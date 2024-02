Was geht in Sachsen-Anhalt

meine Schul- und Uni-Zeiten liegen schon ein paar Jahrzehnte zurück, und zugegebenermaßen habe ich vieles vom damals Gelernten längst vergessen. Doch vielleicht steht es gar nicht so schlimm um mich, wie ich befürchte. Denn wenn ich mit meinen Enkelkindern unterwegs bin, kann ich erstaunlicherweise durchaus mit einigem, manchmal auch „unnützen“ Wissen aufwarten. Erst neulich wieder: Wir waren in den Winterferien in der Tropenwelt der Potsdamer „Biosphäre“ (übrigens ein Tipp für Ausflüge mit Kindern) unterwegs – und meine Bio-Kenntnisse nötigten vor allem dem 13-Jährigen Respekt ab. Bei gelegentlichen Hausaufgabenfragen kann ich auch in Mathe, Physik und Geschichte mithalten – wenn nicht, wird das gute alte Tafelwerk aufgeschlagen. Ob Kickflip beim Skateboard, Mangas oder die neuesten Ninjago-Abenteuer: Ich bin (fast) immer up to date. Im Spectrum aber, der Mitmach-Ausstellung am Technikmuseum Berlin, haben nicht nur die Jungs viel gelernt – über viele naturwissenschaftliche Phänomene konnte auch ich einfach nur staunen.

Ich bin Katja Pausch und habe zwei Enkelkinder, 5 und 13 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter finden Sie Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt, Ausflugtipps und ein Gewinnspiel. Heute verlosen wir das Buch "11 Tage mit Papa" von Brigitte Smadja. Also, los geht's:

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Kita-Gebühren in Sachsen-Anhalt: Die Spanne der Kita-Gebühren ist in deutschen Großstädten sehr breit. Zwischen null und mehreren hundert Euro liegen die Preise. Magdeburg und Halle sind dabei eher teurer - mit einem Unterschied.

Wie viel kostet die Kita? Die Preise gehen in Sachsen-Anhalt zum Teil stark auseinander. (Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild)

Weniger Ausfall an Sachsen-Anhalts Schulen: Die Personalnot an Sachsen-Anhalts Schulen hat sich zum Start des zweiten Halbjahres leicht entspannt. Warum eigentlich?

Psyche: „Es gibt keine schwer erziehbaren Kinder“, sagt Kinderpsychotherapeut Christian Lüdke. Wenn Kinder aber nur wenig Herzenswärme erfahren, leiden sie auch als Erwachsene oft darunter, sind bindungsscheu und haben wenig Selbstbewusstsein. Was Eltern tun sollten.

Kinderreisepass adé: Deutschland stellt die Ausgabe von Kinderreisepässen ein. Selbst Säuglinge benötigen nun für Auslandsreisen ein Dokument mit Passbild. Hier erfahren Eltern, was zu tun ist.

Gender Pay Gap: Frauen verdienen in Sachsen-Anhalt immer noch weniger als Männer. Wie lässt sich mehr Gleichberechtigung erreichen?

Sachsen-Anhalt testet KI an Schulen: Ab März lernen tausende Schüler mit „fiete.ai“: Das System soll Lehrer entlasten und Lernen fördern. Mit der Einführung ist Sachsen-Anhalt Vorreiter. Was Sie zum KI-System wissen müssen.

Mütter tragen Hauptlast bei Kinderfürsorge: Frauen wenden weitaus mehr Zeit als Männer für Arbeit im Haushalt und für Sorgearbeit in der Familie auf - selbst dann, wenn sie berufstätig sind.

Schon mal drüber nachgedacht? Babys werden oft auf dem Arm getragen. Überwiegend auf dem linken - und das weltweit, wie Studien zeigen. Dafür gibt es komplexe Erklärungen - wahrscheinlich trifft aber eher eine ganz einfache zu.

Reif fürs große Bett: Wenn für Eltern die Gitterbett-Zeit ihres Kindes vorbei ist, sollte es nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Es nur einfach ein großes Bett zu legen ist verkehrt, sagt eine Expertin.

Wenn Eltern merken, dass es Zeit ist, das Gitterbett hinter sich zu lassen, sollten sie das Kind einbeziehen und den Umzug erklären. (Foto: Christin Klose/dpa-tmn/dpa)

Bildung: Einige Mitglieder des Kreistagsausschusses Anhalt-Bitterfeld sind völlig überrascht vom Konzept der neuen Freien Schule „GoitzscheFlieger“ in Wolfen. Mit altbekannten Regeln und Hierarchien wird gebrochen. Manch Politiker ist überrascht.

