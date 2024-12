Was geht in Sachsen-Anhalt?

die Entwicklung unseres Sohnes schreitet voran. Da sind die offensichtlichen Veränderungen: Im Supermarkt packt er selbst immer größere Mengen Lebensmittel in seinen Kinder-Einkaufswagen. Er verputzt zu den Mahlzeiten immer gewaltigere Portionen. Er wächst immer schneller. Seine Beine hängen von der Wickelablage, auf der er nur noch rumhängt, weil die so gemütlich ist. Gewickelt werden muss er nicht mehr. Darauf hatte ich mich gefreut.

Da sind aber auch die weniger offensichtlichen Veränderungen: Im Wohnzimmer bleibt es laut. Bis vor Kurzem kamen die Geräusche von Spielzeugautos. Jetzt kommen sie vom Kind selbst. Das ist noch lauter. Rückwärts: Piiieeep, piiieeep! Vorwärts: Lööörrrp, Lööörrrp! Darauf hatte ich mich nicht gefreut.

Aber wenn er spricht, ist es schön. Neulich sagte er über die Entwicklung des Kuschel-Erdmännchens „Erdi“: „Der ist jetzt schon groß, er trinkt jetzt Kaffee.“

Ich bin Thomas Liersch und habe einen Sohn, der bald 3 Jahre alt ist.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Personal in Kitas: Damit die frühkindliche Bildung in den Kitas gelingt, braucht es ausgebildete Erzieher. Sachsen-Anhalt steht im bundesweiten Vergleich sehr gut da. Experten sehen aber einen Punkt weiter kritisch.

Kriterien für Schulabschluss: Sachsen-Anhalt hat die Anforderungen für den Hauptschulabschluss deutlich gesenkt, nun können auch zwei Fünfen in Deutsch und Mathe reichen. Damit legt das Land niedrigere Maßstäbe als seine Nachbarn an.

Schulsozialarbeit: Einige Kinder haben schlechtere Startchancen als andere. Das Netzwerk gegen Kinderarmut setzt hier an und hat ein neues Positionspapier vorgelegt.

Fahrradprüfung vor dem Aus: Seit 32 Jahren übt die Verkehrswacht Sachsen-Anhalt mit Kita- und Grundschulkindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Ab Januar 2025 könnte das vorbei sein.

Die Vorweihnachtszeit ist zum Lesen perfekt. Wir stellen fünf Kinderbücher rund um Weihnachten vor. (Foto: Arne Dedert/dpa)

Lese-Tipps für Kinder: Bücher gehören noch immer zu den beliebtesten Geschenken zum Fest. Wir stellen fünf Bücher vor, in denen sich alles um Weihnachten dreht.



Und für gemeinsame Spiele-Abende, kommen hier vier tolle Kartenspiele: Die passen sogar ganz gut in den Nikolaus-Stiefel.

Trotzphase: Wenn die Kleinen die Großen zur Weißglut treiben, ist das Kind wahrscheinlich in der "kleinen Pubertät". Was Eltern dann wirklich hilft, erklärt der Autor Matthias Jung im Interview.

Weihnachtspost: Für viele Kinder gehört zur Vorfreude auf das Fest ein Brief an Christkind oder Weihnachtsmann. Dafür stehen in Deutschland besondere Postämter bereit. Über wenige Briefe können sie sich nicht beklagen.

Kinderzimmer einrichten: Verstecke und viel Raum für Kreativität einplanen – Expertinnen erklären, was im Kinderzimmer gut ankommt, wie Eltern mit dem Nachwuchs Kompromisse finden – und wann eine Vorauswahl sinnvoll ist.

Scheidung und Familienrecht: Hast du schon einmal etwas Wertvolles von deinen Schwiegereltern geschenkt bekommen? Dann solltest du dir dieser Zuwendung nicht allzu sicher sein, falls es zu einer Trennung kommt.

Schlange stehen für Dubai-Schokolade: Vor der Halloren Erlebniswelt warten Menschen darauf, eine Packung der neuen Trend-Süßigkeit zu ergattern. (Foto: Robert Horvath)

Dubai-Schokoladen-Hype in Halle: Seit diesem Donnerstag gibt es Dubai-Schokolade „Made in Halle“. Zum Verkaufsstart standen die Menschen am Morgen vor der Halloren Erlebniswelt Schlange.

