburt. Was hinter dem Vorstoß steckt – und warum er auch für Arbeitgeber wichtig ist.

Elterngeld: Wer Elternzeit nehmen möchte, muss Fristen einhalten – doch die Anmeldung ist nun einfacher denn je. Ab Mai 2025 reicht eine E-Mail. Was genau sich ändert, welche Fallstricke es gibt und worauf Eltern unbedingt achten sollten.

Kinderkrach macht Ärger: Nach einem Messerangriff in Halle steht der Verdacht im Raum, Kinderlärm könnte das Motiv gewesen sein. Was sagt das Gesetz? Wann Kindergeräusche hinzunehmen sind – und wo die Grenzen liegen. Ein Blick auf Recht, Realität und Verantwortung.

Stiefkindadoption statt Gleichstellung: Lesbische Mütter haben oft einen steinigen Weg vor sich. (Foto: IMAGO/Pond5 Images)

Queere Elternschaft: Obwohl die Ehe für alle längst Gesetz ist, müssen lesbische Paare in Deutschland ihre Elternschaft erst beweisen – durch die umständliche Stiefkindadoption. Warum queere Familien noch immer nicht gleichgestellt sind – und was sich ändern muss, erzählt unsere Autorin, die mit ihrer Partnerin ihr erstes Kind großzieht.

Beliebte Bands: „Dikka“, „Deine Freunde“ oder „Giraffenaffen“ – das ist Musik, die nicht nur Kindern gefällt.

Antisemitismus an deutschen Hochschulen: Eine Podiumsdiskussion an der Uni Halle zeichnet eine bedrohliche Entwicklung. Die Zahl der antisemitischen Vorfälle ist stark angestiegen.

Sie sind als Trainergruppe im Sportverein Olvenstedt in Magdeburg aktiv: Sigfried Rothmann, Daniela Sommer, Cathleen Seifert, Andreas Vogel und Steffen Seligmann (von links). (Foto: Lena Bellon)

Magdeburger Verein bringt Jungen und Mädchen das Schwimmen bei: Im Jahr 2024 sind 14 Kinder in Deutschland ertrunken. Der Sportverein Olvenstedt will da entgegenwirken. In Magdeburg können dort Kinder und Erwachsene schwimmen lernen – teilweise sogar kostenlos.

Einstellungsstopp für Erzieher: Die Elterninitiative „KITAstrophe Halle“ kritisiert die Stadtverwaltung für einen kürzlich verhängten Einstellungsstopp in städtischen Kitas. Dies habe laut Initiative dramatische Auswirkungen auf Fachkräfte und die Kinder. So reagiert die Stadt.

Weiterführende Schule: In wenigen Monaten beginnt schon das Schuljahr 2025/26. Doch 90 neue Fünftklässler in Halle sind noch ohne Schulplatz. Was mit ihnen jetzt passiert.

Hüpfende Kinder im Landkreis Stendal: Bewegungscoach Sebastian Schäfer aus Stendal hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Warum Kinder in der Altmark und im Elb-Havel-Winkel davon profitieren.

Kinderwagenhistorie im Burgenlandkreis: Vorträge zum diesjährigen Zekiwa-Fanclubttreffen machen deutlich: Kinderwagen spielen nicht nur in Zeitz eine große Rolle. Was es darüber hinaus an neuen Erkenntnissen zur Geschichte gibt.

Johanna Sandvoß und Hündin Alexa sind ein Herz und eine Seele. (Foto: Thomas Klitzsch)

Assistenz auf vier Pfoten in Reinsdorf: Die zehnjährige Johanna aus Reinsdorf bei Wittenberg leidet an Muskeldystrophie. 2023 hat sie mit ihrer Mutter um Spenden für eine Assistenzhündin gebeten. So hat sich das Leben mit dem Tier verändert.

Radgruppe für Frauen in Magdeburg: Weg vom Handy und hinein ins echte Leben – Treffen, bei denen sich fremde Menschen für Freizeitaktivitäten treffen, sind beliebt. In Magdeburg schwingen sich die „Cycle Sisters“ auf ihre Räder.

Bildung im Saalekreis: Der Saalekreis sucht seit Langem einen Standort für die GE-Förderschule Merseburg. Nun scheint ein Bauplatz gefunden. Doch in die namensgebende Domstadt geht es für die über 130 Schüler wohl nicht.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Die Mama schneidet frische Äpfel auf. Noah, 6 Jahre, freut sich:

"Lecker Äpfel, wie bei McDonald's!" Noah (6)

Da waren wir in letzter Zeit wohl zu oft bei McDonalds, gesteht die Mama daraufhin ein.