Minecraft: Schüler und junge Erwachsene in Wittenberg sind aufgerufen, sich im Computerspiel kreativ auszutoben und einen Spielplatz für das Landesgartenschau-Gebiet an der Kuhlache zu entwerfen.

Bildung: Die Schülerzahlen steigen. Gerade an Förderschulen ist der Zuwachs enorm. In Merseburg und Landsberg braucht der Saalekreis deshalb dringend Neubauten.

Fieber, Husten, ein rasselnder Atem: All das kann auf eine RSV-Infektion des Kindes hindeuten. (Foto: Christin Klose/dpa-tmn/dpa dpa-tmn)

Halle hustet und hat Fieber: In Kliniken in Halle müssen aktuell verstärkt Kinder mit schweren Atemwegserkrankungen behandelt werden. Vor allem die Fünf- bis Neunjährigen sind stark betroffen.

Bildung in Halle: Anstatt einer vierten Integrierten Gesamtschule musste der Stadtrat eine Sekundarschule beschließen - setzt jedoch auf einen anderen Stadtteil.

Kindergeld: Eine Mutter aus Halle musste ein halbes Jahr auf ihr Kindergeld warten. Erst als das MDR-Magazin "Voss & Team" nachhakte, wurde das Amt aktiv. Kein Einzelfall, wie durch die Recherche bekannt wurde.

Psyche: Jugendliche sitzen immer länger am Bildschirm, oft sogar mehr als sechs Stunden täglich. Das Gymnasium Wolmirstedt steuert nun dagegen.

Unzufriedene Eltern: Schönebecker organisieren sich und wollen als Gremium für ihre Kinder in der Stadt etwas bewegen – doch die Verwaltung erkennt den Zusammenschluss nicht an.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben...

Carlo (11) geht mit seiner Mutter, die Absatzschuhe trägt, durch die Stadt:

„Deine Höckerschuhe sind so laut, das ist peinlich!“

Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Samstag ist Schluss: „1001 Nacht“ ist zum letzten Mal zu sehen. (Foto: Steffen Schellhorn)

Die Lichterwelten in Halle gehen zu Ende: Am Samstag ist auf dem Reilsberg „1001 Nacht“ zum letzten Mal zu sehen. Der nächste Höhepunkt steht Ostern vor der Tür. Zoo treibt Investitionen wie Erweiterung der Elefantenanlage voran. Das plant der Bergzoo nach der Show „1001 Nacht“.

Datum: bis 02.03.2024, Di-Sa jeweils 17-22 Uhr, So/Mo Ruhetage, Bergzoo Halle (Saale)

Neuer Freizeitpark an der A14: Die Eröffnung für das neue Karls Erlebnisdorf in Döbeln an der A14 steht kurz bevor. Warum Investor Robert Dahl den Termin erneut ändert und wieso der Erdbeer-Freizeitpark in Sachsen jetzt schon nicht mehr zu übersehen ist.

Jan & Henry kommen nach Halle (Foto: Agentur)

Jan und Henry 2 - „Ein neuer Fall für die Erdmännchen“ in Halle

Es ist an der Zeit für einen neuen Fall für die Erdmännchen! Am 1. März sind die beiden beliebten Spuren- und Geräuschesucher, Jan und Henry, mit einer neuen Bühnenshow in der Georg-Friedrich-Händel Halle! Dieses Mal führt die Geschichte die beiden Erdmännchen auf Schloss Piepenschlöns. Dort gehen seltsame Dinge vor sich und Jan & Henry müssen viele Rätsel lösen. Welche Rolle sie in dem Rätsel spielt und ob es den beiden Spürnasen gelingen wird, den Schatz zu finden, erlebt man hautnah in diesem neuen Musical für die ganze Familie.

Datum: 01.03.2024, 16 Uhr, Georg-Friedrich-Händel-Halle

Kleine Kunstwerke in Ei-Form im

Freilichtmuseum Diesdorf (Altmarkkreis Salzwedel)

Mit Papier, Farbe und Stiften werden ausgeblasene Eier zu kleinen Kunstwerken. In diesem Kurs erlernen jüngere und ältere Besucher die Grundtechniken des Eierfärbens und -bemalens, die Erstellung von Mustern und Motiven sowie verschiedene Möglichkeiten des Gestaltens. 8-10 ausgeblasene Eier sind mitzubringen.

