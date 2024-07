Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht – eine Redewendung, die uns allen wohl geläufig ist. Was laut einer schnellen Internet-Recherche seinen Ursprung wahrscheinlich in einer Zeit hat, in der die Menschen wirklich nur das essen konnten, was sie selbst angebaut hatten, besitzt auch heute noch reichlich Aktualität.

Manche lieben eben ihre Komfortzone und bleiben lieber bei Altbewährtem. Sicher, bequem, keine Überraschungen – perfekt! Ich würde mich auch dazuzählen: In meiner Komfortzone kenne ich die Regeln, und das gibt mir Sicherheit.

Beim Essen allerdings bin ich das genaue Gegenteil. Da mutiere ich zum Abenteurer und probiere gerne mal Neues aus, beispielsweise versuche ich, in bereits besuchten Restaurants immer etwas Anderes zu bestellen. Manchmal lande ich damit auch eine kulinarische Bruchlandung. Aber genau das macht den Spaß aus!

Ganz nach dem Motto: „Was der Bauer nicht kennt, das könnte ihm schmecken.“

Liebe Grüße sendet Ihnen

Romy Bergmann

Was der Donnerstag bringt:

Lesung: Diesen Donnerstag ist ab 17 Uhr eine Lesung der Braunschweiger Autorin Fenja Lea Rübenhagen, kurz Fenni, in der Magdeburger Stadtbibliothek angesetzt. Die Lesung wird musikalisch von Jessica Denecke begleitet. Die Autorin liest aus ihrem Debütroman „Ein Bild, das keine Farbe hat“. Der Roman erzählt die Geschichte der 15-jährigen Miriam, die eines Tages von Zuhause ausreißt.

Vernissage: „Meine Heldinnen – Mes Héroïnes“ zeigt ab 19.30 Uhr Porträts französischer, deutscher, polnischer und ukrainischer Sportlerinnen im Rahmen von Franko.Folie! in der HofGalerie im Kulturzentrum Moritzhof, Moritzplatz 1.

Wochenmärkte: Die Märkte an der Kosmos-Promenade, am Neustädter Platz und am Nicolaiplatz verkaufen jeweils von 9 bis 15 Uhr ihre Waren. Der Markt am Alten Markt hat von 9 bis 16 Uhr geöffnet.