Schimmel in Klassenräumen in Halle: Schüler und Lehrer der Friesenschule in Halle klagen über gesundheitliche Probleme. Beschönigt die Stadt Probleme in der Friesenschule?

Kitas im Burgenlandkreis: Im Land werden immer weniger Kinder geboren. Diese Entwicklung hat mittlerweile auch die Betreuungseinrichtungen erreicht. Ein Besuch in zwei Naumburger Kitas.



Und auch das könnte interessant sein: So steht es um die Auslastung der Kita-Einrichtungen in der Region Genthin im Jerichower Land. Das plant die Stadt mit Blick auf den demografischen Wandel.

Elisabeth aus der 6. Klasse der Freien Schule Anhalt in Köthen demonstriert Reiner Haseloff, wie sie eine Kunststoffschale für Karteikarten fertigt. (Foto: Ute Nicklisch)

Politiker-Besuch in Anhalt-Bitterfeld: Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat die Freie Schule Anhalt in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) besucht. Dabei nahm er sich viel Zeit für Gespräche mit Schülern und Lehrern. Und er provozierte dabei.

Freie Schulen in Aschersleben: Sachsen-Anhalts Landespolitiker diskutieren derzeit über mögliche finanzielle Kürzungen für freie Schulen ab dem kommenden Jahr. Was das für die Bildungseinrichtungen in Aschersleben bedeuten würde.

Kindeswohlgefährdung im Burgenlandkreis: Wie viele Meldungen das Jugendamt des Burgenlandkreises erreichen und warum dies nicht unbedingt heißen muss, dass Eltern aggressiver geworden sind.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Typische Diskussion zwischen Papa und Greta (8):

"Sag mal, hatte ich nicht gerade gesagt, du sollst ins Bett gehen?" "Ja, hattest du." "Und?" "Was war noch mal die Frage?" Greta (8) mit ihrem Papa

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausflugtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch im Winter gibt's allerhand zu erleben. Was in nächster Zeit so los ist – in Magdeburg, Halle und Umgebung – erfährst du hier:

Aktivitäten für die kalte Jahreszeit: Im Winter sind gemütliche Ausflüge und Spaziergänge besonders schön. Wir haben fünf Tipps für Ausflüge in Sachsen-Anhalt zusammengestellt.

Bergzoo in Halle: Noch bis zum 11. Dezember 2024 dürfen Gäste selbst entscheiden, wie viel Eintritt sie zahlen. Wie die Aktion "Zahl, was du willst" läuft und wie viel die Besucher wirklich zahlen.

Das Team der neuen Hörspielreihe um Finni und Rudi: Produzentin Lina Große, Finni mit Stimmgeberin Katja Röder, Musikproduzentin Lisa Pitt sowie Oliver Rank, der Rudi seine Stimme leiht (v.l.) (Foto: SMG/Marian Sorge)

Achtung, Rentiere in Halle! Was passiert, wenn die Rentiere Finni und Rudi Feueralarm auslösen oder in der Moritzburg plötzlich klitzeklein werden? Mit Halles neuer Hörspielreihe können Kinder die Stadt auf ganz besondere Weise entdecken.

Merseburger Schlossweihnacht: Vom 5. Dezember bis zum Sonntag findet die alljährliche Merseburger Schlossweihnacht statt. Buden und Stände laden zum Stöbern, Schlemmen und Verweilen ein. Alle wichtigen Infos hier im Überblick.

Klippenglühen und neue Attraktionen am Brocken: So wird der Advent in Schierke gefeiert. In Wernigerodes Ortsteil Schierke wird Weihnachtsstimmung verbreitet.

Mini-Welten in Wörlitz: Miniaturwelten faszinieren Groß und Klein. Der Modellbahnclub Lutherstadt Wittenberg präsentiert in Wörlitz die aufwendigsten Anlagen.

