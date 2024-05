Was geht in Sachsen-Anhalt

es gibt für Eltern viele chaotische Momente, der Anziehprozess morgens gehört definitiv dazu. Vor allem, wenn das Wetter nicht weiß, was es will: Morgens ist es kalt und nachmittags rennen die Kinder durch die Sprinkleranlage des Gartens. Besonders chaotisch wird es, wenn die Klamotten nicht so recht passen wollen – entweder ist die Hose am Bund zu weit oder die Beine haben Hochwasser. Es ist zum Haareraufen. Drei Kleidungsstücke probieren wir pro Kind morgens mindestens an, bevor eins für würdig befunden wird. Auch das Rauslegen der Kleidung am Abend zuvor wirkt keine Wunder, denn – da sind mein Mann und ich uns sicher – über Nacht machen unsere Töchter „Alice im Wunderland“ alle Ehre: Sie schrumpfen und wachsen nach Belieben. Ganz sicher. Wie froh bin ich, dass der Sommer naht und sie zur Freude aller nur in ein Kleid schlüpfen brauchen. Dann hat auch das leidige Sockenthema ein Ende. Denn statt die Waschmaschine zu verfluchen, dass sie wieder einen Strumpf gefressen hat, lassen wir sie gleich ganz weg. Und sparen uns so auch direkt noch das Waschen.



Ich bin Kristina Reiher und habe zwei Kinder, 3 und 7 Jahre alt.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Finanzielle Unterstützung: Mit Kindern geht große Verantwortung einher – sowohl für die Familie als auch für die Gesellschaft. Der Staat honoriert das finanziell und unterstützt Eltern. Was man zu Kindergeld und Kinderzuschlag wissen muss.

Anträge über Anträge: Wer bekommt nach der Scheidung das Kindergeld? Wie erstreite ich Unterhalt? Wann erhalten Schüler Bafög? Was hat sich seit April beim Elterngeld geändert? Experten erklären den aktuellen Stand.

Statistik: In Deutschland werden immer weniger Kinder geboren. Auch die Zahl der Eheschließungen sinkt – auf einen historisch niedrigen Wert.

Kränkelnder Nachwuchs: Ist das Kind krank und kann nicht in die Kita oder die Schule gehen, müssen auch Eltern oft zu Hause bleiben. Wann sie Anspruch auf Kinderkrankengeld haben, was seit 2024 neu ist: Wir beantworten diese und weitere Fragen.

Von „Tatütata“ auf der Straße bis zu „Boom!“ im Computerspiel: Im Alltag trifft immer wieder Lärm auf Ohren von Kindern und Jugendlichen. Wann der fürs Gehör kritisch wird – und was Eltern tun können.

Entwicklung: Wie interaktive Spiele für Kleinkinder beim Essen am Tisch helfen können.

Uniklinikum Halle: Es ist eine nicht ganz alltägliche Konstellation: Stephanie und Markus Wallwiener stehen als Ehepaar an der Spitze von Geburtshilfe und Gynäkologie am Uniklinikum Halle. Wie sich ihre Zusammenarbeit gestaltet – und was sie für ihre Patientinnen tun wollen.

Geldmacherei oder Sicherheit? Eine Mutter aus Köthen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld lässt Nabelschnurblut für knapp

3.000 Euro einlagern. Der Chefarzt für Geburtshilfe in Halle, Sven Seeger, erklärt, welche Aspekte dafür sprechen und welche Alternativen es gibt..

Die Kinder der Grundschule Wulfen können sich bald über die Sanierung ihres Hortes freuen. (Foto: Ute Nicklisch)

Förderung vom Bund: Hortkinder im Landkreis Anhalt-Bitterfeld freuen sich. Etwas mehr als 5,5 Millionen Euro Fördermittel des Bundes machen die Umsetzung von finanziell anspruchsvollen Projekten in Horten der Grundschulen möglich. Der Jugendhilfeausschuss erstellt eine Prioritätenliste für den Kreistag.

Schullaufbahn: Grundschulleiterinnen in Salzwedel (Altmarkkreis) sehen die neue Schullaufbahnberatung in Sachsen-Anhalt schon ab der dritten Klasse kritisch. Neben einem höheren Aufwand sei der Zeitpunkt zu früh gewählt.

