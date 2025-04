Warum Raser in Magdeburg oft Glück haben

in Zeiten von steigenden Preisen ist die Versuchung groß, auf Schnäppchenjagd zu gehen. Daran ist nichts Verwerfliches. Sie schafft Freiraum für weitere Anschaffungen und sorgt für gute Laune, wenn preiswert gute Qualität gekauft werden kann.

Doch in Zeiten von Online-Angeboten, die die Suche, aber auch die Versuchungen zu kaufen, fördern, ist Vorsicht geboten. Denn nicht selten entpuppen sich Schnäppchen als minderwertige Ware oder Betrug. Verbraucherschützer der Region warnen deshalb zurecht.

Der gesunde Menschenverstand sollte deshalb immer mit shoppen gehen, wenn man im Internet unterwegs ist und einem Ware zu Dumpingpreisen angeboten wird. Nicht alle dieser Offerten sind automatisch Betrug oder Täuschung.

Doch vorm Klicken sollte man noch einmal durchatmen und sich fragen: Passen Preis und Artikel plausibel zusammen? Nicht umsonst lautet ein geflügeltes Wort: Wer billig kauft, kauft häufig zweimal. Das passiert beim Händler um die Ecke in Magdeburg nicht so schnell. Den kann man im Fall von Unzufriedenheit zur Rede stellen.

Beim Produzenten in der Ferne wird das schon schwieriger – und aus der Freude über das Schnäppchen aus Übersee wird schnell Verdruss über die eigene Versuchung, zu der man verleitet wurde. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute einen erfolgreichen Einkaufstag – bestenfalls in Magdeburg.

Herzliche Grüße

Rainer Schweingel

Das bringt der Tag

Ratssitzung: Um 14 Uhr tritt der Stadtrat zusammen und debattiert unter anderem über die Brückensituation in Magdeburg und die Trainingsplätze des FCM.

Busse: Wegen der Sperrung der Brücke über den Damaschkeplatz kommt es zu veränderten Linienführungen auf einigen Busrouten von und nach Magdeburg. Das teilte die Kreisverkehrsgesellschaft (KVG) Salzland mit. Die Linien 704 (Burg – Hohenwarthe – Lostau – Magdeburg) und 720 (Loburg – Möckern – Magdeburg) beginnen und enden am Bahnhof Neustadt. Dadurch können der Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) und die Haltestelle Walter-Rathenau-Straße in beiden Richtungen nicht bedient werden.

Museums-Geburtstag: Zum 50-jährigen Bestehen des Kunstmuseums Magdeburg in diesem Jahr entsteht ein Ausstellungsprojekt, das individuelle Lebensgeschichten und gesellschaftliche Veränderungen miteinander in Beziehung setzt. Unter dem Titel „1975 – 2025: Perspektiven im Wandel“ werden Magdeburger und Magdeburgerinnen gesucht, die im Gründungsjahr des Museums geboren wurden. Interessenten melden sich unter: presse@kunstmuseum-magdeburg.de oder telefonisch unter 0391/565 02 18.