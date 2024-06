Nächster TV-Coup der Kaulitz-Brüder / Neues Eiscafé in der Stadt

Hier will die Polizei mehr kontrollieren

Es ist das Grauen vieler Hundetrainer. Der Hang zur Vermenschlichung von Vierbeinern.

Auch ich neige hier und da dazu. So hänge ich an ein Kommando gern mal ein Bitte. Ich erkläre unserer Hündin Dinge, wohlwissend, dass sie nichts davon versteht. Und ein trauriger Blick führt durchaus zum zweiten Leckerli.

Wenngleich es nicht dem Lehrbuch entsprungen sein mag, sind unsere Wilma und ich ein eingespieltes Team. Dennoch steht sie gelegentlich vor mir und starrt mich eindringlich an. Ich habe meist keine Ahnung, was sie will. Raus? Spielen? Kuscheln? Fressen?

So oft wünschte ich mir, dass sie es mir mitteilen könnte. Nun stieß ich auf eine Methode, mit der Hunde „sprechen“ lernen können – per Buzzer mit Aufnahmefunktion. Das Prinzip: Durch drücken von Buzzern wird über Lernmechanismen eine Verknüpfung aufgebaut. Der Hund lernt also, einen bestimmten Buzzer zu drücken, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen.

Für mich klingt's jedenfalls plausibel. Ich bin gespannt, ob’s funktioniert. Die Buzzer sind bestellt und ich hoffe, Ihnen bald berichten zu können, was unsere Wilma zu sagen hat.

Herzliche GrüßeIhre Karolin Aertel

Was Magdeburg heute zu bieten hat

Dino-Alarm im City-Carré: Einmal einem Allosaurus ins Maul schauen oder einem Euoplocephalus über die Stacheln streicheln – das alles ist jetzt in Magdeburg möglich. Bis zum 3. August heißt es „Dino-Alarm!“ am Hauptbahnhof. Mit rund 30 Exponaten aus der Kreide-, Jura- und Triaszeit verwandelt die Dino-Ausstellung das City Carré in ein urzeitliches Paradies.

Schnupperkurs „Bogenschießen“ für Frauen: Auf dem Hof des Volksbades Buckau, Karl-Schmidt-Straße 56, können Mädchen und Frauen die Kunst des Bogenschießens erlernen. Die Trainerin Uta Linde vermittelt fachkundig einen Einblick in die Tradition des Bogensports und leitet die Teilnehmerinnen bei den Schießübungen an. Los geht's um 17 Uhr.

Gesang am Tresen: Tillmann Staemmler und Dorothea Lübbe laden krächzige und jauchzende Goldkehlchen an den Tresen in die Xampanyeria, Breiter Weg 226, um gemeinsam Lieder zu schmettern und Kaltgetränke zu genießen. Der Eintritt zum Tresenchor ist frei. 19 Uhr startet der gemeinsame Gesangsabend.

Salsa lernen: Profitänzerin Caro Haase (Dance CompleX) bringt Anfängern das Salsatanzen bei. Nach dem Erlernen der Grundschritte kann frei weitergetanzt werden. Los geht's um 21 Uhr im Barsol, Leiterstraße 1.