Datum: 02.03.2024, 15-18 Uhr, Freilichtmuseum Diesdorf

Kinderkonzert Peter und der Wolf in Magdeburg

Peter und sein Großvater leben, umgeben von ihren tierischen Freundinnen und Freunden, mitten im Wald. Als Peter eines Tages das Gartentor offenstehen lässt und auf die Lichtung tritt, warnt der Großvater ihn eindringlich vor einem großen Wolf, der im Wald sein Unwesen treibt … Der berühmte Klassiker von Sergei Prokofjew ist Märchen und Instrumentenkunde zugleich. Klangmalerisch vertont er die Geschichte vom unbesonnen-mutigen Peter, der mithilfe seiner Freund:innen den Wolf bezwingt. Jeder Abenteurerin und jedem Abenteurer wird eine einzigartige Instrumentation und Melodie zugeordnet.

Datum: 3. und 8. März, 11 Uhr, 5+, Theater Magdeburg

Kinderoper Drei alte Männer wollten nicht sterben in Magdeburg

Was macht man, wenn man einen solchen Brief erhält: „Heute ist der letzte Tag. Euer Leben ist aus. Alle Tage sind verbraucht. Da kann man nichts dagegen tun. Die allerbesten Grüße.“ Oliver, Dietrich und Lothar sind entrüstet: Sterben? So alt sind sie nun wirklich noch nicht. Oder doch? Sie kommen ins Nachdenken … Basierend auf dem gleichnamigen Theaterstück von Suzanne van Lohuizen hat der niederländische Komponist Guus Ponsioen eine intime und farbenreiche Klangwelt entworfen, die den wunderbar-skurrilen Humor des Stückes aufgreift und das Thema „Sterben“ für Kinder auf sinnliche Weise nachvollziehbar macht.

Datum: 7., 10. und 11. März, 11 Uhr, 6+, Theater Magdeburg

Szene aus dem Kinderstück „Karlsson vom Dach“ (Foto: Nilz Böhme)

Kinderstück „Karlsson vom Dach“ nach Astrid Lindgren in Bernburg

Lillebror ist einsam. Er wünscht sich nichts sehnlicher als einen kleinen Hund, um den er sich kümmern kann. Aber seine Eltern sind dagegen. Doch eines Tages fliegt etwas Ungewöhnliches an seinem Fenster vorbei. Ein kleiner dicker Mann mit einem Propeller auf dem Rücken! Mit einem „Heißa hopsa“ landet er in Lillebrors Zimmer und stellt sich als Karlsson vom Dach vor. Er behauptet frech und eigensinnig, auf dem Dach zu wohnen, steht Geboten der Höflichkeit nur achselzuckend gegenüber und setzt sich dreist über Regeln hinweg „Das stört doch keinen großen Geist“. Mit seiner unbekümmerten Art wirbelt er Lillebrors Leben ganz schön durcheinander.

Datum: 12. bis 15. März, Bernburger Carl-Maria-von-Weber-Theater

„Die kleine Hexe“ in Dessau

Am Sonntag kehrt um 15 Uhr das Puppentheaterstück „Die kleine Hexe“ nach Otfried Preußler ins Alte Theater zurück. Eine warmherzige, gewitzte Heldin bringt darin den Mut auf, als einzige unter bösen Hexen gut zu sein. Die erfolgreiche Inszenierung von Jürg Schlachter für alle ab 4 Jahren ist am 3. März bereits ausverkauft, für die darauffolgenden Sonntage, am 10., 17. und 24. sind aber noch Karten erhältlich. Am 3. und 24. März wird im Anschluss an die Vorstellungen gegen 16.15 Uhr ein Puppenworkshop für Jung & Alt angeboten, bei dem man nicht nur verschiedene Puppenarten kennenlernen, sondern sie auch ausprobieren und am Ende eine eigene kleine Szene entstehen lassen kann. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 6 Euro und für Kinder 3 Euro.

Datum: 3., 10., 17. und 24. März, 4+, Anhaltischen Theater

Tierpark in Thale hat jetzt auch Rentiere

Die beiden Rentiere Anna und Elsa leben jetzt auf dem Hexentanzplatz in Thale im Harz. Die Tierart ist neu im dortigen Tierpark. Wie sich die Rostockerinnen bislang eingelebt haben.

