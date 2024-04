Die Schuleingangsuntersuchungen in Sachsen-Anhalt überraschen mit unerwartet positiven Ergebnissen: Das Übergewicht bei den untersuchten Kindern geht zurück. Das sagen Wolmirstedts Vereine zu den Gründen.

Darum sind in der Börde immer weniger Erstklässler übergewichtig

Wolmirstedt. - Immer mehr Kinder in Deutschland sind übergewichtig. In Sachsen-Anhalt und der Börde zeichnet sich aber zumindest bei den zukünftigen Erstklässlern eine positive Entwicklung ab. Denn dem bundesweiten Gewichtsproblem zum Trotz ist die Adipositas bei Kindern hier seit zwei Jahren rückläufig. Das zeigen die Auswertungen der Schuleingangsuntersuchungen. In Wolmirstedt glaubt man die Gründe dafür zu kennen.