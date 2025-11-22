Magdeburg. - Der erste Glühwein ist drin - und die Weihnachtszeit damit, wenn es nach mir geht, offiziell eingeläutet. Das heimelige Gefühl entsteht aber nicht nur durch das heiße, würzige Wintergetränk, das einen von innen so schön aufwärmt: Wochenlang habe ich sehnsüchtig die schon lange aufgestellten und -gehangenen Elemente der Lichterwelt angeschaut, und darauf gewartet, dass sie angeknipst werden. Jetzt bringen sie endlich Licht ins Dunkel.

Beim Anblick der vielen goldenen und silbernen Lichter, die die Innenstadt und zahlreiche Plätze in den Stadtteilen erhellen, erscheint mir der Sonnenuntergang um 16 Uhr nur noch halb so schlimm. Fast freue ich mich schon darauf, dass es endlich dunkel wird und die Lichtelemente ihre ganze Schönheit entfalten. Für heute habe ich mir als gebührenden Einstieg in die Weihnachtszeit vorgenommen, einen ausgiebigen Spaziergang durch die leuchtende Stadt zu machen - zum Aufwärmen gibt es dann hier und da sicherlich auch einen Glühwein.

Ein schönes Wochenende wünscht

Johanna Flint

Das bringt der Samstag

Travestieshow: Im Alten Theater am Jerichower Platz entfaltet die Revue "Magie der Travestie" am Sonnabend, dem 22. November 2025, ab 20 Uhr ihre Welt aus Illusionen. Auf der Bühne in der Tessenowstraße 11 zeigen Drag- und Travestiekünstler ihre Kunst mit Kostümen, Schmuck und musikalischen Nummern.

Comedy: Im OLi-Kino in der Olvenstedter Straße 25a bringt "Magdeburg lacht!" am Sonnabend, dem 22. November, ab 20 Uhr vier Comedians auf die Bühne, der Einlass beginnt um 19 Uhr. Das Format öffnet Raum für Stand-up, wie er aus Fernsehen, NightWash und sozialen Medien bekannt ist.

Konzert: Planet RoXter kehrt am Sonnabend, dem 22. November 2025, von 19 bis 23 Uhr mit einem Abend in der Stern Bar in der Sternstraße 9 nach Magdeburg zurück. Die Band aus Altmark, Wolfsburg und Braunschweig entwickelte seit 2017 ihren deutschsprachigen Rock mit Punkanteilen, der sich aus melodischen Linien, härteren Passagen und Elementen aus Grunge und Hardrock speist. Als Special Guest tritt die Magdeburger Band Evilive hinzu.

Modenschau: In der Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch 7 präsentiert die Modavision am Sonnabend, dem 22. November 2025, ab 20 Uhr eine Show, zu der der Einlass ab 18.30 Uhr beginnt und an die sich eine After-Show-Party anschließt. Die Veranstaltung führt durch Modeentwürfe, die gemeinsam mit szenischen Elementen arrangiert werden.

Flohmarkt: In der Messehalle an der Tessenowstraße öffnet der Nachtflohmarkt am Sonnabend, dem 22. November, seine Gänge für alle, die zwischen 15 und 23 Uhr nach gebrauchten Stücken suchen. Mehr als 270 Händler bauen auf rund einem Kilometer Länge ihre Stände auf und zeigen ein breites Spektrum an Waren, darunter Puppen, Teddys, Bücher, Grafiken, Schallplatten, Möbel, und Kleidung.