Vorrübergehende Öffnungszeiten Januar und Februar 2024:

10:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Tierpark Hexentanzplatz Thale

Puppenspiel "Die kleine Hexe" im

Alten Theater in Dessau-Roßlau

Kinder und Familien können sich auf ein Wiedersehen mit der kleinen Hexe auf der Puppenbühne des Alten Theaters freuen. Mit dieser humorvollen und spannenden Geschichte hat Otfried Preußler eine warmherzige, gewitzte Heldin geschaffen, die den Mut hat, als einzige unter bösen Hexen gut zu sein.



Am 3. und 24. März wird im Anschluss an die Vorstellungen

(16.15 Uhr) ein Puppenworkshop für Jung und Alt angeboten, bei dem man nicht nur verschiedene Puppenarten kennenlernen, sondern sie auch ausprobieren und am Ende eine eigene kleine Szene entstehen lassen kann. Es gibt noch Restkarten.



Datum: 24.03.2024, 15 Uhr, Altes Theater/ Puppenbühne, Anhaltisches Theater Dessau

Statisteriecasting für „Fidelio“

Aufgepasst: Das Theater Magdeburg sucht Erwachsene und Kinder für die Oper „Fidelio“ von März bis Anfang Juni. Gesucht werden fünf Erwachsene im Alter von 18 bis 75 Jahren und vier Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren. Diverse ethnische Hintergründe sind sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Kindern sehr erwünscht. Das Casting findet am Montag, 18. März, um 16 Uhr für Kinder und um 17 Uhr für Erwachsene auf der Probebühne in der Rogätzer Straße 29 statt. Die Proben beginnen Ende März. Die Oper feiert am 4. Mai auf der Bühne des Opernhauses Premiere, anschließend folgen drei Vorstellungen. Anmeldungen können an die Leiterin der Statisterie, Marije Roos, per Mail an marije.roos@theater-magdeburg.de und telefonisch (0391) 40 490 5304 gerichtet werden.

Neue Mitglieder für den Kinderchor des Anhaltischen Theaters Dessau gesucht

Der Kinderchor des Anhaltischen Theaters sucht für die neue Spielzeit 2024/2025 Verstärkung. Mädchen und Jungen im Alter von 7-14 Jahren, die Lust haben, im Chor zu singen, zu tanzen und Theater zu spielen sind herzlich eingeladen! Vorherige Gesangserfahrung wird gern gesehen, ist aber nicht erforderlich. Für den Casting-Termin sollte ein Lied zum Vorsingen vorbereitet werden. Das Chor-Casting findet am Dienstag, den 5. März um 16 Uhr statt. Treffpunkt ist am Besuchereingang/an der Pforte des Anhaltischen Theaters am Friedensplatz 1a. Anmeldung bis zum 4. März unter der E-Mail-Adresse Kinderchor@anhaltisches-theater.de

Und hier gibt's was zu gewinnen: das Buch "11 Tage mit Papa" von Brigitte Smadja

Naomi weiß nicht recht, wie ihr geschieht, als ihre Eltern ihr eröffnen, dass sie sich trennen werden. Auf einmal gibt es ein «Davor» und ein «Danach». «Davor» war Papa ständig in seiner Arbeit vergraben und fast nie da. «Danach» zieht er in ein schickes Appartement um, beginnt für Naomi zu kochen und plant eine Unternehmung nach der anderen. Irgendwie findet Naomi es richtig spannend, ihren Vater so neu kennenzulernen. Aber manchmal wird es ihr fast ein bisschen zu viel. Sie hat ja kaum noch Zeit für ihre beste Freundin Valentine! Wie soll sie Papa bloß sagen, dass er sie auch mal loslassen muss? Denn verletzen möchte sie ihn ja auch nicht. Alles gar nicht so einfach. Aber Naomi wird es schon hinkriegen!

Nora Imlau: Bindung ohne Burnout. Kinder zugewandt begleiten ohne auszubrennen (Foto: Beltz Verlag)

Das Buch "11 Tage mit Papa": Wir verlosen ein Exemplar.

Schreiben Sie bis zum 6. März eine E-Mail mit dem Betreff „Papa“ und vergessen Sie Ihre Adresse nicht. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

Ein sonniges Wochenende und viele Grüße aus der Eltern-Ecke!