mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland sind dauerhaft offline, haben also noch nie das Internet genutzt. Diese Nachricht ploppt dieser Tage auf und schockiert meinen großen Sohn. Ein Leben ohne das Internet, geht das? Er kann es sich jedenfalls nicht vorstellen so ganz ohne Youtube, Netflix, Whatsapp und Co. Der Zehnjährige überlegt, ob es in seinem Dunstkreis denn auch Offline-Exoten gibt. Opa hat schon E-Mails geschrieben, Oma schickt manchmal kitschige WhatsApp-Grüße mit hüpfenden Schlümpfen. „Die können also nicht zu den drei Millionen zählen“, meint er zu mir. Und sein kleiner Bruder, der gerade mal zwei ist? Der wird in der Statistik ja gar nicht erfasst, so seine Recherchen. Doch Ur-Oma und Ur-Opa, fallen ihm ein, die sind total offline. Sie haben kein Wlan, kein Smartphone und streamen auch nichts. Er meint stolz: „Zwei haben wir gefunden. Doch wer sind die anderen 2.999.998?“



Ich bin Katrin Wurm und habe zwei Kinder, 2 und 10 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter finden Sie Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt, Ausflugtipps und ein Gewinnspiel. Heute verlosen wir drei Familienkarten für das "13. Ritterfest & Himmelfahrt" vom 9. bis 12. Mai auf der Burg Falkenstein im Harz.

Wenn sich Eltern machtlos fühlen: Henri geht regelmäßig nicht in die Schule. Tausende andere Kinder schwänzen auch. Die Gründe dafür sind vielfältig, die Konsequenzen aber sind verheerend.

Kein Bock auf Bücher: Die Eltern lieben Gedrucktes. Das Kind ist aber ein Lesemuffel – das ist nicht so leicht auszuhalten. Wie sich das Interesse an Lesestoff wecken lässt und warum dafür nicht nur Bücher wichtig sind.

Neue Routine: Kommt ein Kind in die Schule, stehen große Veränderungen an. Können Papa oder Mama für die Phase noch einmal in Elternzeit gehen?

Harte Prüfungszeit: Das Bildungsministerium hat die Erleichterungen bei den Abschlussprüfungen in der Schule weitestgehend abgeschafft. Elternvertreter halten das für verfrüht und Schüler fühlen sich benachteiligt. Sie sagen: „Auch wir spüren noch die Auswirkungen der Pandemie.“

Aktuelle Studie: Väter sind in Deutschland bei der Geburt von Kindern mittlerweile durchschnittlich um die 35 Jahre alt. Einst war das in vielen Ländern bereits ähnlich. Allerdings aus ganz anderen Gründen.

Wer sind die Eltern? Eigentlich geht es um Vaterschaftsanfechtung. Doch das höchste deutsche Gericht rüttelt auch am Verständnis von Elternschaft. Für den Kläger heißt das Urteil aber erst einmal weiterkämpfen.

Kindergrundsicherung: Die FDP ist noch immer unzufrieden – obwohl die Familienministerin ihre Forderungen schon abgeschwächt hat. Unklar bleibt, wie viel neues Personal für die Sozialreform nötig sein könnte.

Lehrermangel: Die Suche nach Lehrkräften ist eine der größten Herausforderungen für Sachsen-Anhalt. Viele Stellen blieben zuletzt wieder ohne Bewerber. Auch ein weiterer Trend hält an.

Sanierungsstau: Vor dem Start der Freibadsaison ist der Sanierungsbedarf bei den Schwimmbädern hoch. Den Kommunen fehlen aber Millionen, um sie in Schuss zu bringen. Der Sparkurs hat Folgen für Kinder: Immer weniger können schwimmen.

Auch bei den Ohrekickern freuen sich die Kinder Sora, Marina, Amelie und Sophia über mehr Kinder im Verein. (Foto: G. Billowie)

Überraschung im Vereinssport: Die Schuleingangsuntersuchungen in Sachsen-Anhalt überraschen mit unerwartet positiven Ergebnissen. Das Übergewicht bei den untersuchten Kindern geht zurück. Das sagen Wolmirstedts (Landkreis Börde) Vereine zu den Gründen.

