Der Oktober bietet für die Freizeitgestaltung – oder deren Vernichtung – je nach Ansichtssache - sehr viel Gelegenheit. Zum einen kann man durch den goldenen Oktober spazieren, zum Beispiel im wunderschönen Herrenkrug. Dabei lassen sich Eicheln, Blätter und Kastanien sammeln und vorzugsweise mit den Kindern beim Basteln in lustige Figuren verwandeln.

Ebenfalls mit den Kleinen sinnvoll: Einen Drachen fertigen und ihn im Floraparkgarten, am Kümmelsberg oder irgendwo am Neustädter See steigen lassen. Möglich auch: Lederhose und Dirndl überstreifen und bei einem der Oktoberfeste mal richtig abfeiern. Nichts für Sie dabei? Wie sieht es mit dem Wechsel auf Winterreifen aus – die soll man ja bekanntlich von O wie Oktober bis O wie Ostern fahren.

Wofür Sie sich jetzt auch immer entscheiden: Beim Umsetzen dieser hier genannten oder eigener Ideen wünsche ich Ihnen viel Spaß – am letzten goldenen Oktoberwochenende.

Herzliche Grüße

Rainer Schweingel

Tipps zum Wochenende

Information: Heute findet zwischen 10 und 14 Uhr die Schulmesse in Halle 2 auf dem Messegelände am Elbauenpark statt. Auf der Schulmesse können sich Eltern und Kinder informieren, wie es nach der 4. Klasse weitergehen soll. Außerdem stellen sich vier Grundschulen in freier Trägerschaft sowie viele außerschulische Beratungsstellen und Lernangebote vor.

Verkehr: Wegen verschiedener Veranstaltungen an diesem Wochenende weist die Polizei auf Verkehrsbehinderungen hin. So findet heute unter anderen ein Autokorso quer durchs Stadtgebiet statt. Verkehrsteilnehmer müssten ab den frühen Nachmittagsstunden bis in den Abend hinein mit Stau und kurzzeitigen Straßensperrungen rechnen. Am Sonntag wird nach dem Spiel des FCM gegen Hannover (Anstoß 13.30 Uhr) die Polizei temporär die Verkehrsführung ändern. Dazu wird der Verkehr im Bereich Gübser Weg, Friedrich-Ebert-Straße sowie Georg-Heidler-Straße zweispurig als Einbahnstraße geführt.

Beratung: Am Sonntag wird im Gesundheits- und Veterinäramt wieder eine Pilzberatung angeboten. Ein Pilzsachverständiger steht Interessierten von 16 bis 18 Uhr zur Verfügung. Der Beratungsraum befindet sich im Untergeschoss des Amtes in der Lübecker Straße 32. Der Zugang ist neben der Hofeinfahrt in der Hugenottenstraße.