Musik, Deutsch, zweimal Englisch – das sind die Fächer, für die wir zum Start der sechsten Klasse ein Arbeitsheft kaufen mussten - für Kind 1. Zusätzlich zu diesen kamen für Kind 2 in der 9. Klasse noch zwei Hefte für Spanisch dazu. Kostenpunkt: rund 120 Euro.

Dazu die Schulbücher, geliehen zwar, aber bei drei Euro Gebühr und 24 Büchern sind das auch 72 Euro. Kind 2 brauchte eine neue Federtasche, beide Kids neue Hefter, Blöcke und so weiter. Das Geld fürs Schulmaterial flattert nur so aus der Familienkasse, ohne sich noch einmal umzugucken.

Und ich dachte, nach der Einschulung mit Ranzen und Feier fällt später kaum noch etwas ins Gewicht. Von wegen! Klar, alles wird gebraucht. Lernen soll schließlich Spaß machen. Was mich aber besonders ärgert, sind die Arbeitshefte. Nicht selten kann ich die am Ende des Schuljahres – kaum benutzt – wieder entsorgen.

Andererseits: Wäre ich Geschäftsführer in einem Schulbuchverlag, ich würde auch mindestens zwei wichtige Ausfüllhefte für jedes Fach anbieten. So einfach lässt sich Geld verdienen. Wenn alle mitspielen.

Ich bin Jessica Quick und habe zwei Kinder, 11 und 14 Jahre alt.

Schulstart: Für mehr als 214.000 Kinder geht in Sachsen-Anhalt die Schule los.

Bombendrohungen an Schulen: Was ist da nur los? In Aschersleben (Salzlandkreis) und in Genthin (Landkreis Jerichower Land) hat es am Donnerstag Bombendrohungen an Schulen gegeben. Am Mittwoch in Dessau-Roßlau und in Magdeburg gestört. Auch in anderen Bundesländern gingen in den vergangenen Tagen Drohungen ein. In der Regel wurde nach kurzer Zeit Entwarnung gegeben.

Eva Feußner (CDU), Bildungsministerin des Landes Sachsen-Anhalt spricht auf der Bühne vom Oli-Kino Magdeburg zu den Medienvertretern. Dort gab die Ministerin ihre Pressekonferenz mit Blick auf den Schulanfang in Sachsen-Anhalt. (Foto: dpa)

Was tun gegen den anhaltenden Lehrermangel: Lehrermangel bleibt in Sachsen-Anhalt ein großes Problem. Bildungsministerin Eva Feußner will mit einer Gesetzesänderung Mini-Klassen verbieten - warum sie dazu keine Alternative sieht.

Schulpflicht für Fünfjährige: Dehnt Sachsen-Anhalt die Schulpflicht? Die Idee stößt bei den Koalitionspartnern der CDU auf gemischte Reaktionen.

In den Regionen haben wir nachgefragt, was die Reformpläne bedeuten würden: Altmarkkreis Salzwedel, Mansfeld-Südharz, Altkreis Bitterfeld, Köthen und Umgebung

Klage zu Vorgriffsstunde: Gericht: Land muss Extra-Stunde für Lehrer monatlich auszahlen.

Gut vorbereitet: Warum hunderte Schüler schon in den Sommerferien in die Schule gingen.

Schulschwänzer: Im vergangenen Schuljahr war die Zahl der Verstöße gegen die Schulpflicht so hoch wie seit Jahren nicht. Wird inzwischen häufiger die Schule geschwänzt?

Inklusion: Der Anteil der Förderschüler ist in Sachsen-Anhalt im bundesweiten Vergleich besonders hoch. Aber über die Frage, was Inklusion in der Schule bedeutet, wird gestritten.

Gute Nachrichten: In Sachsen-Anhalt scheitern immer weniger Ehen. Harmonische Zeiten also? Was die Statistik aussagt und was nicht.

Trennung betrifft nicht nur die Partner: Wenn es zu einer Ehescheidung kommt, sind dabei in der Mehrzahl der Fälle in Sachsen-Anhalt auch Kinder involviert. (Foto: Imago/Imagebroker)

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Ede (7) erklärt die Rangfolge beim Spielen mit seinen zwei kleinen Brüdern:

„Ich bin erster Chef, du zweiter und du dreiter.“ Ede (7)

Unterrichtsbeginn: Warum eine einzige Schule in Sachsen-Anhalt später beginnt.

