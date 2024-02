Unzufriedene Schönebecker Eltern organisieren sich und wollen als Gremium für ihre Kinder in der Stadt etwas bewegen – doch die Verwaltung erkennt den Zusammenschluss nicht an.

Unzufriedene Eltern in Schönebeck gründen Elternrat – Stadt erkennt diesen nicht an

Ob der teils schlechte Zustand der Karl-Liebknecht-Schule oder die Kritik am Schulessen in Schönebecker Grundschulen – es brodelt bei den Eltern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck – Der teils marode Zustand der Schulgebäude, Unzufriedenheit über das angebotene Schulessen und weitere Kritikpunkte im Zusammenhang mit der Betreuung und Beschulung ihrer Kinder sorgen seit geraumer Zeit für ein Brodeln in der Schönebecker Elternschaft. Um sich für ihre Kids und bessere Bedingungen für diese einzusetzen, hat sich vergangene Woche erstmals seit Jahren ein Gemeindeelternrat in Schönebeck gegründet. Oder auch nicht. Die Stadtverwaltung erkennt den Zusammenschluss nämlich nicht an. In einem Schreiben spricht Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) von einer Interessenvereinigung.