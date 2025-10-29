So steht's ums Penthouse in der City / Diese Café ist jetzt offen

Wetterprognosen sind ja in etwa so zuverlässig wie die Deutsche Bahn. Wie es bei Bauernregeln aussieht, weiß ich nicht genau. Als ich davon hörte, dass nach einem guten Obstjahr ein harter Winter folgen soll, bin ich aber hellhörig geworden. Wenn das stimmt, dann stehen uns frostige Zeiten bevor. Denn laut übereinstimmenden Worten mehrerer Kleingärtner war 2025 ein Obstjahr deluxe: Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen: alles in Hülle und Fülle. Das ist natürlich toll.

Doch ich bin weniger begeistert. Als zertifizierte Frostbeule mit Hang zur Wärmflasche sehe ich dem Winter schlotternd entgegen. Klirrende Minusgrade? Schneemassen, die wie 2021 selbst Räumfahrzeuge in die Knie zwingen? Da bin ich raus.

Natürlich weiß ich, dass knackige Kälte auch Vorteile hat. Sie killt schließlich Ungeziefer. Aber wenn ich an das morgendliche Eiskratzen mit steifgefrorenen Fingern denke, weiß ich nicht, was mir lieber ist. Ich hoffe, die Bauernregel ist so zuverlässig wie die Wettervorhersage. Vielleicht wird der Winter ja mild. Falls nicht, dann hoffe ich zumindest, dass die Äpfel der reichen Ernte so gut waren, dass ich mich mit Apfelkuchen trösten kann. Warm serviert. Mit Vanillesoße. Und Wärmflasche.

Ich wünsche ihnen einen angenehmen und möglichst wohl temperierten Start in den Tag.

Viele Grüße

Sabine Lindenau

Was der Tag bringt

Theater: Im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 wird heute ab 19.30 Uhr das Theaterstück „Ottla – Franz Kafkas Lieblingsschwester“ gezeigt. Der Einlass erfolgt ab 18.30 Uhr.

Cartoons: Im Moritzhof am Moritzplatz 1 steht heute ab 20 Uhr Tobias Vogel alias „Krieg & Freitag“ auf der Bühne. Unter dem Titel „Das Männchen ohne Eigenschaften“ bringt er seine Cartoons und Gedanken live ins Gespräch mit dem Publikum.

Kabarett: Tobias und Sebastian Hengstmann stehen heute ab 19.30 Uhr mit ihrem neuen Programm „Wir müssen immer lachen“ im Kabarett „… nach Hengstmanns“ auf der Bühne am Breiten Weg 3.