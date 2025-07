Was geht in Sachsen-Anhalt?

nächstes Wochenende ist wieder Opa-Wochenende. Meine Enkelin kommt zu mir. Ihre Eltern wollen zu irgendeinem Festival und das geht natürlich nicht mit der Kleinen.

Nächstes Wochenende ist aber auch wieder Kaisermania in Dresden (ich wohne in der sächsischen Landeshauptstadt). Und da stellt sich mir die Frage: Kann ich mit der Kleinen – dreieinhalb Jahre alt und extrem munter und aufgeschlossen – auf die Elbwiesen gehen, um das musikalische Spektakel zu genießen? Immerhin ist Roland Kaiser absolute Spitzenklasse! Da kann man nicht früh genug anfangen mit der musikalischen Früherziehung. Zumindest wiegt sich meine Enkelin schon stilsicher im Takt, sobald dieser Kaiser-Hit erklingt: „Warum hast Du nicht nein gesagt“.

Ich mache das einfach, egal was meine Tochter und ihr Mann davon halten. Denn wenn meine Enkelin bei mir ist, gelten eh Opa-Gesetze. In diesem Sinne: „Es ist alles ok“.

Ich bin Bernd Martin und habe ein Enkelkind, dreieinhalb Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter findest du:

Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt,

Ausflugstipps in unserer Region und ein

Gewinnspiel

Diese Woche haben wir richtig viel in unserem Verlosungs-Topf: vom Kinderbuch bis zu Tickets für den Zoo Leipzig. Schaut mal ans Ende der Mail.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Am 11. August beginnt in Sachsen-Anhalt das neue Schuljahr. Dafür haben wir euch schon vorab ein kleines Wissenspaket geschnürt:

Aber auch das war die Woche wichtig:

Debatte um Sommerferien: Jetzt üben auch die Eltern in Sachsen-Anhalt Kritik. Sachsen-Anhalts Landeselternrat fordert: Schluss mit der Sonderrolle!

Spiritualität und Schwangerschaft: Wie eine Magdeburger Doula vergessene Rituale zurückbringt – und Müttern neue Kraft schenkt

Sicherheit: Ob auf Flughäfen, in Shoppingmalls, Konzert- oder Sportarenen - wer mit Kindern dort auf Rolltreppen trifft, erlebt oft heikle Momente. Aber: Wie nutze ich mit Kindern die Rolltreppe eigentlich richtig?

Urlaub ohne Hotel: Wie eine Familie aus Magdeburg ihr Zuhause mit anderen auf der Welt tauscht - und damit nicht nur Geld spart.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Talisa (4) schlägt ihrer Familie diesen Deal vor:

„Den Einkauf bezahlt heute Papa, der isst ja auch das meiste.“ Talisa (4)

Darauf antwortet der Papa:

„Dann bezahlst du aber das Waschpulver. Du machst am meisten schmutzig.“ Papa

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Wir haben hier etwas aufgeräumt. Die Liste mit allen Veranstaltungen findet ihr ab sofort auf unserer Website: Top Ausflugsideen für Familien in Sachsen-Anhalt - Von Halle bis Magdeburg: Hier wartet euer nächstes Familienabenteuer!

Ganz aktuell haben wir hier noch folgende spannende Ausflugtipps:

XLETIX Kids in Magdeburg: Klettern, krabbeln, klatschnass werden – beim Hindernislauf auf der Galopprennbahn Magdeburg erleben Kinder und Eltern ein unvergessliches Matsch-Abenteuer.

Fahrrad-Schnitzeljagd durch Magdeburg: Die Hauptstadt auf eine besondere Weise erkunden und erleben: Die Aktion der Radkultur und weiterer Partner startet am Sonntag

Ausflug nach Sachsen: Belantis, Bären und Badeseen: Fünf Ausflugstipps rund um Leipzig, die Kinder wirklich begeistern

Gefräßige Neuzugänge im Zoo Aschersleben: Wie die Kunekune-Schweine ihre Mitbewohner auf Trab halten

Die seltenen Kunekune-Schweine aus Neuseeland sind die neueste tierische Attraktion im Ascherslebener Zoo. (Foto: Frank Gehrmann)

Und nochmal Zoo - diesmal Halle: Im Bergzoo sind Freundschaften zwischen Tieren entstanden, die in freier Wildbahn nicht passiert wären – schaut selbst.

Irrgarten: Das Rackither Maislabyrinth im Landkreis Wittenberg hat wieder geöffnet: Quiz, Irrwege und Gruselspaß an der B 182 - und ein Selbsttest

Theater in der Börde: In der Kulturfabrik gibt es Hans Christian Andersens „Die Prinzessin auf der Erbse“. Das regt zum Nachdenken an.

