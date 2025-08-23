ich habe sie gemieden wie der Teufel das Weihwasser: Öffentliche Verkehrsmittel sind für mich ein Graus. Es sind mir zu viele Menschen, die in die Straßenbahn drängen. Die zu Stoßzeiten eingequetscht wie die Ölsardinen stehen und in so mancher Kurve ungewollt Körperkontakt haben. Als kleiner Monk habe ich da so meine Schwierigkeiten.

Doch die mit dem Ringbrückendrama einhergehenden Staus, die mich gefühlte Stunden im Auto verbringen lassen, sind auch keine Alternative. Zumal sie mich nicht nur Zeit, sondern auch Nerven kosten. Also steige ich inzwischen, wann immer es möglich ist, um.

Ganz störungsfrei sind die Fahrten zwar nicht, weil auch Straßenbahnen mal im Stau stehen. Doch ich habe einen Weg gefunden, mich während der Fahrt zu entspannen. Kopfhörer rein, Hörbuch an, Umgebung ausblenden. Die einzige Gefahr, die dabei besteht, ist, die gewünschte Haltestelle zu verpassen. Aber ein paar hundert Meter mehr zu laufen ist bei angenehmen Temperaturen doch auch entspannend.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein erholsames Wochenende.

Ihre Sabine Lindenau

Was das Wochenende bringt

Höhepunkt am Sonntag: Die Deutschland-Tour ist morgen zu Gast in Magdeburg. Die Landeshauptstadt ist Zielort des größten Profiradrennens hierzulande. In Magdeburg erwartet die Gäste den ganzen Tag über ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Expo-Ständen, Familienaktionen und Live-Entertainment. Auch Hobbyradsportler kommen auf ihre Kosten – mit der ADAC Cycling Tour, die am Finaltag von Magdeburg aus gestartet wird.

Bunte Vielfalt am Samstag: Unter dem Motto „Gemeinsam anpacken für Vielfalt!“ startet heute mit dem CSD ein Tag voller Sichtbarkeit, Solidarität und queerer Kultur. Ab 12 Uhr öffnen auf dem Alten Markt die Tore des politischen Stadtfests. Um 13 Uhr zieht die Parade quer durch die Magdeburger Innenstadt, vorbei an Domplatz und Hasselbachplatz.

Verkehrseinschränkungen: An beiden Tagen wird es aufgrund dieser Veranstaltungen zu Verkehrseinschränkungen und Straßensperrungen in der Innenstadt kommen. Bitte beachten Sie die Hinweise und Umleitungsschilder.