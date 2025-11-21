Weihnachtsmarkt eröffnet: So ist die Stimmung am ersten Tag | Erstes Holzhaus der Stadt bald bezugsfertig

ich gebe es zu: Ich bin ein leicht entflammbarer Mensch. Nicht für Lagerfeuer oder romantische Gesten, sondern für alles, was mir Social Media vor die Nase hält. Anti-Aging-Cremes, Proteinpulver, Detox-Tees – wenn ein Influencer mit strahlender Haut und Sixpack sagt: „Das hat mein Leben verändert“, dann denke ich: „Warum nicht auch meins?“ Und zack – liegt das Produkt im Warenkorb.

Das Problem: Mein Leben verändert sich selten. Höchstens mein Kontostand. Die Wundercreme fühlt sich an wie jede andere. Das Proteinpulver schmeckt genauso schrecklich wie das aus dem Supermarkt um die Ecke. Und der Detox-Tee? Reden wir nicht drüber.

Doch diesmal ist alles anders. Ein Antifalten-Serum hat tatsächlich geliefert. Meine Stirn sieht aus wie frisch gebügelt. Sogar Freunde fragen mich, ob ich was machen lassen habe. Und plötzlich fühle ich mich wie eine Influencerin: Ich empfehle und schwärme. Wenn auch analog und nicht online.

Wie geht es Ihnen? Haben sie sich heute schon influencen lassen? Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag.

Viele Grüße

Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Glühwein und gebrannte Mandeln: Die Winter- und Weihnachtsmärkte sind geöffnet. Da lohnt sich doch ein Spaziergang zwischen Altem Markt, Hundertwasserhaus und Milchkuranstalt.

Kultband der DDR: Renft prägt seit den späten 60er Jahren das ostdeutsche Musikgedächtnis und wirkt bis heute nach. Ab 20 Uhr gastiert die Gruppe im Magdeburger Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Konzert in der Festung Mark: Die Festung Mark im Hohepfortewall öffnet das Stübchen für einen Abend mit Manuel Richter. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Einlass startet um 19 Uhr.