Schüler und anwohner evakuiert Bombendrohung an der Uhland-Grundschule in Genthin: Polizei gibt erste Details bekannt

Nach einer Bombendrohung in der Uhland-Schule in Genthin kam es am Donnerstagmorgen zu dramatischen Szenen: Kinder und Lehrer mussten die Schule verlassen, Anwohner ihre Häuser. Was bisher bekannt ist.