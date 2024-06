es gibt verschiedene Urlaubstypen. Besonders in der Sommerzeit bemerke ich das immer wieder. Kolleginnen, Bekannte und Freunde erzählen von ihren Plänen im Sommer: Städtetrips, Kreuzfahrt, All-Inklusive-Urlaub im Süden oder doch Wandern? Ich finde viele Arten von Urlaub haben ihren Reiz. Diesen Sommer steht für mich aber ein eher untypisches Erlebnis an: Ich werde ein Wochenende lang campen. Eigentlich schätze ich ein gemütliches Bett schon sehr, aber eine neue Erfahrung schadet nicht.

Alleine bin ich nicht auf die Idee gekommen – aber was tut Frau nicht alles für eine gute Freundin, die in diesem Jahr einen besonderen Geburtstag feiert. Zusammen haben wir uns früher durch langweilige Vorlesungen und Liebeskummer gekämpft – da schlafe ich auch in einem Zelt, wenn sie sich das wünscht. Bleibt zu hoffen, dass es in ein paar Wochen nicht so nass ist, wie am vergangenen Wochenende. Wer Tipps fürs Camping hat – her damit!

Das steht in Magdeburg an:

Talk zu Intel: Die Tradition, dass am ersten Montag eines Monats der Magdeburger Stadtbibliothek Herbert Karl von Beesten aktuelle Auszüge aus seinem Intel-Industriekultur-Blog vorträgt und mit einem Gast ins Gespräch mit dem Publikum kommt, wird auch im Juni fortgesetzt. Auch diesmal steht die Frage im Mittelpunkt, inwieweit Natur und Zukunft zusammenpassen. Diesmal wird das Thema „Landwirtschaft und Boden“ im Mittelpunkt stehen. Beesten wird dieses Mal Jörg Claus begrüßen. Dieser ist seit 1991 in Osterweddingen/Sülzetal als Landwirt aktiv, man darf ihn einen passionierten Vertreter dieses Berufs bezeichnen. Aufwärtskompatibel? Industriekultur in Magdeburg beginnt heute um 17 Uhr in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109.

Theater: Matthias Brenner ist am Montag im Magdeburger Forum Gestaltung zu Gast. Der Schauspieler ist in „Die Verwandlung“ von Franz Kafka zu erleben. Selbst unfähig zu sprechen, ist Samsa in diesem Ein-Personen-Stück doch weiterhin in der Lage, seine Umgebung zu verstehen. Franz Kafkas surreale Erzählung ist voll von Symbolen und Gleichnissen. „Mit sprachlicher Virtuosität entsteht mit ihm ein wahrlich irrer Theaterabend“, so die Veranstalter. „Die Verwandlung“ mit Matthias Brenner beginnt heute um 20 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10.

Stadtführung: Wer unsere schöne Stadt erkunden will, kann an der Führung durch das Dom- und Gründerzeitviertel teilnehmen. Die Rundfahrt startet am Guericke-Denkmal am Alten Markt. Start ist jeweils um 10, 11.30, 13 und 15.30 Uhr. Mehr Infos telefonisch unter 0391/63 60 14 02.