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Sieben Tipps fürs Wochenende: Hier verraten wir, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 24. und 25. Mai in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Am 1. Juni steigt das Pusteblume-Kinderfest der Volksstimme im Elbauenpark Magdeburg. (Foto: Volksstimme)

Hurra! Das Pusteblume Kinderfest der Volksstimme im Elbauenpark Magdeburg steht in den Startlöchern. Am 1. Juni 2025, von 10 bis 18 Uhr, feiern wir mit euch den internationalen Kindertag im Elbauenpark Magdeburg. Tanzt und singt mit uns die beliebten, fröhlichen Hits der Lichterkinder. Dazu gibt es ein Kinderbandmobil, Hüpfburgen, Kinderschminken und alles, was zu einem bunten Tag mit der ganzen Familie dazugehört.



Datum: 1. Juni, ab 10 Uhr, Elbauenpark Magdeburg



Tickets gibt es in den biber-ticket-Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 03 91/59 99 700 und online unter biberticket.de

Sehen wir uns am 1. Juni zum MZ-Kinderfest im Hauptbahnhoff Halle? (Grafik: MAM)

Und auch in Halle feiern wir gemeinsam mit euch den Kindertag! Zeitgleich wird das gläserne Pop-Up-Büro im Hauptbahnhof eröffnet. Wir freuen uns auf euch – kommt vorbei!



Datum: 1. Juni 2025, 11-17 Uhr, Hauptbahnhof Halle

"Alle da! Unser kunterbuntes Leben" ist im Puppentheater Magdeburg zu sehen. (Foto: Viktoria Kühne/PT)

Puppentheater Magdeburg: "Alle da! Unser kunterbuntes Leben" ist ein lohenswertes Stück über Menschen und Reisen, über das Flüchten und das Ankommen, über das Miteinander und die Sprache. Das Puppentheaterstück feierte nun seine Premiere.

Freibad-Saison: Baustellen, Personalmangel und kürzere Öffnungszeiten – überall haben Bäder mit Problemen zu kämpfen. Trotzdem können Wasserratten in Möckern auf ihre Kosten kommen.

Egal ob Zelt, Bungalow, Wohnmobil oder Campervan: Die neue Campingsaison ist in vollem Gange. Wir stellen die schönsten und familienfreundlichsten Campingplätze in Sachsen-Anhalt vor.

Diese acht Seen lassen sich mit dem Fahrrad sehr gut erkunden. (Grafik: Tobias Büttner)

Lust auf eine Radtour? Wenig tut Körper und Geist so gut wie eine Radfahrt an der frischen (See-)Luft. Viele schöne Flecken in Sachsen-Anhalt und der Region bieten hierfür genau die richtige Umgebung. Die Redaktion verrät, welche Strecken besonders viel Spaß machen.

Outdoor am See: Angeln ist mehr als nur ein Hobby – es stärkt Geduld, Konzentration und die Naturverbundenheit von Kindern. Ab wann Kinder selbst angeln dürfen und wo in Sachsen-Anhalt es gute Gewässer gibt, um das Hobby auszuprobieren.

Action in den Freizeitparks: Von wilden Achterbahnfahrten und Schaukeln über tierische Begegnungen bis hin zu süßen Erdbeer-Erlebnissen, wir geben acht Tipps, was es wo in Mitteldeutschland Neues und Spannendes zu erleben gibt.

Die Kinderuni Leipzig startet ins Sommersemester: Es folgen fünf Vorlesungen für Juniorstudierende im Alter von 8 bis 12 Jahren. (Foto: Christian Hüller)

Zweite Vorlesung der Kinderuni Leipzig

Die Kinderuni Leipzig lädt auch im Sommersemester 2025 wieder Juniorstudierende zwischen 8 und 12 Jahren zu Vorlesungen ein. Die Vortragsreihe findet im Audimax am Campus Augustusplatz statt und bietet eine Reise durch unterschiedliche Themen aus Wissenschaft und Forschung.



An diesem Freitag gehen der Leipziger Zoodirektor Prof. Dr. Jörg Junhold und der Artenschutzmanager des Zoos, Thomas Liebenstein, mit den Kindern auf eine Expedition. Sie erklären ihnen, warum Feldhamster bedroht sind –und wie jeder zum Artenschutz beitragen kann.



Zur Anmeldung geht's hier.



