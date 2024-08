So steht es um Kiffer-Clubs in Magdeburg / Zu viel Sand in der Elbe

Die Zuckertüten sind längst geplündert, der Schulranzen ist gepackt. Für Magdeburgs Erstklässler beginnt ein neuer, wichtiger Lebensabschnitt. Heute ist ihr erster Schultag. Viele Mamas und Papas sind aufgeregt, die Kinder sind voller Stolz. Nun gehören sie zu den Großen, lernen lesen, schreiben und rechnen.

Die Schule ist für die meisten Jungs und Mädchen noch ein magischer Ort. Ich kenne viele, die ihren ersten Schultag kaum abwarten konnten; viele, die große Freude daran haben, ihren kindlichen Wissensdurst als Schulkind stillen zu können.

Nun ist es an uns Erwachsenen, den Kindern diese Euphorie so lange es geht zu bewahren. Ob ein Kind Spaß am Lernen hat und gern die Schule besucht, liegt immer auch in der Verantwortung der Eltern und Lehrer.

In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Schul- und Wochenstart.Ihre Karolin Aertel

Was Magdeburg heute zu bieten hat

Persische Geschichten: Zu einer deutsch-persischen Vorlesestunde wird heute in die Stadtbibliothek (Breiter Weg) geladen. Zusammen mit Muttersprachlern werden persische Geschichten vorgelesen und übersetzt. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Führung übers Ex-Stasi-Areal: Das Stasi-Unterlagen-Archiv, das über 9.000 laufende Meter Archivgut der ehemaligen Bezirksverwaltung für Staatssicherheit Magdeburg verwaltet, bietet an diesem Montag eine Geländeführung über das ehemalige Areal der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit an. Interessierte erhalten dabei einen Einblick in die Struktur der Staatssicherheit in der Region. Start ist um 17 Uhr vor dem Dienstgebäude in der Georg-Kaiser-Straße 7. Der Eintritt ist frei.

Sport für Ü60-Jährige: Das Familienhaus im Park bietet für Ü60-Jährige einen Bewegungskurs mit dynamischen Übungen und musikalischer Begleitung, an. Die Veranstaltung, die kostenlos ist und keiner Anmeldung bedarf, beginnt um 16.15 Uhr in der Turnhalle der Grundschule am Nordpark (Am Weinhof 6). Eine eigene Liegematte, Getränke und ein Handtuch müssen mitgebracht werden.