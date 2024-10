Premiere für diese Lichtshow in Magdeburg

die Meeresluft hat so verdammt gut getan. Das Rauschen der Wellen ist die Musik in meinen Ohren, die mich am besten abschalten und schnellsten runterfahren lässt.

Viel zu schnell, so dachte ich noch auf der Heimfahrt von der Ostsee, ist auch dieser Urlaub verflogen. Vorbei die entspannten Barfuß-Stunden am endlos langen Sandstrand. Schluss mit traumhaften Sonnenaufgängen am Meer.

Doch als ich das Ortseingangsschild von Magdeburg sah, war das Fernweh verflogen. Zu Hause ist es eben doch am schönsten. Das ist nicht nur ein Spruch, sondern für mich als Wahlmagdeburgerin gelebte Realität.

Ich habe an meinen letzten Urlaubstagen, die ich in Magdeburg verbracht habe, die prickelnden Stunden auf dem Kaiser-Otto-Fest genossen und den FCM im Stadion angefeuert. Auch das war Musik in meinen Ohren.

Herzliche Grüße

Sabine Lindenau

Tagestipps

Kultur: Im Vorfeld des 35. Jahrestages der Friedlichen Revolution ist der Bürgerrechtler Lothar Tautz am heutigen Mittwoch um 17 Uhr in der Stadtbibliothek, Breiter Weg 109, zu Gast. Zur Vorstellung seines aktuellen Buches „Die Solidarische Kirche als Wegbereiterin der Friedlichen Revolution“ ist er im Gespräch mit Wolfram von Scheliha, Referent des Beauftragtes des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Anhand zahlreicher Quellen macht Lothar Tautz deutlich, wie umfangreich sich das revolutionäre Potenzial des Herbstes 1989 unter dem Dach der Kirche entfalten konnte.

Familie: Auf dem Spielplatz am Pechauer Platz steigt am heutigen Mittwoch von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr ein Spielplatzfest. Dazu lädt die Spielplatzpatin und Landtagsabgeordnete Nicole Anger (Die Linke) gemeinsam mit dem örtlichen Bistro Fredy’s Eck ein. Es soll ein buntes Spieleangebot mit Musik für Kinder und Familien geben. Dazu werden Popcorn und Getränke serviert.