Datum für die zweite von fünf Vorlesungen:

23. Mai 2025, 17 bis 18 Uhr, 8 bis 12 Jahre, Audimax Leipzig

"Orchesterführung für junge Leute" in Magdeburg

Zu den Klassikern der Orchesterliteratur für junges Publikum gehört Benjamin Brittens „Orchesterführer für junge Leute“. Das Werk für alle Ohren ab acht Jahren erklingt an diesem Freitag in einem Schulkonzert im Opernhaus Magdeburg.



Datum: 23. Mai 2025, 11 Uhr, 8+, Opernhaus Bühne

Hochschulinformationstag (HIT) der Hochschule Anhalt in Köthen

Der HIT an diesem Samstag ist die perfekte Gelegenheit für Studieninteressierte, Eltern und alle Neugierigen, den Campus zu erleben, in Studiengänge hineinzuschnuppern, Labore zu erkunden – und die Menschen hinter den Studienplänen kennenzulernen. Das Angebot reicht von Technik und IT über Biowissenschaften, Lebensmitteltechnologie, Wirtschaftsingenieurwesen, Elektrotechnik und Sprachen bis zu interdisziplinären Studiengängen wie Angewandte Biowissenschaften oder Life Science Engineering.



Datum: 24. Mai 2025, 14-18 Uhr, Campus Köthen

Auch in Halle stellt sich die Universität vor!

An diesem Samstag findet auch der Hochschulinformationstag (HIT) der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) auf dem Universitätsplatz und in den angrenzenden Gebäuden statt. Unter dem Motto "Neuer Lieblingsort: Uni Halle" können sich Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern und Bachelorabsolventinnen und -absolventen zwischen 9.30 und 15 Uhr zum Studienangebot und allen Themen rund um das Studium an der MLU beraten lassen.



Datum: 24. Mai 2025, 9.30-15 Uhr, MLU Halle

"Mr Gum und der fliegende Tanzbär"

in Magdeburg

"Wisst ihr was, ihr Bärenmöger? Ihr habt Glück, denn in dieser Geschichte geht es um einen Bären. Aber Moment mal, nicht um irgendeinen Bären, sondern um ein erschreckend großes und hübsches Exemplar.“ So heißt es im neuen Stück "Mr Gum und der fliegende Tanzbär", das an diesem Samstag im Theater Magdeburg seine Premiere feiert.



Datum: 24. Mai 2025, 19.30 Uhr, 8+, Theater Magdeburg/Kammer 2

Der Speicher ist leer. Alle Vorräte verbraucht. Was nun? Frederick und die Mäusefamilie finden eine Lösung. (Foto: Claudia Heysel)

Figurentheater „Frederick“ in Dessau

Knapp vier Jahre nach der Premiere kommt das Figurentheater „Frederick“ nach dem Kinderbuch von Leo Lionni, wieder zurück auf die Puppenbühne des Alten Theaters in Dessau. An diesem Sonntag können alle Theaterbegeisterten ab 4 Jahren noch einmal die Geschichte der Feldmaus Frederick, die keine Körner, sondern Farben sammelt, erleben.



Datum: 25. Mai 2025, 15 Uhr, 4+, Altes Theater/Puppenbühne

Kostenloser Familienkirchentag in Halle: Hunderte Besucher werden erwartet

An diesem Sonntag verwandelt sich die Peißnitzinsel in Halle in ein buntes Mitmachfestival für Groß und Klein – kostenlos, kreativ, inklusiv. Mit Musik, Theater, Bewegung, Bastelspaß und starken Botschaften. Was genau geplant ist.

Melde dich für die Kinderuni der MLU in Halle an!

Die Kinderuni der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) startet am 2. Juni 2025. Neugierige Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 können an diesem Tag zwischen 9 und 12 Uhr experimentieren und Vorlesungen besuchen.



Warum sind Gifte eigentlich giftig? Was ist eigentlich die Europäische Union? Und wie sieht es in einem archäologischen Museum aus? Mit diesen und noch vielen weiteren spannenden Fragen beschäftigt sich die Kinderuni der MLU in diesem Jahr.



Die Teilnahme an der Kinderuni der MLU ist kostenlos. Anmeldungen sind bis zum 26. Mai 2025 möglich. Informationen zum Programm und zur Anmeldung gibt hier.



