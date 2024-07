Rattenärger in diesem Stadtteil / Hilferuf wegen Pflegenotstand

Durch ein Möbelhaus schlendern oder online die Angebote durchforsten, gibt mir viel Inspiration um meine Wohnung umzugestalten. Und nun ist es endlich soweit: Die alte Wohnzimmerwand ist leergeräumt, eine Wand wurde gestrichen und die ersten Möbelstücke trudeln ein.

Doch jetzt kommt die Realisation: Ich muss das Alte ab- und die neuen Dinge aufbauen. Bei dem Kaufrausch ist mir doch glatt entfallen, dass ich weder das Verständnis besitze, Bauanweisungen zu lesen, noch die nötige Geduld aufbringe, mich mit Kreuzschraubenzieher in der Hand auf den Boden zu setzen und den Fernsehtisch aufzubauen.

Gut, dass ich ein Talent zum Überreden habe und meine Freunde doch schnell sich ihrem von mir ausgesuchtem Schicksal beugen. In Handumdrehen, oder eher Schraubenumdrehen, stand der Tisch fest an seinem neuen Platz.

Ohne die fleißigen Helferinnen wäre das Tischlein wahrscheinlich immer noch im Karton. Die nächsten Möbel sind schon im Anflug und meine Freunde erwarten diese schon freudig.

Lassen Sie sich nicht stressen und einen guten Start in das heiße Wochenende!

Ihre Saskia Lohöfer

Was bringt der Start ins Wochenende:

Montego Beachclub: Afro House, Afro Deep und Amapiano werden am Freitag ab 19 Uhr beim „Africandise“ im Montego Beachclub unweit des Heinrich-Heine-Platzes geboten. Am Samstag sind die „House Lovers“ an der Reihe.

Hyperschale: Mit „BANKSY - A Vandal turned Idol“startet im Kleinen Stadtmarsch 7 die erste Ausstellung des frisch wiedereröffnetem Gebäudes. Tickets für den ersten Tag sind noch unter biberticket.de ab 22 Euro erhältlich.

„Mondscheinflanieren über den Fürstenwall“: Gräfin Gröschnèr und Hauptmann a. D. Frank im, unterm und hinterm Kornfeld alias Nadja Gröschner und Frank Kornfeld laden zu einer Nachtführung bei Kerzenschein ein. Die Führung ist für Personen unter zwölf Jahren nicht geeignet und es gibt keine ermäßigten Ticketpreise. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 15 Euro. Karten können über ein Bestellformular bei der Feuerwache oder telefonisch unter 0391/60 28 09 bestellt werden. Während der kurzweiligen Führung erwarten die Teilnehmer kulinarische Überraschungen. Treffpunkt ist diesen Freitag, 19 Uhr, am Gouvernementsberg unterhalb der Brücke am Schleinufer.