„Ordnung ist das halbe Leben“, lautet das Lieblingssprichwort meiner Mutter, das sie mir bis zur Volljährigkeit eingebläut hat. Wenn das stimmt, dann lebe ich offensichtlich in der chaotischen anderen Hälfte.

Ich weiß nicht, wer sich dieses Sprichwort ausgedacht hat – vermutlich jemand, der zu viel Freizeit und einen sehr ordentlichen Schreibtisch hatte. Meiner hingegen beherbergt eine Sammlung von Kaffeetassen, die Rückschlüsse auf vergangene Arbeitssitzungen zulassen, Stapel von Papier, die wahrscheinlich wichtige Dinge enthalten (oder auch nicht), und eine Insel aus Klebezetteln, die eine Art eigenes Ökosystem entwickelt haben.

Ich habe versucht, Ordnung in mein Leben zu bringen. Das Problem ist nur: Ich bin schlichtweg zu kreativ dafür! Ja, nennen wir es mal so. Außerdem hat Chaos auch seine Vorteile. Man findet Dinge, die man längst verloren glaubte (wie eine Packung Kaugummi von 2020).

Vielleicht bedeutet „Ordnung ist das halbe Leben“ einfach nur: „Du hast nur halb so viel Spaß.“ Denn wo bleibt die Überraschung, wenn man alles sofort findet?

Halb ordentlich, halb chaotische Grüße sendet Ihnen

Romy Bergmann

Das bringt der Dienstag:

Wochenmärkte: Die Märkte an der Kosmos-Promenade, am Neustädter Platz und am Nicolaiplatz verkaufen jeweils von 9 bis 15 Uhr ihre Waren. Der Markt am Alten Markt hat von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Berufsberatung speziell für Frauen: Die Agentur für Arbeit bietet gemeinsam mit dem Frauenzentrum Courage ein individuelles und kostenloses Beratungsangebot für berufstätige Frauen an. Das Angebot richtet sich an Beschäftigte, die mit ihrem aktuellen Job unzufrieden sind und nach einer Veränderung suchen oder aber nach einer längeren Familienzeit oder Pause wieder in das Berufsleben einsteigen wollen. Die Beratung beginnt um 16 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56.