Kinderuni MLU-Termine: 2. Juni, 16. Juni und 23. Juni 2025

Anmeldung für das Schülerprojekt "Natur zum Anfassen" läuft noch bis Mitte Mai

Die beiden Energieversorger enviaM und MITGAS veranstalten in diesem Jahr erneut das Schülerprojekt „Natur zum Anfassen“. Ab sofort können sich die Klassenstufen zwei bis sechs sowie Förderschulklassen für einen erlebnisreichen Tag in der Natur anmelden. Anmeldeschluss ist diesen Freitag (23. Mai). Da die Projektplätze begrenzt sind, wird eine schnelle Anmeldung empfohlen.



Die Umweltbildungstage finden in Sachsen-Anhalt zwischen dem

25. August und 19. September in sechs außerschulischen Lernorten statt: Mit dabei sind die Naturwerkstatt Schochwitz in Salzatal (Saalekreis), das Informationszentrum Haus am See in Schlaitz (Anhalt-Bitterfeld), der Jugend- und Schulbauernhof Othal in Allstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz), die Ökostation Neugattersleben in Nienburg (Salzlandkreis), die Natur- und Umweltschule Wethau bei Naumburg (Burgenlandkreis) sowie der Ökogarten Quedlinburg (Landkreis Harz).

In Halberstadt zeigen Schülerinnen und Schüler zum 25. Schülertheatertreffen vom 26. bis zum 28. Mai 2025 ihre Stücke. (Foto: Ray Behringer)

25. Schülertheatertreffen in Halberstadt

An drei Tagen voller Theater haben die Theater AGs, Theatergruppen, Jugendclubs und Tanz AGs der Region die Möglichkeit, ihre Stücke vom 26. bis zum 28. Mai auf ausgewählten Bühnen in Halberstadt zu präsentieren. Als Rahmenprogramm erwartet die Besucher spannende Workshops. Gezeigt werden sowohl fertige Stücke als auch Probeneinblicke und Auszüge aktueller Inszenierungen mit einer Länge von mindestens 20 Minuten.



Datum: 26. bis 28. Mai 2025, Harztheater

Alle Prinzessinnen, Prinzen, Feen und Elfen aufgepasst! Ein Tag für Mini-Royals im Elbauentag Magdeburg

Die Majestäten geben sich die Ehre: Der Elbauenpark verwandelt sich am 29. Mai 2025 mit Brief und Siegel in ein Königreich für kleine Adelige. Am traditionellen „Prinzessinnentag“ gehören die Wiesen und Beete zwischen Wasserspielplatz und Jahrtausendturm den Mini-Royals. Im Magdeburger „Märchengarten“ dürfen sie in Träumen aus Tüll tanzen und toben. Prinzessinnen und Prinzen, Ritter, Elfen und Feen können Hof halten und sich königlich amüsieren. Von 10 bis 18 Uhr wartet ein spektakuläres Programm auf die Mädchen und Jungen.



Datum: 29. Mai 2025, 10-18 Uhr, Elbauenpark Magdeburg

Naumburg lädt zur Kinderwoche ein!

Auch in diesem Jahr lädt das Lokale Bündnis für Familie Naumburg vom 30. Mai bis zum 13. Juni zur Kinderwoche 2025 ein und bietet in Zusammenarbeit mit verschiedenen Naumburger Institutionen und Vereinen vielfältige Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Mit dabei sind etwa der Naumburger Dom, die Stadtbibliothek und das Jugendzentrum "OttO".

Kindertag im DB Museum Halle

Das DB Museum Halle begrüßt seine kleinen Gäste zum Internationalen Kindertag bereits am 31. Mai mit einem bunten Familienprogramm. Für Spiel und Spaß sorgt Clowndame Filotta mit Kinderschminken, Riesenseifenblasen und Ballontieren. Dazu garantiert ein Glücksrad mit vielen Preisen Spannung und Freude. Zudem können die historischen Loks erkundet und eine Modellbahnlandschaft bestaunt werden. Für das leibliche Wohl sorgen sowohl ein Kaffee- und Kuchenangebot als auch ein Imbiss- und Getränkestand.



Eintritt frei für Kinder, Erwachsene bezahlen den Museumseintritt von 3 Euro



Datum: 31. Mai 2025, 10-18 Uhr, Gästeeingang Berliner Straße 241, über S-Bahn-Haltepunkt Steintorbrücke

Beim Mitgas Schüler-Rafting sitzen die Jugendlichen alle in einem Boot. Zurzeit laufen die Anmeldungen dafür. (Foto: unikumarketing | Anett Commichau)

Anmeldestart für Mitgas Schüler-Rafting 2025

im Kanupark Markkleeber See

Gerade können sich Schulteams aus Mitteldeutschland für das Mitgas Schüler-Rafting 2025 anmelden. Zu dem Wettkampf im Wildwasser laden Mitgas und der Kanupark Markkleeberg ein.