Nach dem Diebstahl: Familie Weisheit vom Circus Maximus bangt um ihre Existenz, nachdem sie um mehrere Tausend Euro bestohlen wurde. Wegen einer Absage müssen sie jetzt ihre Pläne über Bord werfen.

Mobile Jugendarbeit: Der Landkreis Stendal will ab 2025 den finanziellen Zuschuss reduzieren. Stefan Metter, Leiter des Shalomhauses Tangermünde, fordert Gespräche, um gewachsene Strukturen auf dem Land zu retten.

Wer wird Bürgermeister? Mark Fischer (parteilos) aus Alttröglitz in der Elsteraue setzt künftig auf Controlling sowie Miteinander von Jung und Alt.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Adrian, 5 Jahre alt, tadelt seinen Vater:

"Mit Müttern schimpft man nicht, die sind nämlich nützlich." Adrian (5)

Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Ohne das Riesenrad ist eine Wiese keine richtige Wiese. (Foto: Kathrin Labitzke)

27. Frühlingswiese in Eisleben: An diesem Freitag und Samstag wetteifern die besten Waldarbeiter bei den Landesmeisterschaften um Punkte. Wann das Höhenfeuerwerk geplant ist und welche Besonderheiten noch auf dem Plan stehen.

Jazz-Festival in Halle: Im Programm von „Women in Jazz“ gibt es zum Festivalauftakt in Halle wieder den beliebten SWH-Saalejazz. Worüber ein swingender Stadtführer zu berichten weiß.

Alles rund um die Wahl: Worum genau geht es, außer um die Kandidaten, wenn der Salzlandkreis am 9. Juni wählt? Immer mittwochs im Mai moderiert Regiodesk-Leiter Frank Klemmer den Talk mit Gästen aus der Region. Am 8. Mai, ab 18 Uhr, geht es um den Bildungsnotstand und den Fachkräftemangel im Salzlandkreis. Dieser Online-Talk wird live übertragen.

Zur 13. Großen Teddyklinik 2022 erklärte Medizinstudentin Donya Mohaghegli Ardebili drei Kindern aus der Kita Klinikzwerge, wie die Untersuchung ihrer kuscheligen Freunde abläuft. (Foto: Melitta Schubert/Universitätsmedizin Magdeburg)

Erste Hilfe für Teddy und Co. in der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Auch in diesem Jahr findet wieder eine „Große Teddyklinik“ statt, organisiert von Studierenden der Medizinischen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Bereits zum 15. Mal erhalten Kinder die Möglichkeit, ihre kranken Kuscheltiere von Medizinstudierenden vom 14. bis 17. Mai in einem kleinen Zeltkrankenhaus auf der Wiese des Wohnheims

Fermersleber Weg 23 in Magdeburg behandeln zu lassen.



Mit der Teddyklinik soll Kindern die Angst vor dem Arztbesuch genommen werden, indem sie mit ihren Plüschtieren in der Rolle der Eltern den Ablauf eines Arztbesuches durchlaufen. „Die Kinder können somit spielerisch verschiedene Untersuchungen und angehende Ärztinnen und Ärzte kennenlernen und zukünftig hoffentlich ohne Angst die Kinderärztin oder den Kinderarzt besuchen“, erklärt Medizinstudentin Christin Große die Idee hinter dem Projekt. Mehr als 700 Kinder aus Kitas in ganz Magdeburg sind für das Projekt bereits angemeldet. Eine offene Sprechstunde für alle „bedürftigen“ Kuscheltiere ist am Mittwoch von 14.30 bis 16.30 Uhr geplant.

Datum: 14.-17. Mai, jeweils von 8.30 bis 14 Uhr, Teddyklinik Magdeburg

Familiennachmittag auf der Oberburg Giebichenstein in Halle

Zu einem weiteren Familiennachmittag auf der Oberburg Giebichenstein lädt die Stadt Halle an diesem Sonntagnachmittag ein. Unter dem Motto „Ritter“ können Kinder Kettenhemden, Rüstungen und Schwerter ausprobieren und mehr über das Leben als Ritter erfahren. Zum Ritterspiel vor Ort können Holzschwert und -schild mit einem eigenen Wappen gestaltet werden (5-10 Euro Materialkosten). Eine Anmeldung für den Familiennachmittag ist nicht notwendig. Bereits um 11 Uhr beginnt die traditionelle Sonntagsführung.

