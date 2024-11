jedes Jahr um diese Zeit ist es das gleiche Spiel: Der Herbst zieht in vollen Zügen ein, die dicken Jacken werden aus dem Schrank gekramt und eigentlich sollten auch die Winterreifen langsam ihren Platz am Auto finden.

So weit die Theorie. In der Praxis ist mein Auto aber immer noch auf Sommer unterwegs, weil ich es irgendwie nie rechtzeitig schaffe. Da gibt es doch diese Faustregel: „Von O bis O“ – Ostern bis Oktober. Und ich weiß, sie ist einfach und praktisch. Aber aus unerklärlichen Gründen schaffe ich es jedes Jahr, sie zu ignorieren. Spätestens Mitte November – wenn die Temperatur die Nullgradmarke bedrohlich ansteuert – fällt mir ein, dass da ja noch ein Wechsel ansteht.

Da stehe ich dann, wie jedes Jahr, mit dem nervösen Blick zur Wetter-App und der leisen Hoffnung, dass der Winter doch bitte noch eine Woche Urlaub machen könnte. Schlaue Autofahrer haben ihre Termine ja längst vereinbart, während ich mir noch einrede, dass es für „von O bis O“ doch eigentlich ein „Mitte Mai bis irgendwann Ende November“ auch tun müsste.

Herbstlich-frische Grüße sendet Ihnen

Romy Bergmann

Was am Dienstag in Magdeburg ansteht:

Wochenmärkte: Die Märkte an der Kosmos-Promenade, am Neustädter Platz und am Nicolaiplatz verkaufen jeweils von 9 bis 15 Uhr ihre Waren. Der Markt am Alten Markt hat von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Clubs und Feiern: Die Buttergasse am Alten Markt lädt ab 23 Uhr zur „Studententag Afterworkparty“ ein. Gespielt wird Musik aus verschiedenen Jahrzehnten und Genres. Zeitgleich öffnet die Baracke am Unicampus ihre Türen zur „Allstars“-Party.

Lesungen: Mit „Fabelland“ lädt die Stadtbibliothek zu einer Lesung und einem Gespräch mit Ines Geipel, in den Breiten Weg 109 ein - los geht es um 19.30 Uhr. Weiterhin gibt es unter dem Titel „Loriots dramatische Werke“ eine Lesung mit Wilhelm W. Reinke zum 100. Geburtstag von Vicco von Bülow. Die Lesung findet im Theater an der Angel, Zollstraße 19, ab 20 Uhr statt.