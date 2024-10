„Darf ich Sie mal anfassen?“ Schornsteinfeger hören diesen Satz wohl oft. Schließlich gelten die Handwerker in Schwarz als Glücksbringer. Etwas Ruß oder die Berührung der goldenen Knöpfe ihrer Kleidung soll Glück bringen. Es gibt gar Berichte, dass so mancher ihnen einen Lottoschein hinhält.

Dabei gründet sich der Aberglaube auf eine lange Tradition des Berufsstandes, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Als die Häuser überwiegend noch aus Holz gebaut wurden, waren Brände verheerend. Umso mehr sorgten die Schornsteinfeger mit ihrem Besuch für Sicherheit – und Glück, heißt es.

Das mit der Sicherheit ist heute noch genauso. Aufs Dach steigen und Schornsteine kehren gehören auch heute noch zum Berufsbild. Aber noch vieles mehr. Klima- und Umweltschutz sind ebenso Themen wie Sicherheit und Brandschutz. Warum ich Ihnen das alles erzähle? Heute ist der Tag des Schornsteinfegers. Ein Ehrentag, der 2010 ins Leben gerufen wurde. Wenn Sie also heute einem Schornsteinfeger begegnen, können Sie ihm also auch mal gratulieren.

Ihnen wünsche ich auf jeden Fall einen glücklichen Tag heute.

Ihr

Ivar Lüthe

Was der Tag bringt

Ballett-Gespräch: Heute lädt der Förderverein Theater Magdeburg um 19.30 Uhr wieder ins Theatercafé Rossini im Opernhaus zu seiner Veranstaltungsreihe „ThemaTisch“ ein. Für diesen Termin ist das Thema Choreografie und Trainingsleitung des Theaterballetts geplant. Ein Mitglied des Vereins wird die Choreografieassistentin Monica Caturegli und die Trainingsleiterin Olga Ilieva vorstellen und mit ihnen ins Gespräch kommen.

Lesung: Im Literaturhaus in der Thiemstraße 7 beginnt heute, 19 Uhr, ein Lyrikabend mit dem Dichter Thomas Rackwitz im Literaturhaus. Rackwitz liest aus seinen Gedichten der letzten 20 Jahre und entführt das Publikum in eine Welt von Sternen, Träumen und Liebe.

Diskussionrunde: Am heutigen Dienstag von 17.30 bis 20 Uhr findet im Einewelthaus in der Schellingstraße 3 bis 4 eine Veranstaltung unter dem Titel „Unsicherheit in Deutschland!? Was lernen wir aus den EU-/Landtagswahlen?“ statt. Thema sind aktuelle sicherheitspolitische Aspekte und gesellschaftliche Entwicklungen. Es geht auch um einen Dialog mit dem Publikum. Referent der Veranstaltung ist Hauptmann Sven-Eric König. Die Veranstaltung wird von der Ländlichen Erwachsenenbildung in Sachsen-Anhalt in Kooperation mit den Jugendoffizieren Magdeburg organisiert.