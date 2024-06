Magdeburg ist wahrlich keine Stadt, in der sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Beweise dafür liefern Blicke in den Veranstaltungsspalten der Volksstimme und auf Volksstimme.de

Auch jetzt, mitten in den Ferien, ist immer was los. Ob gratis, für kleines oder größeres Geld – wer will, findet bei privaten wie städtischen Anbietern jeden Tag oder Abend unterschiedlichste Angebote für Unterhaltung und Bildung mit Kurzweil.

Einzige Voraussetzung: Man muss es nur wollen und nutzen. Viele Ausreden gibt es nicht mehr. Schließlich ist das Wetter für Kultur und Unterhaltung unter freiem Himmel bestens geeignet.

Das sagt sich möglicherweise auch der Hase, der - wohlgemerkt ohne Fuchs - in meinem Wohngebiet morgens und abends seit einigen Wochen einfach so in den Grünanlagen vor sich hin hoppelt und damit zur Freude aller Betrachter selbst zum kulturellen Ereignis wird. Einen Fuchs braucht es dazu nicht wirklich.

Herzliche Grüße

Rainer Schweingel

Tagestipps

Besuchen: In den Gruson-Gewächshäusern hat die „Königin der Nacht“, ein Kaktus aus den Trockengebieten Mittelamerikas und der Karibik, in diesem Jahr zahlreiche Blütenknospen angesetzt. Die bis zu 30 Zentimeter großen Blüten gelten als die schönsten und größten aller Kakteen. Die Öffnung wird in den nächsten Tagen erwartet. Wer das Ereignis nicht verpassen möchte, kann sich laut Stadtverwaltung hier für eine Benachrichtigung anmelden. Die Blüten der „Königin der Nacht“ öffnen sich jeweils nur für eine Nacht. Die Blütenöffnung beginnt gegen 19 Uhr und erfolgt so schnell, dass die Bewegung sogar mit bloßem Auge wahrnehmbar ist.

Fahren I: Wegen Bauarbeiten in der Mittagstraße fährt die Nachtlinie N7 in Richtung Nord zwischen Agnetenstraße und Umfassungsstraße bis 5. Juli über die Lübecker Straße. Die Haltestellen Sieverstorstraße, Gardeleger Straße, Wasserkunststraße, Nachtweide und Mittagstraße entfallen. Dafür werden S-Bahnhof Neustadt und Neustädter Friedhof angefahren. Die Gegenrichtung ist nicht betroffen.

Fahren II: Noch bis kommenden Freitag, 5. Juli, ist die Georg-Heidler-Straße auf Höhe Biederitzer Weg gesperrt. Grund dafür sind Anschlussarbeiten der Stadtwerke Magdeburg (SWM). Autofahrer, die von der Berliner Chaussee in Richtung Jerichower Straße fahren wollen, können die Umleitung über Herrenkrugstraße nutzen. Nachdem die Sperrung aufgehoben wurde, wird voraussichtlich die andere Fahrbahn der Straße für Baumaßnahmen gesperrt. Insgesamt sollen die Arbeiten bis zum 2. August andauern.