Ruf nach Sozialarbeitern in der Kita: In einigen Kindergärten in Halle helfen Mitarbeiter den Eltern auch bei Geldsorgen und im Umgang mit Behörden. Warum es diese Hilfe braucht und was die Angestellten selbst plagt.

Barrierefreiheit: Im Salzlandkreises fehlt barrierefreier Wohnraum. Der Fall von Marion Föllmer aus Aschersleben ist ein Beispiel dafür.

Stadtelternrat berät über Losverfahren in Halle

Zur Informationsveranstaltung zum Losverfahren an den weiterführenden Schulen in Halle lädt der Stadtelternrat am 15. April um 19 Uhr in die IGS Am Steintor ein. Angesprochen sind Eltern, die im jüngsten Losverfahren unterlegen waren und nicht den gewünschten Schulplatz bekommen haben. Laut Sprecher Thomas Senger ist bereits eine Vielzahl von Anfragen beim Stadtelternrat eingegangen, und es haben sich rund 100 Personen angemeldet (kontakt@stadtelternrat-halle.de), weshalb darum gebeten wird, dass nur Einzelpersonen zur Veranstaltung kommen. Zudem stelle die Veranstaltung keine Rechtsberatung dar.

Datum: 15. April, 19 Uhr, Info-Veranstaltung in der Integrierten Gesamtschule Halle (ISG)

Ursache für Massen-Übelkeit von Schülern in Halle entdeckt? Das Gesundheitsamt hat Stuhlproben von Schülern ausgewertet und ist der Ursache für die großflächige Magen-Darm-Erkrankungswelle ein großes Stück näher gekommen.

Isabelle Grundmann (2. v. l.) und Christin Grosch (rechts) freuen sich über das familienbildende Angebot in Wittenberg. (Foto: Thomas Tominski)

Wo sich Familien begegnen: Eine mobile Eltern-Kind-Gruppe des Wittenberger Familienzentrums „Menschenskind“ trifft sich regelmäßig in Annaburg. Was die jungen Frauen an diesem Angebot besonders schätzen.

Homeschooling: Die Tolberg-Grundschule in Schönebeck im Salzlandkreis macht bis 18. April Hausunterricht. Betroffen ist immer eine Klasse an einem Tag in der Woche. Eltern sollen Kinder zu Hause betreuen. Was bedeutet das jetzt?

Henry (3) fragt am Abend:

"Gib mir bitte mal die Laschentampe." Henry (3)

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Pflegerin Katharina Kranich mit Wombat Cody: Das kleine Beuteltier, ursprünglich in Tasmanien zu Hause, stammt aus dem Zoo Hannover und lebt nun in Halle. (Foto: Steffen Schellhorn)

Beuteltier-Neuling im Bergzoo Halle: Ein Wombat hat im Bergzoo Einzug gehalten. Das Beuteltier, ursprünglich in Tasmanien zu Hause, wurde 2021 im Zoo Hannover geboren. Wann Zoobesucher es zu Gesicht bekommen.

Indoor geht auch: Bei schönem Wetter zieht es Familien häufig auf Spielplätze. Doch wird es draußen ungemütlich, nutzen etliche Eltern auch Halles Indoor-Spielplätze. Wie die Saison lief und was demnächst geplant ist.

Kindergeburtstag im historischen Klassenzimmer: Das Museum Haldensleben im Landkreis Börde bietet neben umfangreichen Ausstellungen auch pädagogische Projekte für Kinder an. Einige von ihnen sind noch weitgehend unbekannt.

Im Sommer rodeln: Bremshebel herunterdrücken und los geht die wilde Fahrt. Sommerrodeln gehört zu den Aktivitäten, die Kindern und Erwachsenen gleichermaßen Spaß machen. Wir stellen besonders spannende Bahnen vor.

Aktion im Freizeitpark: In Sachsen-Anhalt starten die Freizeitparks in die neue Saison. Sechs Tipps, was es wo in Mitteldeutschland Neues und Spannendes zu erleben gibt.

An diesem Wochenende lädt die Burg in Bad Düben zum Mittelaltermarkt. (Foto: Veranstalter)

Buntes Treiben in Bad Düben

Wagemutige Ritter, listige Händler und allerlei Künstlervolk: In Bad Düben findet zum 11. Mal das mittelalterliche Markttreiben statt.

