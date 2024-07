Mit 30 Grad und mehr im Schatten wird das Wochenende zu einer schweißtreibenden Angelegenheit. Solange es der Kreislauf mitmacht, ist das wohl eine Gelegenheit, die Wirkung einer jeden Fitnessübung spürbar zu erhöhen.

Magdeburg bietet dazu einige Gelegenheiten. Wer die Stadt beispielsweise von Nord nach Süd – egal ob wandernd, joggend oder mit dem Fahrrad – durchqueren möchte, muss hier rund 23 Kilometer zurücklegen. Rechnet man den Rückweg hinzu, dann kommt man schon in die Dimensionen eines Marathons.

Und auch an anderen Stellen kann man sich voll verausgaben. Wer beispielsweise einen guten Überblick über die sachsen-anhaltische Landeshauptstadt bewahren möchte, muss hoch hinauf. Während man im Albinmüller-Turm noch einen Aufzug benutzen könnte – aber nicht muss –, sind in anderen Türmen die Treppen obligatorisch. Schweißtreibend ist also die Aussicht von der Johanniskirche und vom Dom angesichts des Aufstiegs garantiert. Und eben auch angesichts der angesagten Temperaturen nicht anders verhalten wird sich das im Falle des Aussichtspunkts auf der Deponie im Elbauenpark. Ein Trost: Am Fluss wie an erhöhter Stelle wird hoffentlich ein Windzug für Abkühlung sorgen.

Schönes Wochenende!

Ihr Martin Rieß