Chaos beim Schülertransport: Grundschul-Eltern in Halle-Neustadt sind entsetzt.

Besondere Geburt in Halle: Warum kleine Helene nun ihren eigenen Stern am Himmel hat

Neues Schuljahr: Über hundert Kinder bekommen in Halle nicht den Platz ihrer Wahl. Die Stadt äußert sich zu den Belegungszahlen.

Bau dein eigenes Spielzeug: Das Projekt „Kinderhand“ in Bernburg wird sieben Jahre alt. Was geplant ist und wie einst alles begann.

Grundschule in Alsleben (Salzlandkreis) wird saniert: In Zukunft sollen hier aber nicht die Erst- bis Viertklässler einziehen, sondern der Hort. Doch auch das Hortgebäude wird nicht lange leer stehen.

Schuljahres-Auftakt im Landkreis Wittenberg: In der Sekundarschule Elsterwerden die Jahrgangsbesten ausgezeichnet. Wer das Schülerstipendium erhalten hat und welches Bild auf jedem Planer ist.

Nochmal Wittenberg: Mit Zaubertrick soll an Grundschule Prettin ein Klassenlehrer gefunden werden: Eine erste Klasse des Jahrgangs 2024 ist Chefsache.

Themen mit Tiefgang: Gymnasium Jessen veranstaltet besonderen Projekttag: „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Warum ein Lehrer in die Luft geht und Corona sowie Sylt als Schwerpunkte eine Rolle spielen.

Ein gesundes Frühstück fördert die Aktivität von Schulkindern. (Foto: dpa)

Tipps vom Ernährungsexperten: Was kommt in die Brotdose - und was nicht? Denn: Gesunde Ernährung fördert die Lernleistung. Obst, Gemüse, Vollkornbrot - was Eltern ihren Kindern mit in die Schule geben sollten.

Rechtsfrage: Beim Spielen sind Kinder mitunter unachtsam. Wer muss im schlimmsten Fall zahlen und haften Eltern wirklich für ihre Kinder?

Steuererklärung 2023: Viele Eltern sind in diesem Jahr verzweifelt, weil sie diese ohne die Angabe der Kinder-Steuer-ID nicht elektronisch absenden konnten. Damit ist nun Schluss.

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Wettrennen um den Lieblingssee: Goitzsche liegt derzeit im Voting hinter Arendsee. Gelingt der Sprung an die Spitze?

Mit unseren Geheimtipps ist der Badespaß in Sachsen-Anhalt garantiert. (Foto: IMAGO / Hanke)

Seen fernab vom Getümmel: Bade-Geheimtipps in Sachsen-Anhalt: Hier kann man fast ungestört schwimmen.

Einen Ausflug wert: Wieso der Pferdehof Elbaue in Schönebeck Karls Erlebnisdorf 2.0 genannt werden kann.

Besuch im Erlebnistierpark Memleben (Burgenlandkreis): Hui, wenn starke Schauer heraufziehen, wird's knifflig. Nach langer Hängepartie zeichnet sich jetzt eine Lösung ab.

Laternenfest in Halle: Vom 23. bis 25. August feiert Halle ein riesen Familienfest. An drei Tagen soll es noch mehr leuchten als zuletzt.

Tierpark in Köthen wird 140 Jahre alt: Am 10. August wird das gebührend gefeiert. Wer mit einem Besuch nicht so lange warten will, kann sich freuen – der Tierpark Köthen hat neue Stars: Riesenkaninchen. Warum die Super-Mümmler aber noch nicht gestreichelt werden dürfen.

Bergzoo Halle: So macht der Zoo auch die Hunde der Besucher glücklich.

Eis essen: Wir haben gefragt, wo ihr in Magdeburg und Halle am liebsten Eis esst. Verlinkt sind eure drei Favoriten :)

Nordbad in Halle bekommt eine Mega-Rutsche: Ab September wird das Nordbad in Halle bis Sommer 2025 modernisiert. Was geplant ist.

Der Aquapark auf der Goitzsche ist täglich geöffnet. (Foto: Bernstein Marketing GmbH)

Abenteuerliche Abkühlung: Wo es Aquaparks in Sachsen-Anhalt und Umgebung gibt und was bei der nassen Erfrischung beachtet werden muss.

Das Mais-Labyrinth in Rackith im Landkreis Wittenberg: Größer, höher und kniffeliger soll es sein. Was ist dran? MZ-Reporter Paul Damm wagt erneut einen Selbsttest – mit eindeutigem Ergebnis.

Wo führt hier ein Weg raus? Das Maislabyrinth in Petersberg im Saalekreis ist immer einen Besuch wert. Was auf die Besucher wartet und wohin das gesammelte Geld geht.

Die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg ist bei Besuchern ein Hit: Die Laga bietet viel Unterhaltung für Klein und Groß – kann aber auch ins Geld gehen. Die MZ zeigt, wie teuer ein Tag auf der Laga für eine vierköpfige Familie ist.

So sieht er aus, der neue Wasserspielplatz. (Foto: Peißnitzhaus)

Neuer Wasserspielplatz am Peißnitzhaus in Halle

Ein Wasserspielplatz wird am Sonntag, 11. August, 14 Uhr, am Peißnitzhaus eröffnet. Das Wasserspiel besteht aus vier Matsch-Tischen, mehreren Wasserbahnen und Röhren. Die Kinder können das Wasser durch eine Schwengelpumpe per Hand selbst pumpen.

Farben eriechen im Panometer. (Foto: Veranstalter)

Familienführung im Panometer Leipzig

Es geht es weiter mit der Familienführung „Auf Tuchfühlung – Malerei mit allen Sinnen“. Aller zwei Wochen samstags um 10.30 Uhr dürfen sich Familien somit auf einen Rundgang im Panometer Leipzig freuen, in der nicht nur zugehört, sondern auch gerochen, getastet und geschmeckt werden darf. An den jeweils anderen Samstagen lädt die Familienführung „Wahr oder Falsch?“ alle kleinen und großen Gäste zum Rätseln ein. Mit dem 360°-Panorama „DIE KATHEDRALE VON MONET“ führt der Berliner Künstler Yadegar Asisi die Besucher in die Zeit des Impressionismus.

„Picknick bei Franz“ und „Gondelfahrt zur Blauen Stunde“ beim Gartenreichfest

Am zweiten August-Wochenende sind Gäste alljährlich zum Gartenreichfest eingeladen, mit dem an den Geburtstag des Fürsten Franz am 10. August 1740 erinnert wird. Im Rahmen des Festes findet auf der Wiese vor dem Wörlitzer Schloss das „Picknick bei Franz“ statt. Am Sonntag, 11. August 2024, wird der Gartenreich-Gründer ab 14 Uhr auf der Schlosswiese gewürdigt. Interessierte können festlich gekleidet ihre weißen Tischdecken ausbreiten und vor dem Schloss mit einem gefüllten Picknickkorb Platz nehmen. Die Teilnahme ist kostenfrei Es wird ein vielseitiges Rahmenprogramm geboten. Wer mag, kann sich von Wörlitzer Gastronominnen und Gastronomen verpflegen lassen oder vorab einen Picknickkorb mit regionalen Köstlichkeiten bestellen.

Lange Nacht der Sternschnuppen

Das Besucherzentrum Arche Nebra im Burgenlndkreis lädt am Samstag, 10. August 2024, ab 19 Uhr zur „Langen Nacht der Sternschnuppen“ ein. Anlass für das Angebot für Nachtschwärmer ist ein Sternschnuppen-Regen, der in der ersten Augusthälfte erwartet wird. Rund um die Beobachtung der Perseiden auf dem Mittelberg – der Fundstelle der Himmelsscheibe von Nebra – ist ein Programm gestrickt.