Datum: 5. Mai, 14-17 Uhr, Oberburg Giebichenstein

Stadtwerke laden zum Familienfest in

Bad Dürrenberg

Blumen, Blüten, Pflanzenpracht: Die Landesgartenschau in

Bad Dürrenberg verspricht nicht nur als „grüner Hingucker“ ein absolutes Highlight zu werden. Dafür sorgen nach eigenen Angaben auch die Stadtwerke Halle. Zusammen mit ihren Tochterunternehmen EVH und Havag sowie dem Stadtmarketing Halle laden sie am 2. Juni zum großen Familienfest auf das Laga-Gelände ein. Dort gibt es ein unterhaltsames Familienprogramm mit spannenden Aktionsständen. Dafür verlosen die Stadtwerke Halle bis zum 12. Mai Eintrittskarten.

Datum: 2. Juni, 10-18 Uhr, SWH-Familientag auf der Landesgartenschau

"Augen auf!" zur Museumsnacht im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle

Am 4. Mai findet die nächste Museumsnacht Halle und Leipzig mit dem Motto "Augen auf!" statt. Mitmachaktionen und Vorführungen machen den Besuch zu einem spannenden Erlebnis.



Ab 18 Uhr öffnet das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle seine Türen bis in die Nacht hinein. In der magischen Schmiedewerkstatt erleben die Besucher die glühende Magie der "Atelierschmiede Harz 1678". Dabei haben die Teilnehmer die einmalige Gelegenheit, die Herstellung verschiedener Glücksbringer und anderer magischer Objekte kennenzulernen und selbst auszuprobieren. Sie erfahren mehr zu Schutz- und Schadenszauber sowie der Abwehr des Bösen Blickes.

Datum: 4. Mai, ab 18 Uhr, Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle (Saale)

Erlebnistag Hohe Schrecke in Donndorf

An diesem Sonntag lädt der Verein Hohe Schrecke zum

12. Erlebnistag auf der Borntalwiese in Donndorf (Kyffhäuserkreis) ein. Ab 11 Uhr öffnen sich die Tore zu einem Tag voller Entspannung, Musik und Mitmachaktionen für die ganze Familie. Die Hopfentaler Musikanten sorgen für die musikalische Begleitung, während die Freiwillige Feuerwehr und die Kuchenbäckerinnen des Heimathauses Donndorf mit gastronomischen Genüssen verwöhnen. Naturverbundene können sich auf Yoga mit Cynthia Gerhardt oder eine Wanderung mit Naturführerin Christin Brauer freuen. Zusätzlich stehen Führungen durch das Kloster Donndorf auf dem Programm. Kinder dürfen sich auf Fotos mit Lämmchen und Schafe streicheln freuen, begleitet von kreativem Basteln und Filzen mit Naturmaterialien.

Datum: 5. Mai, ab 11 Uhr, Borntalwiese Kloster Donndorf

Noch freie Plätze bei der Malteser Jugend in Halle

Die Malteser Jugend in Halle bietet Gruppenstunden für Kinder an. Dafür gibt es noch freie Plätze. Für 9- bis 11-Jährige werden dienstags sowohl spielerische, kreative als auch kindgerechte Erste-Hilfe-Inhalte angeboten. Dabei werden Werte wie Hilfsbereitschaft, Teamwork und Verantwortung vermittelt. Um das Angebot kennenzulernen, können Kinder an Schnuppergruppenstunden teilnehmen. Anmeldungen telefonisch unter 01511/5873484.

Datum: jeden Dienstag, Malteser Jugend in Halle/ Kindergruppe, Gemeindehaus der Moritzkirche

Am 5. Mai wird "Die Zirkusprinzessin" auf der Bernburger Theaterbühne gegeben. Foto: Veranstalter

Restkarten für "Die Zirkusprinzessin" in Bernburg

Die Landesbühnen Sachsen gastieren an diesem Sonntag mit der Operette „Die Zirkusprinzessin“ von Emmerich Kálmán im Bernburger Carl-Maria-von-Weber-Theater. „Die Zirkusprinzessin“ ist nach der „Csárdasfürstin“ und der „Gräfin Mariza“ die dritte bekannte Operette Emmerich Kálmáns, die sich vor allem durch ihren großen melodischen Einfallsreichtum auszeichnet.



