werte Kunden: Wir bedienen Sie gleich auch an Kasse 3! Falls Ihnen ein solcher oder ähnlicher Spruch bekannt vorkommt, dann wissen Sie: In diesen Momenten im Einkaufsmarkt beginnt oft das Gedränge und Geschiebe: Raus aus der Schlange, hin zur Kasse, an der es vermeintlich bald schneller geht. Denn man will ja schnell nach Hause …

Oft vergessen dabei: das Personal. Das hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Waren über den Scanner schieben, aufgebrachte Kundschaft besänftigen, Tabakwaren händisch herausgeben, Auskünfte erteilen, fehlende Preise an den Waren ermitteln - und so ganz nebenher noch korrekt kassieren.

Ich jedenfalls grüße und danke an dieser Stelle den Frauen und Männern, die trotz Zeitdrucks und zügiger Arbeit Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen. Und für alle Schlangensteher habe ich noch einen Tipp: Der hektische Wechsel rüber an Kasse 3 bringt selten einen Vorteil. Aber psst: Bitte nicht Weitersagen ...

Herzliche Grüße

Rainer Schweingel

Das bringt der Tag

Weihnachtsmarkt: Nach dem „stillen Start“ am Freitag kommt heute der Weihnachtsmann auf den traditionellen Magdeburger Weihnachtsmarkt und knipst die Tanne an. Los geht es um 16 Uhr mit einem kleinen Programm auf dem Alten Markt. Gegen 17 Uhr trifft dann der Rotrock mit einer historischen Straßenbahn und in Begleitung von zehn Engeln ein. Nach seiner Ankunft schaltet er die Beleuchtung der großen Tanne an. Anschließend bezieht der Weihnachtsmann sein Haus und kann dort bestaunt und besucht werden.

Lichterwelt: Die Magdeburger Lichterwelt wird gegen 17.30 Uhr mit einer kleinen Zeremonie auf dem Domplatz angeschaltet. Bis zum 2. Februar 2025 leuchten dann Hunderttausende kleine Lämpchen an großen und kleinen Skulpturen.

Gespräch über Schallplatten: In der Reihe „Du und Deine Platte“ ist heute Erik Fish im „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 zu Gast. In diesem Format geht es um die Geschichten hinter den Platten, die das Leben der Gäste verändert haben, sie geprägt haben oder sie ein Leben lang begleitet haben. Musikjournalist Jan Kubon spricht mit dem Musiker, der vor allem als Frontmann der Band „Subway to Sally“ bekannt ist. Los geht es um 19.30 Uhr.

Lesung: Die Autorin Laura Naumann liest ab 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg (Otto-von-Guericke-Straße 64) aus ihrem Roman „Haus aus Wind“. Dabei handele es sich laut Veranstalter um einen Surfroman ohne Surferboys, ein Sommerroman, der sich in einen stürmischen Winter verwandelt. Es sei das verspätete Coming-of-Age einer Frau, die zu früh erwachsen geworden ist, und zugleich die Geschichte einer queeren ostdeutschen Frau, die auf der Suche nach ihrer eigenen Stimme ist.