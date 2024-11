Weihnachtsaktionen im Harz Klippenglühen und neue Attraktionen am Brocken: So wird der Advent in Schierke gefeiert

In Wernigerodes Ortsteil Schierke wird Weihnachtsstimmung verbreitet. Zum einen werden mehrere Aussichtspunkte in festliches Licht getaucht, zum anderen wird eine neue Sehenswürdigkeit eingeweiht. Was es damit auf sich hat und was ein Ex-Oberbürgermeister damit zu tun hat.