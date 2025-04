Seit dem Schulstart am Dienstag sind meine persönlichen Navigationskünste besonders gefragt. Die Sperrung des Damaschkeplatzes stellt mein inneres Navi vor eine große Herausforderung, weil man nun wirklich ganz genau überlegen muss, welche Route man zu seinem Ziel eigentlich überhaupt noch nehmen kann.

Wenn man zum Beispiel vom City Carré zur A2 will, ist das so gut wie kein Problem, weil kaum noch jemand Tunnel und Ringauffahrt nutzt. Mein Scanner im Kopf geht jetzt immer alle möglichen Strecken durch, die man nach Jahrzehnten als erfahrener Teilnehmer am Magdeburger Stadtverkehr so kennt.

Gestern wollte so ich den Stop-and-go-Verkehr auf der Albert-Vater-Straße umfahren und bog in die Gagernstraße ab. Doch dann waren erst die Freiherr-vom-Stein-Straße und dann der Editharing gesperrt. Hätte ich wissen können, da ich jeweils selbst darüber etwas in der Zeitung geschrieben hatte.

Aber man kann sich ja auch nicht alles merken. Wie ein echtes Navi braucht auch das im Kopf ab und zu ein Update – aktuell mehr denn je.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen trotz Verkehrsfrust einen guten Start in den Freitag,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Ausstellung: Die neue Ausstellungsreihe „Wechselrahmen“ soll Magdeburger Künstlerinnen regelmäßig eine Bühne bieten. Mal laut, mal leise, mal abstrakt, mal konkret – immer überraschend. Die Premiere findet heute um 19 Uhr im Kulturkollektiv, Arndstraße 55, statt.

Film: Die Doku „Ein Traum in Erdbeerfolie“ zeigt die wilde Parallelwelt der Modekünstler Ostberlins im restriktiven DDR-Alltag. Zu sehen ist sie heute um 19 Uhr im Studiokino, Moritzplatz 1a, im Rahmen der Fashion Revolution Week.

Vernissage: „Durchlässigkeit im Fühlen“ ist der Titel der neuen Ausstellung in der Buchhandlung Fabularium im Hundertwasserhaus. Gezeigt werden darin Bilder von Rieke Schmieder. Die Vernissage beginnt heute um 19 Uhr.

Kultur: Unter dem Motto „Vom Duft der Wurzeln“ wartet heute im Kulturzentrum Guck mal!, Babelsberger Straße 9, Erzählkunst mit Janine Freitag. Los geht es um 19 Uhr.