Ab jeweils 11 Uhr können sich an diesem Wochenende große und kleine Mittelalter-Fans auf dem Burggelände einfinden. Zahlreiche Stände laden dazu ein, altes Handwerk zu entdecken. Auch Ritterkämpfe sind an der Tagesordnung. Für junge Prinzessinnen und kleine Könige gibt es indes ein buntes Programm: zum Beispiel eine Aufführung der Gruppe „Theatrum Pupa“, Kinderarmbrustschießen oder Papierschöpfen. Sportlich geht es am Sonntagvormittag, um 11 Uhr, mit einem Bogenturnier weiter. Mitmachen kann jeder, der eine ruhige Hand hat! Wer sich zwischendurch stärken möchte: Garküchen und Tavernen laden mit allerlei Köstlichkeiten wie Ritterbier, Met oder Knobi-Brot, zum Schlemmen ein.

Datum: 13./14. April, ab 11 Uhr, Burggelände Bad Düben

Mittelalterfest im Schlosspark Schkopau

Ritterlich geht es im Schlosspark Schkopau weiter. Beim

diesjährigen Mittelalterfest am 20. und 21. April stellen Ritter ihre Kampfkünste unter Beweis, heitere Narren unterhalten das Volk und Livemusik erklingt.

Datum: 20. April, 11-20 Uhr, 21. April, 10-18 Uhr, Schlosspark Schkopau

"Streit, Zoff & Beef" im Stadtmuseum Halle

Zu einem Familiennachmittag und einer Führung durch die Sonderausstellung „Streit, Zoff & Beef“ lädt das Stadtmuseum in Halle an diesem Sonntag ein. Bei dem Familiennachmittag können die Gäste in der Zeit von 14 bis 17 Uhr in der Jahresausstellung unter anderem miteinander und gegeneinander Spiele spielen. Dazu gehören etwa „Streit am Küchentisch“ oder „Sandsackstapeln“. Der Familiennachmittag endet im „Streitforum“ der Ausstellung mit einer spielerisch ernsten Debatte, in der die Teilnehmer selbst zu Spielfiguren werden. Die Sonntagsführung durch die Sonderausstellung beginnt um 15 Uhr.

Datum: 14. April, 14-17 Uhr, Stadtmuseum Halle

Frühlingsgewühle in der Festung Mark in Magdeburg

Beim großen Familien-Flohmarkt in der Festung Mark gibt es kaum eine bessere Gelegenheit, um mal ordentlich Platz zu schaffen für Neues. Dabei finden sich allerlei liebgewonnene Dinge wieder an, die zu schade zum Entsorgen sind. Warum sollte sich nicht noch jemand anderes daran erfreuen? So heißt es an diesem Sonntag wieder feilschen, stöbern, Schnäppchen schlagen.

Datum: 14. April, 12-16 Uhr, Festung Mark

"Pit & Poldi" in Dessau

Kinder ab 5 Jahren dürfen sich erneut auf eine Begegnung mit der uralten Theater-Ratte Poldi und der vagabundierenden Maus Pit im Großen Haus in Dessau freuen. Beim „Pit & Poldi“-Familienkonzert begeben sich die beiden beliebten Nagetiere auf eine Entdeckungsreise in die Welt der klassischen Musik und lernen die Magie des Orchesters kennen. Auf spielerische Weise kommen hier die Anhaltische Philharmonie und das Puppentheater zusammen und bieten ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit Kompositionen von Mozart, Beethoven, Bartók, Debussy, Bernstein bis hin zu ABBA-Songs.

Datum: 28. April, 15 Uhr und am 29. April um 10 Uhr sowie am 5. Mai um 16 Uhr, 5 +, Anhaltisches Theater

Mr Gum verändert die Welt, oder doch nicht? Das Stück ist im Theater Magdeburg zu sehen. (Foto: Dorothea Tuch)

Mr Gum auf der Bühne in Magdeburg

Mr Gum ist zurück! Eingemummelt im geheimsten Geheimversteck der Literaturgeschichte hat er es diesmal auf das Wetter abgesehen. Schon fallen die Wolken vom Himmel und in den allgegenwärtigen Sherrygeruch, der das Städtchen ummantelt, mischt sich der Gestank von verdorbenem Fleisch. Unsere Heldinnen Polly und Freitag O’Leary sind alarmiert. Nichts weniger als Alles steht auf dem Spiel! Doch während von Mr Gum jede Spur fehlt, schiebt sich ein unheimlicher Piraten-Raddampfer die Bibber hinauf, befehligt von keinem Geringeren als Kapitän Basil …

Datum: 19. April, 10-11.30 Uhr, Kammer 2, Theater Magdeburg, 8 +

Geschichtenerfinder im Krokoseum in Halle

Wer wollte nicht schon einmal ein starker Riese sein, eine schöne Prinzessin oder ein mutiger Drachenkämpfer? In der BuchKinderWerkstatt im Krokoseum können 6- bis 12-Jährige all das werden! Mit Farbe und Druckerpresse können die Kinder ihre Geschichten selbst bebildern, so dass sie zum Schluss sogar ein eigenes Buch herstellen können! Bis dahin ist es aber ein langer Weg und damit nicht zwischendurch die Puste ausgeht, kommen regelmäßig echte Autoren zu Besuch, die den jungen Schreiberlingen Tipps und Tricks verraten.

Datum: 17. April, 16-18 Uhr, Krokoseum

Maja: Kleine Biene auf großer Bühne in Halle

Eine Goldlocke! Diese Biene hat eine Goldlocke! Und noch dazu so gar keine Lust, ihr Leben im Dienste der gestrengen Königin im Bienenstock zu verbringen. „Was für ein Skandal!” Majas Herz pocht und sehnt sich nach Freiheit. Zu viele Fragen drängen sich in ihrem Kopf unter den zitternden Fühlern. Was ist der Mond? Gibt es eine Welt hinter der Brombeerhecke? Lauern tatsächlich überall unsichtbare Gefahren? Waldemar Bonsels Kinderbuch über die Biene Maja entspringt eine der wohl populärsten Figuren des Kinderfernsehens. Das Thalia Theater Halle bringt Majas Geschichte als Musiktheater für die ganze Familie auf die Bühne.

Datum: Premiere am 19. April, 19 Uhr, 21. April, 16 Uhr, 6+, Oper Halle

Und hier gibt's was zu gewinnen: 3 Familienkarten für das "Ritterfest und Himmelfahrt-Spektakel" auf der Burg Falkenstein im Harz

Willkommen im Mittelalter! Auf der Burg Falkenstein ist allerhand los. Dort wimmelt es vom 9. bis zum 12. Mai nur so von Rittern, Marktleuten, Musikern und Gauklern. Im Ritterlager können die Besucher echten Rittern begegnen und sie ausfragen zu Lagerleben und Waffenarsenal. Im Kampf Mann gegen Mann zeigen sie dann auch ihr Können. Stärken können sich die großen und kleinen Gäste an den zahlreichen Tavernen, ob süßes oder herzhaft-deftiges, und dazu einen Becher Met oder Gerstensaft – so lässt es sich eine Zeit lang leben wie im Mittelalter. Allerlei Handwerker und Händler bieten ihre Waren wohlfeil. Und wer sich sattgegessen und -gesehen hat, kann auch noch sämtliche Ausstellungen und Museen der Burg Falkenstein (zu deren Öffnungszeiten) besichtigen, ohne zusätzlichen Obulus! Klingt nach einem tollen Ausflug, oder?

Kräftemessen zu Pferd: Wie früher im Mittelalter kann man Ritterkämpfe auf der Burg Falkenstein bestaunen. (Foto: Carnica/Veranstalter)

Wir verlosen 3 Familienkarten für eine kleine Auszeit im Mittelalter: zum "13. Ritterfest & Himmelfahrt" auf der Burg Falkenstein, 9.-12. Mai, 10-19 Uhr.

Schreiben Sie bis zum 17. April eine E-Mail mit dem Betreff „Ritterzeit" und vergessen Sie Ihre Adresse nicht.

Wir drücken die Daumen! Herzliche Grüße aus der Eltern-Ecke!