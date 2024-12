Rettung in letzter Minute für junge Frau / So erlebte ein Arzt die Nacht des Anschlages

die Stadt ist ruhig, auf den Straßen weniger los als sonst. Im Radio höre ich immer wieder, dass man sich doch „einen ruhigen entspannten Morgen“ machen soll, während ich aber im Auto auf dem Weg zur Arbeit sitze. Auch von Freundinnen oder Familie wird davon ausgegangen, dass man frei hat. Das trifft eben auf viele Menschen zum Jahresende zu. Schul- oder Betriebsferien sind eben weit verbreitet.

Aber nicht nur der Journalismus kennt kein Wochenende oder Feiertage - zahlreiche andere Berufe sind in diesen Tagen gefragt, wie an jedem anderen Tag im Jahr. An dieser Stelle sage ich: Danke für den Einsatz!

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das hat Magdeburg zu bieten

Bewegung für Senioren: Unter dem Titel „3000 Schritte – Aktiv ins neue Jahr“ lädt das Awo Alten- und Servicezentrum am Montag, 30. Dezember, zu einem Bewegungsangebot für alle interessierten Senioren. Start ist um 10 Uhr in der Zetkinstraße 17.

Kabarett: „Lasst uns in Frieden“ mit Hans-Günther Pölitz und Thomas Müller wird an diesem Montag im Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“, Leiterstraße 2a, gezeigt. Beginn ist um 20 Uhr. Telefon: 0391/ 5 41 44 26.

Schon gewusst? Die traditionelle Lichterfahrt von geschmückten Traktoren durch die Landeshauptstadt am Neujahrstag wird angesichts des Anschlages auf den Weihnachtsmarkt unter einem neuen Motto stehen: „Ein Funken Hoffnung für Magdeburg“. Die bei der Lichterfahrt gesammelten Spenden gehen laut den Veranstaltern, der Interessengemeinschaft Land schafft Verbindung, an die Angehörigen der Opfer, um ihnen in dieser schwierigen Zeit Unterstützung und Hoffnung zu geben. Zudem rufen die Veranstalter dazu auf, aus Respekt gegenüber den Opfern, das Hupen und Abspielen von Musik zu unterlassen. Zudem wird jeder Teilnehmer gebeten, eine Kerze mitzubringen, die am Domplatz aufgestellt werden sollen. Treffpunkt zur Lichterfahrt ist am 1. Januar um 14 Uhr auf dem Bördepark-Parkplatz. Start ist 17 Uhr, die Teilnehmer werden gegen 20 Uhr auf dem Domplatz erwartet.