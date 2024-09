für eine Pfanne voller Bratkartoffeln reicht es nicht. Vermutlich nicht einmal für einen Kloß. Vielleicht lassen sich vier Pommes daraus machen. Davon satt wird jedenfalls keiner.

Eine kleine Handvoll Kartoffeln habe ich von meinem Balkon ernten können, wobei die Hälfte gerade einmal daumennagelgroß ist. Damit ist das Experiment wohl gescheitert – es müssen vorerst weiter die Kartoffeln aus dem Supermarkt sein.

Hier hatte es auch angefangen. Im Frühjahr hatte ich eine Packung mit Pflanzkartoffeln gekauft und in zwei großen Blumenkübeln eingegraben. Zu meiner Überraschung wuchsen tatsächlich auch Pflanzen aus der Erde heraus. Also goss ich und häufte auf und versprach – im junggärtnerischen Leichtsinn – meiner Familie gleich einen Anteil der üppig erwarteten Ernte. Sie werden nun leider leer ausgehen.

Aber immerhin: eine ansehnliche Kartoffel ist herangewachsen. Welch Wunder der Natur: Wie aus einer Kartoffel eine Pflanze und dann wieder eine Kartoffel wird. Also hat es sich irgendwie doch gelohnt. Und in ein paar Monaten kann schon der nächste Versuch gestartet werden.

Ich hoffe Ihre Ernte fällt besser aus und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Herzliche Grüße

Konstantin Kraft

Was das Wochenende bringt

Volks- und Heimatfest in Ottersleben: An diesem Wochenende steigt das 35. Volks- und Heimatfest in Ottersleben. Rund um Eichplatz, Frankefelde, Knochenpark und Schwarzer Weg wird ein buntes Programm für Jung und Alt geboten. Es gibt Rummel mit allerlei Attraktionen sowie verschiedene musikalische Darbietungen. Die Freiwillige Feuerwehr Ottersleben lädt am heutigen Sonnabend zum Tag der Offenen Tür ein. Auch eine Einsatzübung der ehrenamtlichen Retter ist geplant.

Flohmärkte in Ostelbien: Die Vitopia Genossenschaft lädt am heutigen Sonnabend von 13 bis 17 Uhr zu einem Flohmarkt auf ihr Gelände im Herrenkrug 2 ein. Unter anderem werden Klamotten, Bücher und altes Geschirr geboten. Am heutigen Sonnabend steigt außerdem wieder ein Nachtflohmarkt in den Messehallen in der Tessenowstraße. Von 15 bis 23 Uhr kann dort gestöbert und gefeilscht werden. Am Sonntag veranstaltet der Verein Junge Humanisten Magdeburg in den Messehallen dann einen Flohmarkt für Baby- und Kindersachen. Dieser hat von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Tag des offenen Denkmals: Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz lädt an diesem Sonntag wieder in ganz Deutschland zum Tag des offenen Denkmals ein. Unter dem Motto „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“ werden auch in Magdeburg zahlreiche Einrichtungen und Kulturdenkmäler für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Mein Kollege Martin Rieß hat eine Übersicht zusammengetragen.