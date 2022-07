Christian Beck über Eintracht Frankfurt und Pyrotechnik im Stadion

FCM-Legende "Beckus" erzählt exklusiv im Volksstimme-Newsletter, was ihn im Fußball gerade bewegt. Wie die Chancen des 1. FC Magdeburg gegen die Übermacht Eintracht Frankfurt stehen und was eine Niederlage bewirken kann.

Magdeburg - Was war das damals für ein geiles Spiel im DFB-Pokal 2016 gegen Frankfurt: Ein Bundesligist kommt ins Stadion, volles Haus, damals alle Zuschauer in Blau. Du spielst gegen diesen mächtigen Gegner, du bekommst einen rein, holst kurz vor Schluss noch den Ausgleich und gehst ins Elfmeterschießen – und verlierst. Bei dem Spiel war alles dabei. Leider auch unschönes.

"Die Sensation ist möglich." Christian "Beckus" Beck - FCM-Legende

Das Spiel musste unterbrochen werden. Im Gästeblock wurde Pyrotechnik gezündet, Randalierer versuchten das Feld zu stürmen. Ich habe nichts gegen Pyro. Aber wenn du Raketen in den Familienblock schießt, wie damals manche Frankfurter Fans, dann ist das geisteskrank, brandgefährlich und kann schlimme Folgen haben.

So etwas lässt sich leider nie ganz vermeiden, vielleicht auch diesmal nicht. Ob aus dem Frankfurter oder dem Magdeburger Block. Und da sage ich ganz ehrlich: Hoffen wir, dass es diesmal friedlich bleibt.

Diese Fans können sich gerne nach dem Spiel auf der grünen Wiese treffen. Aber so? Da sind Kinder, Frauen und friedliche Fans, die um ihre Gesundheit bangen mussten. Das ist eine Katastrophe, die nicht nochmal passieren darf.

FCM: SGE starker Gegner - aber besiegbar

Zurück zum wichtigen Thema, dem Sport. Denn da sehe ich den 1. FC Magdeburg in einer gar nicht mal so schlechten Position, gegen einen mächtigen Gegner. Die SGE hat eine der aktuell stärksten Mannschaften Europas. Trotzdem ist da was drin für die Jungs vom FCM.

Frankfurt hat eine sehr gute, gestandene Mannschaft. Sie haben sich verstärkt mit Mario Götze und Lucas Alario. Und sie holten den Europa-League-Pokal.

Die Spieler von Eintracht Frankfurt nach ihrem Euopa-League-Sieg. Foto: Imago

Trotzdem: Es wird nicht einfach für die SGE. Es ist das erste Pflichtspiel für die Frankfurter. Der FCM hat bereits zwei Spiele hinter sich. Es hilft wahnsinnig, eingespielt zu sein. Zudem wird die Bude wieder voll sein und Titz’ Jungs sind heiß auf das Spiel.

Spielst du außerdem, so wie Frankfurt, als Favorit gegen einen niedrigklassigen Gegner, musst du deine Jungs stärker motivieren, als wenn dein Gegner Real Madrid oder Bayern München heißt.

Und ja, es ist möglich Frankfurt zu schlagen. Wenn die SGE ihre Topleistung abruft, wird es aber sehr schwer. Der FCM muss seine Spielweise abrufen, kämpfen, beißen, treten, also alles, was zum DFB-Pokal gehört.

FCM mit Selbstvertrauen in die Saison

Nach dem verlorenen Spiel damals gegen Eintracht Frankfurt waren wir natürlich enttäuscht. Und doch beflügelte uns die starke Leistung, die wir gegen einen übermächtigen Gegner abgerufen haben. Du gewinnst während dieses Spiels Zweikämpfe, hast gute Aktionen, das stärkt dein Selbstvertrauen.

Das Gleiche kann auch diesmal passieren bei den Jungs von Titz und kann eine Mannschaft durch die ganze Saison tragen. Die Sensation ist möglich.