Worum geht's? Da die bezaubernde Witwe Fürstin Palinska dem werbenden Prinzen Sergius einen Korb erteilt hat, wird sie das Opfer seiner perfiden Rache. Um sie zu einer Zirkusprinzessin zu degradieren, bringt der Prinz sie mit dem normalerweise bei Zirkusvorstellungen immer maskierten mysteriösen Kunstreiter Mister X zusammen, der sie als „Baron Korossow“ verführen und heiraten soll. Der Plan gelingt, doch was der intrigante Prinz nicht weiß: Mister X ist seit seiner frühen Jugend in die Fürstin verliebt und zudem noch von blauem Blut...



Restkarten gibt es telefonisch unter 03471/347940 oder 03471/3469311 oder auf der Website.

Datum: 5. Mai, 16 Uhr, Bernburger Theater

"Pit & Poldi" in Dessau

Kinder ab 5 Jahren dürfen sich erneut auf eine Begegnung mit der uralten Theater-Ratte Poldi und der vagabundierenden Maus Pit im Großen Haus in Dessau freuen. Beim „Pit & Poldi“-Familienkonzert begeben sich die beiden beliebten Nagetiere auf eine Entdeckungsreise in die Welt der klassischen Musik und lernen die Magie des Orchesters kennen. Auf spielerische Weise kommen hier die Anhaltische Philharmonie und das Puppentheater zusammen und bieten ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit Kompositionen von Mozart, Beethoven, Bartók, Debussy, Bernstein bis hin zu ABBA-Songs.

Datum: 5. Mai, 16 Uhr, 5+, Anhaltisches Theater

Krabbelkonzert mit Harfe am Theater Magdeburg

An diesem Sonntag werden Kinder dazu eingeladen, auf eine musikalische Erlebnisreise zu gehen. Ob Krabbeln, Lachen und Träumen zur Musik in entspannter Atmosphäre, erste Berührungen mit der Welt der Instrumente oder das eigene Erforschen von Klängen: Gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern der Magdeburgischen Philharmonie und der künstlerischen Vermittlerin Anja Engelhardt nähern sich die jungen Hörer den Musikinstrumenten sowie deren Klängen altersgemäß und spielerisch an. Diesmal erklingt die Harfe!

Datum: 5. Mai, 16 Uhr, für Kinder bis 2 Jahre, Opernhaus Podium

Kartenverkauf für die Weihnachtsrevue am Steintor in Halle startet!

Seit über 30 Jahren verzaubern Hartmut Reszel, Paul D. Bartsch und das Team vom Tanzzentrum No. 1 mit der legendären Weihnachtsrevue um Herrn Fuchs zehntausende Zuschauer aller Generationen. In diesem Jahr dreht sich alles um „Herrn Fuchs, Felix und die Weihnachtsprinzessin“. Der Kartenverkauf für die Revue, die ab 22. November ins Steintor nach Halle einlädt, startet am 3. Mai um 10 Uhr.

Datum: Ticketvorverkauf am 3. Mai, ab 10 Uhr

Ritterfest und Himmelfahrt auf der Burg Falkenstein

Auf der Burg Falkenstein wimmelt es vom 9. bis zum 12. Mai nur so von Rittern, Marktleuten, Musikern und Gauklern. Im Ritterlager können die Besucher echten Rittern begegnen und sie ausfragen zu Lagerleben und Waffenarsenal. Im Kampf Mann gegen Mann zeigen diese dann auch ihr Können. Stärken können sich die großen und kleinen Gäste an den zahlreichen Tavernen, ob süßes oder herzhaft-deftiges, und dazu einen Becher Met oder Gerstensaft – so lässt es sich eine Zeit lang leben wie im Mittelalter. Allerlei Handwerker und Händler bieten ihre Waren wohlfeil. Und wer sich sattgegessen und genug gesehen hat, kann auch noch sämtliche Ausstellungen und Museen der Burg Falkenstein (zu deren Öffnungszeiten) besichtigen, ohne zusätzlichen Obulus!

