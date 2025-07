7.25 Uhr am Magdeburger Hauptbahnhof. Der Bahnsteig füllt sich langsam. Der RE 30 soll um 7.34 Uhr in Richtung Halle rollen. Stattdessen ertönt auf dem Bahnsteig eine Durchsage: „Der RE 30 in Richtung Halle fällt heute leider aus.“ Keine Begründung, keine Entschuldigung. Nur eine lapidare Mitteilung für die Reisenden. Auf dem Gleis: genervte Blicke, hektisches Scrollen in Apps, tiefes Durchatmen.

Ich nehme den nächsten Zug – eine ganz Stunde später. Immerhin: Ich kann mir direkt einen Sitzplatz sichern, selbst die Klimaanlage funktioniert. Ich beobachte eine ältere Dame mit ihrem Enkel. Die zwei tun so, als würden sie auf eine große Reise gehen. „Gleich geht’s los“, ruft die Oma. Der Kleine strahlt über das ganze Gesicht.

Und da dachte ich: Vielleicht ist das die wahre Kunst. Die Zeit, die wir nicht ändern können, wenigstens so zu verbringen, dass sie uns nicht ganz gestohlen wird. Und mit diesen Worten wünsche Ihnen am heutigen Samstag einen schönen ‚Tag der Zugverspätung‘ - hoffentlich erreichen Sie Ihr Ziel pünktlich.

Tim Müller

Was heute in Magdeburg los ist

Fotoausstellung: Im Moritzhof am Moritzplatz 1 in Magdeburg sind bis zum 10. August während der regulären Öffnungszeiten fotografische Arbeiten im Rahmen der Ausstellung „Bienvenue la France!#5“ zu sehen. Die gezeigten Bilder stammen aus einer Fotoaktion, die regelmäßig Teil der Veranstaltungsreihe „FRANKO.FOLIE! Französische Tage in Sachsen-Anhalt“ ist. Die Aktion richtete sich an Menschen mit Interesse an Fotografie, die persönliche Eindrücke aus Frankreich in Bildform einreichen. Gesucht wurden Motive, die individuelle Erlebnisse widerspiegeln – etwa landschaftliche Eindrücke vom Atlantik, kulinarische Begegnungen, Alltagsszenen, sprachliche Herausforderungen oder bekannte Ausblicke wie der vom Eiffelturm. Die Ausstellung bildet den Abschluss der diesjährigen fünften Ausgabe der Fotoaktion.

Puppentheater: Die Villa p. mit der Figurensammlung Mitteldeutschland geht in wenigen Tagen in die Sommerpause. Zuvor ist aber noch bis Ende der Woche geöffnet – und zwar von Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Auf mehr als 650 Quadratmetern und drei Etagen wird die Geschichte und Entwicklung des Figurenspiels seit seinen Anfängen vor etwa 3500 Jahren bis in die Gegenwart gezeigt. Mehr als 1.200 Puppen, Objekten und Gestalten laden zum Staunen, Verweilen und teilweise Ausprobieren ein. Aktuell wird auch eine Sonderausstellung gezeigt. Sie steht unter dem Titel „Erzählende Objekte – digitale Grabungen im Puppenspiel-Fundus“. Besucher können bei dieser mit Tablets ausgestattet drei Räume erkunden und mit Sound, Licht, Video und Animationen spielerische Verbindungen zwischen historischen Objekten sowie aktuellen Gesellschaftlichen Themen und Geschichten herstellen.

Open-Air-Festival: Am heutigen Samstag verwandelt sich der Yachthafen wieder in eine Festival-Location der Extraklasse. Ab 16 Uhr (Einlass bereits ab 15 Uhr) findet das jährliche Yachthafen Open-Air statt. Auf der Seebühne spielen mehrere Live-Acts vor einer entspannten Hafen-Atmosphäre. Tickets gibt es im Vorverkauf für 20 Euro und an der Abendkasse für 25 Euro.