Auf Schloss Moritzburg findet zum 13. Mal die Ausstellung um "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" statt. (Foto: dpa/Sebastian Kahnert)

Für Märchen-Fans des Films "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Auf Schloss Moritzburg bei Dresden in Sachsen ist wieder eine Ausstellung mit Kostümen und Requisiten des Kult-Films zu sehen. Hier gibt es alle wichtigen Informationen dazu.

Wundersame Geschichten im Theater: Auf vielen Bühnen des Landes ist es Tradition, das Publikum in der Vorweihnachtszeit mit Märchen zu verzaubern. Von Magdeburg bis Naumburg: Die Redaktion stellt sieben Produktionen vor.



Auch spannend: Advent und Weihnachten im Theater Magdeburg – in diesem Jahr steht „In einem dunklen Wald“ von Sams-Autor Paul Maar auf dem Spielplan für Familien. Hier kommt eine Rezension.

Sandmännchen in Bernburg: Zahlreiche Besucher haben die Eröffnung der Sonderschau im Museum Schloss Bernburg miterlebt. Wie die Ausstellung rund um die Kultfigur ankommt und welches Geschenk es gab.

Bis 2. März 2025 erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Winterprogramm voller Highlights. (Foto: Karls Erdbeerhof)

Winterzauber bei Karls: Karls Erlebnisdörfer laden zum „Wilden Winter“ ein. Gäste der Erdbeerhöfe können sich bis zum 2. März 2025 auf Eisdiscos, deftiges Essen, Budenzauber und Lichtshows freuen.

Schlittschuhlaufen im Wilden Westen: Die Westernstadt Pullman City im Harz ist auch in der kalten Jahreszeit einen Ausflug wert. Die Wintersaison ist bereits gestartet.

Kuriose Museen: In Sachsen-Anhalt gibt es viele Museen, Ausstellungen und Sammlungen. Darunter auch einige kuriose. Wir stellen sieben außergewöhnliche Orte vor.

Harz-Sonderzug zur Weihnachtszeit: Der winterliche Harz lockt zur Weihnachtszeit mit stimmungsvollen Märkten in Goslar und Wernigerode. Die IG Schienenverkehr Osterfriesland bietet mit dem Weihnachtsexpress zwei Sonderzüge zu den beliebten Zielen an.

BWG-Erlebnishaus in Halle feiert 15. Geburtstag

Das Erlebnishaus der BWG am Holzplatz 10 feiert Jubiläum: Seit

15 Jahren ist es als Treffpunkt für Familien, Kinder und Jugendliche geöffnet, zunächst am Standort Gimritzer Damm, seit 2013 am Holzplatz. An diesem Freitag erhalten alle BWG-Mitglieder zur Feier des Tages freien Eintritt im Erlebnishaus. Das große Geburtstagsprogramm für die ganze Familie startet am Samstag mit Kinderanimation und einer Kinderdisko. Geöffnet ist von 10 bis 19 Uhr.



Datum: 6./7. Dezember 2024, 10-19 Uhr, BWG-Erlebnishaus

Viermal jährlich bevölkern Junior-Studenten das Wernigeröder AudiMax; Am 7. Dezember 2024 geht es um den Nationalpark Harz. (Foto: Hochschule Harz)

Vorlesung für Junior-Studenten zum Thema "Wald" ins AudiMax Wernigerode

An diesem Samstag sind alle 8- bis 12-Jährigen zur nächsten Vorlesung der KinderHochschule ins Wernigeröder AudiMax („Papierfabrik“, Haus 9, Am Eichberg 1) eingeladen. Das Team der Nationalparkbildung erklärt den Junior-Studenten, wie es im Nationalpark Harz aussieht und wieso sich „Der Wald im Wandel zur neuen Wildnis” befindet. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Anmeldung erfolgt hier.



Die KinderHochschule ist ein Kooperationsprojekt der Hochschule Harz und des Internationalen Bundes. Sie zielt darauf ab, bereits die Jüngsten frühzeitig für wissenschaftliche Themen zu begeistern.



