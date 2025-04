Ich gebe es zu: Ich bin manchmal neidisch auf Fußballfans. Nicht nur auf das kollektive Bibbern im Stadion oder den Adrenalinrausch in der 89. Minute – sondern auch auf ihre Fähigkeit, überall sofort ins Gespräch zu kommen.

Ob im Büro, auf Partys oder an der Haltestelle: Sobald das Wort „FCM“ fällt, ist man sofort beim Du. Es wird leidenschaftlich diskutiert, gefachsimpelt, geschwärmt. Spieler, Trainer, Taktiken – man ist sich sofort einig oder herrlich uneinig, aber auf jeden Fall im Gespräch. Ich stehe dann oft daneben, nicke freundlich und hoffe, dass man mir nicht anmerkt, dass ich oftmals keine Ahnung habe.

Dabei bin ich nicht unsportlich. Ich spiele gern Fußball, auch Handball – nur mein Fachwissen beschränkt sich eher auf das Spielen. Die große Welt der Ligen, Transfers und Tabellen ist für mich ein Mysterium.

Aber dann denke ich: Ich habe ja auch meine Gesprächssportarten. Ich kann stundenlang über Bücher sprechen. Ich kenne Serienintros auswendig und kann Netflix-Dialoge rezitieren, als wären es Bundesliga-Ergebnisse. Filme, Plots, Lieblingscharaktere – das ist mein Smalltalk-Stadion. Und in meinem Freundeskreis gibt es da durchaus hitzige Diskussionen: „Was? Du fandest das Staffelfinale gut?!“ – das ist unser Elfmeter in der Nachspielzeit.

Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen

Romy Bergmann

Das steht am Wochenende an:

Welttanztag: In der Einsteinstraße 1 in Magdeburg finden am 26. und 27. April verschiedene Tanz- und Musikdarbietungen zum Welttanztag statt. Die gesamte Veranstaltung findet im öffentlichen Raum in der Nähe des Hasselbachplatzes statt. Am Samstag beginnt das Programm um 13 Uhr. Zum Abschluss übernimmt am Sonntag "Swing 39" mit einem weiteren Schnupperkurs "Lindy Hop" sowie einem offenen Straßentanz, der ab 16 Uhr beginnt.

Open Air: An diesem Sonnabend, 26. April, wird es musikalisch im Herrenkrugpark: Ab 18 Uhr werden drei Bands, darunter „D.i.n.o“ und „Elevator Jazz“, kleine Konzerte spielen. Je nach Wetterlage finden die Konzerte entweder im Café Verde in der Straße Herrenkrug 2 oder unter freiem Himmel davor statt. Im Anschluss sind alle eingeladen, gemeinsam zu musizieren und zu jammen. Der Eintritt ist frei, über Spenden freut sich das Organisationsteam.

Kleidertauschparty: Es findet wieder eine Kleidertauschparty statt, die von 14 bis 20 Uhr im Volksbad Buckau organisiert wird. Die Veranstaltung wird unterstützt von Träschic, Greenpeace Magdeburg und der IB Mitte GmbH. Unter dem Motto der Fashion Revolution Week bietet die Aktion die Möglichkeit, gut erhaltene Kleidungsstücke zu tauschen und so einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten.