wann wird’s mal wieder richtig Sommer? Okay, der kalendarische Anfang meiner Lieblingsjahreszeit ist erst am 20. Juni. Meteorologisch ist aber seit 1. Juni Sommer. Doch statt in luftig-lockeren Kleidern durch die Stadt zu ziehen und in einer der tollen Outdoor-Bars mit einem kühlen Cocktail zu chillen, bin ich nur am Frieren. Wärme meine Hände an der Kaffeetasse auf und habe meine Pullover wieder rausgeholt. Auch die Regenjacke ist zum Pflichtkleidungsstück geworden.

Das war doch vor Wochen schon mal viel besser, lieber Sommer! Zeig endlich deine wahre Stärke, bring mir die Sonne und die Wärme zurück. So, wie du es für diesen Sonnabend geplant hast. Wenn mein Smartphone mir die richtigen Daten liefert, steigt das Thermometer auf 23 Grad. Das schreit doch danach, draußen unterwegs zu sein und durch Magdeburg zu streifen.

Ich wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende. Herzlichst, Ihre Sabine Lindenau

Was das Wochenende bringt

Wissenschaftsfestival Tomorrow Labs: Heute kann von 16 bis 22 Uhr auf circa 600 Quadratmeter Gelände des Wissenschaftshafens das Open-Air-Festival besucht werden. Rund 20 Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung bauen ihre Stände auf und zeigen, woran derzeit geforscht wird.

Hochschulinformationstag: Die Hochschule Magdeburg-Stendal lädt am 8. Juni von 10 bis 13 Uhr zu einem Hochschulinformationstag auf den Campus an der Breitscheidstraße ein. Die fünf Fachbereich beider Standorte stellen ihre Studienangebote vor.

Kulturpicknick: Heute feiert der Internationale Bund (IB) in der Region Sachsen-Anhalt Nord von 14 bis 18 Uhr auf dem großen Kultur Picknick Freiluft-Areal der Festung Mark im Hohepfortewall und freut sich auf viele Besucher, um gemeinsam aktiv für eine inklusive Gesellschaft zu werben.

Bock auf Sport Sommerfest: Zum 6. Mal organisieren das Sportlernetzwerk Samforcity und die Festung Mark im Hohepfortewall gemeinsam mit vielen Freunden und Partnern das „Bock auf Sport Sommerfest“. Gefeiert wird morgen ab 14 Uhr.