Datum: 7. Dezember 2024, 10-12 Uhr, AudiMax Wernigerode, Kinderhochschule

Weihnachtskerze selber machen

in der KinderDomBauhütte in Naumburg

Regelmäßig lädt die KinderDomBauhütte Kinder und ihre Familien zu kreativen Nachmittagen in den Dom ein. Gemeinsam können sie hier die Kunstfertigkeiten der mittelalterlichen Dombaumeister ausprobieren und Geheimnisse des Doms und seiner Meisterwerke entdecken.



An diesem Samstag werden Weihnachtskerzen gestaltet. Eine Anmeldung über den Besucherservice ist erforderlich!



Datum: 7. Dezember 2024, ab 15-17 Uhr, KinderDomBauHütte

Freier Eintritt im Stadtmuseum Halle

An allen Adventswochenenden lädt das Stadtmuseum Halle zu einem vorweihnachtlichen Programm in das Museum, Große Märkerstraße 10, ein. An diesem Samstag und Sonntag sind jeweils von 13 bis 18 Uhr alle Ausstellungen im Haus geöffnet. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag gibt es um 16 Uhr ein Adventskonzert auf dem Glockenspiel im Roten Turm auf dem Marktplatz. Der Turm wird ebenfalls vom Stadtmuseum betreut.



Datum: 7./8. Dezember 2024, 13-18 Uhr, Stadtmuseum Halle

Weihnachtsmann kommt ins Heidebad nach Halle

Am zweiten Advent, an diesem Sonntag, lädt das Heidebad zu einem Weihnachtsmarkt, der von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist. An diesem Tag kommt auch der Weihnachtsmann und nimmt in der Zeit von 15 bis 17 Uhr Wunschzettel persönlich in Empfang. Die Teilnahme ist spontan und ohne Anmeldung möglich.



Datum: 8. Dezember 2024, 10-18 Uhr, Heidebad Halle

Familiennachmittag im Landesmuseum Halle

"Zauberhafter Advent" ist das Motto des Familiennachmittags, zu dem das Landesmuseum an diesem Sonntag einlädt. Dabei können Kinder und Erwachsene ab 10.30 Uhr ihr Sternzeichen als Anhänger basteln. Ab 15 Uhr öffnet die Filzwerkstatt, wo Feen und Schneeflocken hergestellt werden können.



Info: Besucher müssen sich anmelden: Tel: 345/5247-375 oder per Mail besuch@landesmuseum-vorgeschichte.de

Datum: 8. Dezember 2024, ab 10.30-12.30 Uhr/ 15-17 Uhr, Landesmuseum für Vorgeschichte

Zauberhafte Stimmung gibt's am 14. Dezember in der Kirche Mösthinsdorf im Saalekreis. (Foto: Veranstalter)

Advent wie bei Harry Potter in Hogwarts

Der Verein Wildtulpe lädt am 14. Dezember 2024, ab 15 Uhr zu einer „Weihnacht im verschneiten Zauberschloss auf Hogwarts“ in die Kirche Mösthinsdorf im Saalekreis ein. Eine Kinderzaubershow beginnt direkt am Gleis 9¾ mit dem Hogwarts-Express und der Lehrer für allgemeine Magie empfängt alle Kinder auf der Zauberschule von Hogwarts. Auf dem berühmten Zauberschloss erfahren die kleinen und großen Muggels mehr über die Geheimnisse der Zauberkunst. Dabei werden Sie Teil des Programms und bestimmen aktiv mit. Um 17 Uhr sind dann Chöre der Region in einem Adventskonzert in der Kirche zu hören. Bereits ab 14 Uhr öffnet das Café Wildtulpe.



Datum: 14. Dezember 2024, ab 15 Uhr, Kirche Mösthinsdorf

Wettin feiert Burgweihnacht

Zu einem Weihnachtsmarkt im Hof der Wettiner Mittelburg im Saalekreis sind alle Familien am 14. Dezember 2024, von 15 bis 18 Uhr eingeladen. Gestaltet wird der Markt von Schülern des Burg-Gymnasiums Wettin. Neben der Burgweihnacht tritt auch der Schulchor um 17 Uhr und 18.30 Uhr mit dem traditionellen Adventskonzert in der Wettiner Nikolaikirche wieder zwei Mal in Aktion.