Datum: 9.-12. Mai, täglich ab 10 Uhr, Burg Falkenstein

Taschenlampenführung in der Baumannshöhle

Mit Taschenlampe und Helm ausgestattet durch die Harzer Höhlen: die Kinder-Taschenlampenführung ist ein ganz besonderes Highlight in den Rübeländer Tropfsteinhöhlen. Unter fachkundiger Leitung geht es nur im Schein der Taschenlampe tief hinein ins „Reich der Finsternis“. In einem rund einstündigen Erlebnisrundgang tauchen Kinder und ihre erwachsenen Begleitpersonen in den sagenhaften und einzigartigen Naturerlebnisraum Höhle ein. Vermittelt wird nicht nur alles Wissenswerte über Tropfsteine, deren Entstehung sowie tierische Höhlenbewohner, sondern darüber hinaus das Bewusstsein für einen ganz besonderen Naturraum.

Datum: Immer samstags sowie am 9., 21. und 23. Mai jeweils um

9 Uhr (Treffpunkt 8.55 Uhr), 5+, Baumannshöhle

Vogelperspektive auf 360°-Panorama "Die Kathedrale von Monet" (Foto: Tom Schulze/asisi)

Rätselraten im Panometer Leipzig

Ab dieser Woche können sich interessierte Besucher auf neue Führungen durch die Ausstellung zu Yadegar Asisis 360°-Panorama „Die Kathedrale von Monet“ im Panometer Leipzig freuen. An diesem Samstag lädt die Familienführung “Wahr oder Falsch?“ um

10.30 Uhr zum Mitraten ein. In dieser kurzweiligen Führung kommen alle kleinen und großen Rätseldetektive auf ihre Kosten und prüfen die teilweise absurd klingenden Fakten des Gästeführers auf ihren Wahrheitsgehalt: Ein großer Spaß für Jung und Alt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.



Mit dem 360°-Panorama „Die Kathedrale von Monet“ führt der Berliner Künstler Yadegar Asisi die Besucher in die Zeit des Impressionismus. Er zeigt die französische Stadt Rouen Ende des

19. Jahrhunderts als historische Stadtansicht und zelebriert die beeindruckende Kathedrale der Stadt in vielfältigen Farbnuancen, Schattierungen und Lichteinfällen. Das Besondere: Das Panorama wurde von Asisi erstmals komplett in Öl auf eine ca. 6 x 2 Meter große Leinwand gemalt, bevor es hochauflösend digitalisiert, vergrößert und für das Panometer in einer Größe von 110 x 32 Metern gedruckt wurde.

Datum: 4. Mai (ab sofort jeden Samstag), 10.30-11.15 Uhr, 8+, Panometer Leipzig

Und hier gibt's was zu gewinnen: das Buch "Ein Esel ist ein Zebra ohne Streifen" von Martin Ebbertz über Onkel Theo, den Geschichtenerzähler.

Wenn Onkel Theo anfängt zu erzählen, setzen sich die Kinder schnell zu ihm aufs Sofa und lauschen seinen unglaublichen Geschichten. Im Buch „Ein Esel ist ein Zebra ohne Streifen“ erzählt Onkel Theo zum Beispiel, wie Bananen hergestellt werden (natürlich in der Bananenfabrik!), wie aus dem Hörnchen das Eichhörnchen wurde und warum das Kamel so gern Musik macht. Er erzählt von der kurzsichtigen Giraffe, dem klugen Hering und dem gefräßigen Radiergummi. Wenn ihm die Kinder dann nicht so recht glauben, ist Onkel Theo immer ein bisschen beleidigt und möchte eigentlich nie mehr eine Geschichte erzählen. Doch zum Glück überlegt er es sich jedes Mal wieder anders. Dieses Buch empfiehlt auch die Stiftung Lesen!



„Ein Esel ist ein Zebra ohne Streifen – Onkel Theo erzählt 44 fast wahre Geschichten“: Martin Ebbertz, Verlag Razamba, ab 8 Jahren, ISBN: 978-3-941725-53-9

Onkel Theo liebt Geschichten. Und davon gibt es im Buch "Ein Esel ist ein Zebra ohne Streifen" reichlich. (Foto: Razamba Verlag)

Wir verlosen das Buch "Ein Esel ist ein Zebra ohne Streifen" von Martin Ebbertz: Schreiben Sie bis zum 15. Mai eine

E-Mail mit dem Betreff „Onkel Theo"

In der kommenden Woche ist Christi Himmelfahrt und wir setzen somit unseren Newsletter aus. Am 16. Mai sind wir aber wieder für Sie da. Viele Grüße aus der Eltern-Ecke!