Magischer Nachmittag im Landesmuseum Halle

Der nächste „Magische Feriennachmittag“ steht am Donnerstag, 8. August 2024, im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle (Saale) auf dem Programm. Am Stammsitz der Himmelsscheibe von Nebra laden ab 14 Uhr Stationen zum Spielen und Ausprobieren ein. Kinder können selbst zur Magierin oder zum Magier werden, Zaubertränke brauen und die Zukunft vorhersagen lassen. Bei dem zauberhaften Nachmittag können sich die Gäste auch auf Rätsel und Bastel-Aktionen freuen. www.landesmuseum-vorgeschichte.de

Playmobil-Wissenschaftler im Jahrtausendturm

Viele Promis haben ihre eigene Barbiepuppe, Wissenschaftler dagegen ihre Playmobilfigur – Otto von Guericke etwa mit seinen Magdeburger Halbkugeln. 25 sind es insgesamt, die derzeit im wohl klügsten Turm der Welt im Magdeburger Elbauenpark gezeigt werden. Dabei geht es um Entdeckungen aus 6.000 Jahren Menschheitsgeschichte. Playmobil-Experte Oliver Schaffer hat diese in zwölf Vitrinen im Jahrtausendturm nachgestellt. Die „Staun’-Dich-schlau-Schau“ ist noch bis zum 3. Oktober geöffnet.

Datum: Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr

Cosplayer bei der Contaku. (Foto: Veranstalter)

Comic-Helden zum Anfassen in Magdeburg

Messe und Convention lockt am 10. und 11. August Cosplay-, Manga- und Anime-Szene nach Magdeburg. Die Contaku feiert vom 10. bis 11. August 2024 im Magdeburger AMO Kulturhaus eine Jubiläumsgala: Die erfolgreiche Messe und das Treffen für Manga- und Anime-Fans sowie die Cosplay- und Gaming-Szene lockt bereits zum 20. Mal Gäste aus ganz Deutschland an. Zu den Höhepunkten zählt neben weiteren Wettbewerben und spektakulären Bühnenshows auch der Vorentscheid zur Deutschen Cosplay-Meisterschaft (DCM).

Und hier gibt's was zu gewinnen: 3x2 Karten für die Ausstellung "Banksy - A Vandal Turned Idol"

In der frisch sanierten Hyparschale in Magdeburg sind seit Ende Juli die Werke des Streetartkünstlers Banksy zu sehen. In der unautorisierten Ausstellung "Banksy - A Vandal Turned Idol" werden elf Originale und mehr als 40 weitere Werke aus privaten Sammlerbeständen gezeigt.

Die Identität von Banksy ist unbekannt. Die gesprayten Arbeiten des unter Pseudonym arbeitenden britischen Künstlers finden sich häufig auf Wänden oder Mauern an vielen internationalen Orten. Als Anerkennung für die Echtheit der Graffitiarbeiten gilt etwa ein Posting auf einer Banksy-Seite im Internet. Seine teils satirischen Kunstwerke behandeln politische Themen wie Krieg oder den Brexit, aber auch ethische oder gesellschaftliche Fragen wie den Konsum.

Eines von Banksys berühmtesten Werken. Foto: Veranstalter

Die Ausstellung gliedert sich in verschiedene Bereiche, die Banksys zumeist politisch geprägte Werke in einen Gesamtkontext einordnen. Begleitet werden die Besucher durch einen kostenlosen Audioguide (verfügbar in deutscher und in englischer Sprache), der über das eigene Smartphone via dem kostenfreien Ausstellungs-WLAN abrufbar ist.

In rund zwei Stunden werden Hintergründe zur Entstehung der Werke sowie Interpretationsansätze erläutert und legen so einen neuen Blickwinkel auf Banksys Schaffen. Hauptbestandteil der Ausstellung sind 11 Originalwerke und 44 limitierte Originalprints aus privaten Sammlerbeständen. Publikumslieblinge wie das weltbekannte „Girl With Balloon“ werden als einer zweiteiligen Serie auf Leinwand ausgestellt, Banksys berühmten Ratten widmet sich ein gesamter Teilbereich der Ausstellung mit zahlreichen limitierten Prints.

Ausstellung "Banksy - A Vandal Turned Idol" in Magdeburg, geöffnet: Di-Do: 11.00 – 18.00 Uhr, Fr-Sa/Feiertag: 11.00 – 19.00 Uhr, Sonntag: 10.00 – 18.00 Uhr