... und weil der Sommer gerade ins Wasser fällt, haben wir auch diese Tipps für euch zusammengestellt:

Schlechtes Wetter: Regen, Wind und keine Idee für den Ferientag?

5 Familien-Ausflüge in Sachsen-Anhalt, die Regen vergessen lassen

Es gibt kein schlechtes Wetter! Nur keine passende Kleidung. Also los geht's zu unseren Tipps rund um Sachsen-Anhalt. (Foto: dpa)

Endspurt für die Sommerferien 2025

Die Sommerferien in Sachsen-Anhalt enden am 10. August – höchste Zeit, das Beste aus den letzten Tagen herauszuholen. Vom Paddeln auf der Saale bis zum Baumwipfelpfad im Harz: Hier kommen unsere Ausflugsziele, die sich jetzt noch richtig lohnen – auch ohne stundenlange Autofahrt. Ladet einfach unser kostenfreies Magazin herunter.

147 Ideen für die Sommerferien 2025: Wir haben in einem kostenfreien Magazin viele tolle Tipps aus dem ganzen Land zusammengestellt. (Illustration: Frank Neumann)

Ferien-Spartipp: Freier Eintritt und Vergünstigungen: Welche Angebote Eltern jetzt kennen müssen

Verlosung: Kinderbuch "Die verrückteste Schule des 18. Jahrhunderts"

Das Buch "Die verrückteste Schule des 18. Jahrhunderts: Fritz und Emilies Abenteuer am Dessauer Philanthropin" erzählt die Geschichte von Fritz, der 1776 vom strengen Hausunterricht an eine neuartige Schule wechselt – das Philanthropin in Dessau. Diese „Schule der Menschenfreundschaft“ steht für die Ideale der Aufklärung: Lernen durch Anschauung, Entdeckertouren und praktische Erfahrungen – allerdings nur für Jungen. Seine kluge Freundin Emilie kommentiert das kritisch.

In einer Mischung aus Erzählung und Sachtext werden Themen wie Schulreform, Aufklärung, Toleranz und Bildungseifer der Zeit kindgerecht erklärt – ergänzt durch humorvolle Episoden, anschauliche Illustrationen und Bezüge zum heutigen UNESCO-Welterbe Gartenreich Dessau-Wörlitz.

Für Kinder ab 8 Jahren – zum 250. Jubiläum des Philanthropins im Jahr 2024.

Vom Rohrstock zur Revolution im Klassenzimmer: Fritz erlebt 1776 hautnah, wie Lernen im Philanthropin in Dessau ganz neu gedacht wird – spannend erzählt und farbenfroh illustriert für Kinder ab 8 Jahren. Foto: Verlag

„Die verrückteste Schule des 18. Jahrhunderts. Fritz und Emilies Abenteuer am Dessauer Philanthropin“ von Anette Froesch und Silke Wallstein. Kulturstiftung Dessau-Wörlitz. Leipzig 2024. 40 Seiten, ab acht Jahren, 16 Euro.

Möchtest du das Buch gewinnen? Dann schick uns bis zum

6. August 2025 eine E-Mail mit dem Betreff "Schule". Vergiss nicht, deine Anschrift mit dazuzuschreiben! Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Und wir setzen in dieser Woche noch einen drauf. Zum Start unserer neuen Serie "So na, so schön" war unsere Autorin Christine Klauder rund um Leipzig unterwegs und hat Familienabenteuer für euch getestet. Dabei konnte Sie allerlei freie Tickets für euch abstauben. Zu gewinnen gibt es:

3 x Leipzig Regio Card Jahreskarten (ohne ÖPNV) - Betreff "RegioLeipzig",

3 x Leipzig Card Drei-Tages-Familienkarten (inkl. ÖPNV) - Betreff "LeipzigCard"

2 x Familien-Tagesfreikarten Zoo Leipzig - Betreff "Zoo Leipzig"

2 x Familien-Tagesfreikarten für den neuen Freizeitpark ArkaZien - Betreff "ArkaZien"

Möchtest du gewinnen? Dann schick uns bis zum

6. August 2025 eine E-Mail mit dem jeweiligen Betreff. Vergiss nicht, deine Anschrift mit dazuzuschreiben! Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Wir wünschen ganz viel Glück und uns allen mehr Sonne!

Liebe Grüße aus der Eltern-Ecke!

Hat dir unser Newsletter gefallen? Dann empfiehl uns gern weiter. Hier geht's zur Anmeldung: Newsletter „Eltern-Ecke: Was geht in Sachsen-Anhalt“ abonnieren