48 Teams aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben die Möglichkeit, bei dem Wettbewerb an den Start zu gehen. Die vier Vorläufe, bei denen sich die Mannschaften für das Finale qualifizieren können, finden in der Zeit vom 9. bis 17. September 2025 statt. Die Endrunde mit den besten acht Teams wird am

30. September 2025 ausgetragen. Mitpaddeln dürfen die 9. und 10. Klassen des Schuljahres 2025/2026 von Schulen aus den Städten Leipzig und Halle, den Landkreisen Altenburger Land, Leipzig, Nordsachsen sowie dem Saalekreis und dem Burgenlandkreis. Die Bootsbesatzungen bestehen aus sechs Schülerinnen und Schülern sowie einem Raftguide des Kanuparks.



Anmeldeschluss für alle Staffeln ist am 9. Juni 2025. Da bei der Vergabe der Startplätze das Eingangsdatum der Meldung entscheidend ist, wird eine zeitnahe Anmeldung empfohlen.

Puppentheater "Vom kleinen Kätzchen und der Maus" in Bad Schmiedeberg

Am 1. Juni um 15 Uhr lädt der Förderverein Schloss „Reinharz“ e.V. zum PuppenTHEATER in das Wasserschloss Reinharz in Bad Schmiedeberg ein. Wilmi und Wolfgang vom Theater WiWo aus Leipzig präsentieren das Puppentheater „Vom kleinen Kätzchen und der Maus“.



Datum: 1. Juni 2025, 15 Uhr, 3+, Schloss Reinharz

"LEGOmobil"-Ausstellung zeigt ausgefeilte Spielfahrzeuge in Magdeburg

Wenn aus kleinen Steinen große Technikträume werden: Noch bis zum 30. Juni 2025 zeigt die Sonderausstellung „LEGOmobil“ im Jahrtausendturm im Magdeburger Elbauenpark beeindruckende LEGO-Autos und Rennwagen aus LEGO-Technik-Bausteinen. Mit der spannenden Verbindung zwischen Technik, Kreativität und Spielspaß fasziniert die Ausstellung im Turmfoyer sowohl Tüftlerinnen und Tüftler als auch LEGO-Fans jeden Alters. Geöffnet ist dienstags bis sonntags sowie an allen Feier- und Ferientagen von 10 bis 18 Uhr.



Datum: bis zum 30. Juni 2025, Di-So/feiertags 10-18 Uhr, Elbauenpark

Diesmal gibt es die Lektüre "Selbstbewusst bedürfnisorientiert" zu gewinnen:

Braucht es wirklich ein Buch darüber, dass Kinder bedürfnis- und bindungsorientiert aufwachsen sollten, dass Eltern sie gewaltfrei, auf Augenhöhe und zugewandt begleiten? Ja, unbedingt! Denn Eltern, die diesen Erziehungsstil verfolgen, werden noch immer mit Vorurteilen und kritischen Kommentaren konfrontiert.

In ihrem Buch "Selbstbewusst bedürfnisorientiert" erklärt Michèle Liussi, woher diese Widerstände kommen und wie Mütter und Väter ihnen begegnen können. Sie liefert Faktenchecks zu typischen Klischees und zeigt, warum bedürfnisorientierte Erziehung nichts mit Verwöhnen, Grenzenlosigkeit oder Auf-der-Nase-Herumtanzen zu tun hat.

So kannst du dein Kind liebevoll begleiten und selbstbewusst für es eintreten – in der Partnerschaft, den Betreuungseinrichtungen und der Gesellschaft.

Die Autorin entlarvt typische Vorurteile gegenüber bedürfnisorientierter Erziehung als überholten Bullshit. (Foto: Humboldt)

"Selbstbewusst bedürfnisorientiert" von Michèle Liussi, Humboldt Verlag, 192 Seiten, 22 Euro, ISBN: 9783842617476.

Möchtest du das Buch gewinnen? Dann schick uns bis zum

28. Mai 2025 eine E-Mail mit dem Betreff "Bedürfnisorientiert". Vergiss nicht, deine Anschrift mit dazuzuschreiben! Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Viel Glück beim Gewinnen! Und: Liebe Grüße aus der Eltern-Ecke!

