die Tage sind warm und lang, der Himmel strahlt in einem klaren Blau und die Abende bieten einen zauberhaften Anblick. Zur Sommerzeit, wenn die Winde sanft wehen und die Temperaturen angenehm mild sind, erheben sich Heißluftballons wieder in die Lüfte und gleiten majestätisch über Magdeburgs Dächer.

In den vergangenen Tagen wurde ich immer öfter Zeugin dieses idyllischen Schauspiels und für mich, die am Boden steht und den Blick nach oben richtet, ist es ein Anblick, der zum Träumen einlädt. Man kann sich leicht vorstellen, wie es wäre, selbst in einem dieser Körbe zu stehen, hoch über der Stadt, mit nichts als der endlosen Weite des Himmels über sich.

Die Geräusche des Alltags verblassen und es bleibt nur das leise Fauchen der Brenner, die hin und wieder die Hüllen der Ballons mit heißer Luft füllen. Gut, meine Angst vor Höhe lässt es vermutlich nicht zu, dass ich jemals selbst in diesen Genuss des Fliegens komme. Aber träumen darf man ja bekanntlich immer.

Träumerische Grüße,

Romy Bergmann

Was der Tag bringt:

Comedy: Wenn die Kabarettistin Tatjana Meissner kommt, dann auch diesmal mit intelligentem Humor, frivolen Anspielungen, weiblichem Charme, amüsanten aber scharfsinnigen Texten und geistreicher Zweideutigkeit. „Ich komme zweimal“ mit Tatjana Meissner beginnt um 20 Uhr in der Sudenburger Feuerwache. Halberstädter Straße 140.

Wochenmärkte: Die Märkte an der Kosmos-Promenade, am Neustädter Platz und am Nicolaiplatz verkaufen jeweils von 9 bis 15 Uhr ihre Waren. Der Markt am Alten Markt hat von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Vernissage: „Trafen sich zwei Jäger“, Malerei von Chiara Hofmann, wird ab 19 Uhr in der DieHO Galerie, Tessenowstraße 5 ausgestellt.

Tourismus: Für Neulinge in Magdeburg aber auch für bereits Eingesessene werden wieder verschiedene Führungen angeboten: Zum einen im Dom um 14 Uhr. Eine Rundfahrt durch das Dom- und Gründerzeitviertel mit Start Guericke-Denkmal/Alter Markt um jeweils um 10 Uhr, 11.30 Uhr, 13 Uhr und 15.30 Uhr. (Tel. 63 60 14 02, 10). Sowie einen Rundgang unter dem Titel „Eine Reise durch die Geschichte der Ottostadt“ mit Start an der Tourist-Information, Breiter Weg 22 um 11 Uhr. (Tel. 63 60 14 02).