Datum: 14. Dezember 2024, 15-18 Uhr, Wettiner Mittelburg

Ausstellung über die Kinderrechte in Halle

Zum 35-jährigen Bestehen der UN-Kinderrechtskonvention, ist noch bis zum 17. Dezember 2024 in den oberen Etagen des Ratshofes die aktuelle Kinderrechte-Ausstellung des Bundesfamilienministeriums zu sehen. Sie besteht aus zehn Modulen, die jeweils ein Kinderrecht näher erklären und ist kostenlos.



Gruppen etwa aus Kitas sollten für die Besichtigung rund anderthalb Stunden einplanen und können sich per Mail (kinderrechte@halle.de) anmelden. Dabei sind als Angabe der Name der Einrichtung, die Anzahl der Kinder sowie deren Alter und eine Kontaktmail der die Gruppe begleitenden Personen notwendig. Aktuell gibt es nach Angaben der Stadt noch 33 freie Zeitfenster.



Datum: Bis zum 17. Dezember 2024, Mo-Fr 9-18 Uhr/

Sa 9-12 Uhr, Ratshof (Marktplatz 1)

Eiszeit in der Festung Mark in Magdeburg

Wer Lust auf Schlittschuhlaufen und Tanzen hat, kann dies ab sofort zu familienfreundlichen Öffnungszeiten in der Festung Mark in Magdeburg auf der großen Eisbahn tun. Samstags findet von 15 bis 17.30 Uhr die Kinder-Eisdisco statt, am Sonntag außerdem das Familien-Eislaufen von 15 bis 20 Uhr.



Datum: bis Januar 2025 Sonderöffnungszeiten der Eisbahn, Festung Mark in Magdeburg

Puppenstuben- und Kaufmannsladen-Schau

in Oschatz

In der Sonderausstellung des Stadt- und Waagenmuseums Oschatz in Sachsen sind zahlreiche Puppenstuben und Kaufmannsläden aus der Zeit um 1900 bis heute zu sehen. Eine Sammlerin aus dem Lossatal gibt einen Einblick in die wundervolle Miniaturwelt.



Datum: Bis 30. März 2025, Stadt- und Waagenmuseum Oschatz

Und hier gibt's was zu gewinnen: das Kinderbuch "Kommissar Wuschel rettet Weihnachten"

Pinguin Wuschel kann niemand etwas vormachen. In seiner Eigenschaft als knallharter Kommissar „braucht er keinen Durchsuchungsbefehl“. Er mag cholerisch und verfressen sein. Bisher hat er jeden Fall gelöst. So ist es kein Wunder, dass der Weihnachtsmann ausgerechnet ihn um Hilfe bittet. Am Nordpol angekommen, soll er dessen Schlüpfer bügeln – das darf doch nicht wahr sein! Aber es kommt noch schlimmer: Der Weihnachtsmann geht k. o., die Rentiere sind krank und die Wichtel streiken. Nun ist es an Kommissar Wuschel, Weihnachten zu retten.

Thomas Rackwitz hat ein wunderbar schräges Abenteuer mit wichtigen Wichteln, müffelnden Rentieren und goldenen Handschellen für Kinder ab 8 Jahren geschrieben. Er lebt als freiberuflicher Übersetzer und Schriftsteller in Blankenburg im Harz, schreibt Gedichte und Geschichten für kleine und große Leute.

Nehmen Sie Platz und fühlen Sie sich wie der Weihnachtsmann! Im "Christmas Garden Leipzig" erleuchtet man beim Sitzen. (Foto: Sophie Hellriegel)

"Kommissar Wuschel rettet Weihnachten": Thomas Rackwitz mit Vera Schneider (Illustration), 44 Seiten, im Mitteldeutschen Verlag erschienen, 10 Euro, ISBN: 978-3-96311-724-4

Möchtest du das Buch gewinnen? Dann schick uns bis zum

11. Dezember eine E-Mail mit dem Betreff „Kommissar Wuschel" und vergiss deine Adresse nicht. Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Wir wünschen weiterhin eine gute Adventszeit. Herzliche Grüße aus der Eltern-Ecke!

